Estados Unidos enfrenta desde hace semanas climas gélidos y severos, que han provocado intensas nevadas, ráfagas de viento, lluvias, acumulación de hielo y un descenso de la temperaturas a niveles históricos.

Las ciudades más importantes del país se han visto afectadas por los cambios climáticos, pues se han cerrados varios establecimientos, se han cancelado los vuelos y se ha recomendado a las personas no salir de sus casas para evitar incidentes.

Los derrumbes provocaron escombros en las playas y en el mar. Foto: Tomada de redes sociales

Las costas, en especial Carolina del Norte y del Sur enfrentaron duros efectos para los residentes. En estos lugares es común evidenciar que varias casas a la orilla del mar se derrumban, empujadas por las fuertes olas que destruyen por completo las casas. Esta semana, han rondado videos en redes sociales de un par de construcciones que fueron arrastradas por el mar.

Los derrumbes tuvieron lugar el Outer Banks, Buxton y Rodanthe en las últimas semanas. Las autoridades ampliaron que la limpieza del lugar tomará bastante tiempo, pues el agua derrumbó la casa y se llevó consigo madera y los elementos que estaban en la vivienda.

El pasado fin de semana se registró una fuerte tormenta que levantó alertas para los residentes, además la administración local cerró las playas y aconsejó a las personas alejarse de la orilla del mar para evitar accidentes. Las casas que fueron derrumbadas estaban desocupadas, pues las personas evacuaron el lugar ante las amenazas del clima.

Aquella región es propensa a los derrumbes de las casas que están ubicadas en las playas, pues la erosión de la tierra permite el impacto fuerte de las olas. Cada desastre deja consigo cantidades masivas de escombros, que causa el cierre prolongado de la playa hasta que las autoridades competentes completan la limpieza.

“No se trata solo de tablas y clavos”, dijo Bill King, presidente de la Asociación de Buggies de Playa de Carolina del Norte, que ayuda a coordinar las limpiezas de voluntarios. “Hay aislamiento de fibra de vidrio, combustible, fosa séptica, de todo. Y cuando se mueve en las olas, es una pesadilla”.

En Carolina del Norte suelen derrumbarse las casas en las costas durante los climas severos. Foto: Tomada de redes sociales

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las nevadas del fin de semana causaron ráfagas de viento que alcanzaron los 96 kilómetros por hora. La región de buxton, en particular, presentó la marea alta que condujo a los derrumbes.

Buxton es un pequeño sector de alrededor de 1.181 residentes y al menos 927 casas a lo largo del lugar.