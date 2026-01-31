Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

El descenso de la temperatura a niveles imposibles de resistir por el cuerpo humano sin la ayuda de una buena calefacción sería la causa que estudian las autoridades ante el aumento, a 13 muertos en la ciudad de Nueva York, por la primera tormenta invernal de este año.

Y no es cualquier tormenta. Se trata de una masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos, según información de la agencia AFP.

El fenómeno que, según los científicos, podría estar relacionado con el cambio climático, considerando el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar, ha generado temperaturas de -45ºC y hecho que varias poblaciones estadounidenses queden sin energía eléctrica.

El cambio climático provoca el deshielo de lo que debe estar congelado y el calentamiento del clima causa muertes. Foto: Getty Images

Según información de El Nuevo Diario, las personas que ahora agrandan la lista de muertes en Nueva York habrían sido encontradas a la intemperie, por lo que se presume que murieron por hipotermia. No obstante, ya las autoridades indagan para establecer las verdaderas causas de muerte de las víctimas.

Dentro de la lista de fallecidos, El Nuevo Diario cita al alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, quien habría establecido que dentro de la lista de fallecidos, seis personas eran reconocidos por el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar.

El medio de comunicación también precisa datos que fueron publicados en NBC, según los cuales, uno de los muertos fue encontrado en un banco ubicado en un parque en el distrito de Queens. De igual manera, otra de las víctimas, al parecer, habitaba bajo una vía elevada del metro en El Bronx.

Estados Unidos azotada por el invierno. Megan Varner/Getty Images/AFP (Foto de Megan Varner / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP) Foto: Getty Images via AFP

La tormenta que azota a Estados Unidos ya se considera como una de las peores en los últimos años.

Según AFP, al menos 20 estados y la capital de Estados Unidos, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes.

Múltiples afectaciones

Durante el fin de semana, las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

Los más grandes aeropuertos de Estados Unidos, entre estos Washington, Filadelfia y Nueva York, se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado 24 de enero, más de 22.000 vuelos habían sido cancelados y otros miles habían sufrido retrasos, de acuerdo con el sitio FlightAware. Los aeropuertos de esas ciudades son verdaderas plataformas de conexión para la movilidad mundial.

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.