Estados Unidos

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

En medio del frío que golpeó parte de Norteamérica, hubo grandes afectaciones que llegaron a incluso ver iguanas caer al suelo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
2 de febrero de 2026, 2:28 p. m.
Las iguanas no están resistiendo las inclementes temperaturas.
Las iguanas no están resistiendo las inclementes temperaturas. Foto: AP

La tormenta invernal que golpeó el fin de semana el sureste de Estados Unidos causó grandes afectaciones en el transporte e hizo caer iguanas de los árboles en Florida, paralizadas por el frío.

La fuerte caída de nieve desde el día sábado en Carolina del Norte y estados vecinos causó cientos de colisiones en las vías, pese a que las autoridades pidieron a los habitantes no salir de sus casas.

El 24 de enero, una enorme tormenta invernal azotó Estados Unidos hacia el noreste, dejando nieve y lluvia helada desde Nuevo México hasta Carolina del Norte.
Nevadas en varios estados. Foto: AFP

Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos después de que anteriormente hubiera una afectación en el transporte aéreo con el paso de la tormenta Fern no vista desde la pandemia del covid-19.

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

La ola de frío polar se mantendrá este lunes 2 de febrero en gran parte del país. Esta ya llegó incluso hasta Florida, donde se observaron inusuales temperaturas bajo cero.

Estados Unidos

Trump estalla tras los Grammy y amenaza con demandar a Trevor Noah por broma sobre Epstein

Estados Unidos

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estados Unidos

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

Estados Unidos

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Estados Unidos

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Estados Unidos

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Mundo

Irán amenazó al mundo con una “guerra regional” y dice estar listo para luchar contra Estados Unidos

Política

Gustavo Petro se despidió con un llamativo gesto previo al viaje a EE. UU., donde se reunirá con Donald Trump: esta es la imagen

Vehículos

Vehículos eléctricos: “Cuestión de ideología” que puede afectar el futuro de la industria en Estados Unidos

El aeropuerto de Orlando registró la mañana del domingo -4 °C, la más baja jamás registrada para un mes de febrero desde hace más de un siglo, siendo esto muestra de las condiciones extremas que se presentaron.

Todo esto provocó un curioso fenómeno: la caída de iguanas, que con temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores quedan paralizadas.

Estos reptiles de sangre fría a veces pueden “caer de los árboles”, explica la agencia de fauna salvaje de Florida.

Las iguanas se vuelven a mover cuando la temperatura sube, según esta agencia que autorizó el viernes a los residentes a llevarle los animales que hayan encontrado caídos, con el fin de preservarlos.

El domingo, habitantes de Florida compartieron en redes sociales imágenes de estos grandes lagartos caídos al suelo.

Otra tormenta invernal azotó hace una semana gran parte de Estados Unidos y dejó más de 100 muertos a raíz de hipotermia, incidentes con quitanieves, entre otras causas.

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Decenas de miles de hogares siguen sin electricidad en Misisipi, Tennessee y Luisiana. Este fin de semana, nevó solo en un puñado de estados del sureste, pero aun así cayeron hasta 40 cm de nieve cerca de Wilmington, una localidad costera de Carolina del Norte.

Más de 100.000 usuarios permanecen sin el servicio eléctrico, siendo este también un agravante, pues parte de los sistemas de calefacción funcionan con energía eléctrica, lo que puede suponer un riesgo importante para aquellos que no cuentan con el suministro de electricidad.

Tormenta invernal provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste de Estados Unidos durante el pico de viajes posnavideños.
Vuelos cancelados por condiciones extremas. Foto: Getty Images

En el transporte aéreo, más de 1.700 vuelos debieron ser cancelados el domingo de acuerdo con el monitor web FlightAware, con el aeropuerto de Charlotte como el más afectado al anular más de la mitad de sus vuelos.

Las condiciones invernales también hicieron aplazar un importante ensayo de abastecimiento de combustible, en Cabo Cañaveral (Florida), en un cohete de la NASA para la misión lunar Artemis 2.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Día mundial de la vida silvestre.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Donald Trump reaccionó en redes sociales tras una broma de Trevor Noah en los Grammy, amenazando con una demanda por difamación.

Trump estalla tras los Grammy y amenaza con demandar a Trevor Noah por broma sobre Epstein

Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas.

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

x

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Las nuevas normas para solicitudes de asilo incluyen tarifas más altas y controles más severos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Noticias Destacadas