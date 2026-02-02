La tormenta invernal que golpeó el fin de semana el sureste de Estados Unidos causó grandes afectaciones en el transporte e hizo caer iguanas de los árboles en Florida, paralizadas por el frío.

La fuerte caída de nieve desde el día sábado en Carolina del Norte y estados vecinos causó cientos de colisiones en las vías, pese a que las autoridades pidieron a los habitantes no salir de sus casas.

Nevadas en varios estados. Foto: AFP

Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos después de que anteriormente hubiera una afectación en el transporte aéreo con el paso de la tormenta Fern no vista desde la pandemia del covid-19.

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

La ola de frío polar se mantendrá este lunes 2 de febrero en gran parte del país. Esta ya llegó incluso hasta Florida, donde se observaron inusuales temperaturas bajo cero.

El aeropuerto de Orlando registró la mañana del domingo -4 °C, la más baja jamás registrada para un mes de febrero desde hace más de un siglo, siendo esto muestra de las condiciones extremas que se presentaron.

Todo esto provocó un curioso fenómeno: la caída de iguanas, que con temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores quedan paralizadas.

Estos reptiles de sangre fría a veces pueden “caer de los árboles”, explica la agencia de fauna salvaje de Florida.

Las iguanas se vuelven a mover cuando la temperatura sube, según esta agencia que autorizó el viernes a los residentes a llevarle los animales que hayan encontrado caídos, con el fin de preservarlos.

El domingo, habitantes de Florida compartieron en redes sociales imágenes de estos grandes lagartos caídos al suelo.

Otra tormenta invernal azotó hace una semana gran parte de Estados Unidos y dejó más de 100 muertos a raíz de hipotermia, incidentes con quitanieves, entre otras causas.

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Decenas de miles de hogares siguen sin electricidad en Misisipi, Tennessee y Luisiana. Este fin de semana, nevó solo en un puñado de estados del sureste, pero aun así cayeron hasta 40 cm de nieve cerca de Wilmington, una localidad costera de Carolina del Norte.

Más de 100.000 usuarios permanecen sin el servicio eléctrico, siendo este también un agravante, pues parte de los sistemas de calefacción funcionan con energía eléctrica, lo que puede suponer un riesgo importante para aquellos que no cuentan con el suministro de electricidad.

Vuelos cancelados por condiciones extremas. Foto: Getty Images

En el transporte aéreo, más de 1.700 vuelos debieron ser cancelados el domingo de acuerdo con el monitor web FlightAware, con el aeropuerto de Charlotte como el más afectado al anular más de la mitad de sus vuelos.

Las condiciones invernales también hicieron aplazar un importante ensayo de abastecimiento de combustible, en Cabo Cañaveral (Florida), en un cohete de la NASA para la misión lunar Artemis 2.

*Con información de AFP.