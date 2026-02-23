Estados Unidos

Aterradora tormenta invernal tiene en jaque a Nueva York: la peor en una década

Diferentes zonas de los Estados Unidos continúan en alerta por la tormenta invernal que en este momento se está atravesando.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
23 de febrero de 2026, 12:39 p. m.
Tormenta invernal en Nueva York.
Tormenta invernal en Nueva York. Foto: Getty Images

La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que golpea el noreste del territorio norteamericano.

Nueva York decreta prohibición de viajes por histórica tormenta invernal

Sigue nevando copiosamente”, informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con la información de los servicios de emergencia, por lo que “hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York”.

Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se verán afectadas por la tormenta, que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares, lo que representa un agravante significativo en medio de toda esta situación.

Justo antes de las seis de la mañana (hora local) del lunes, en Nueva York se registró una temperatura de -2 °C, con nieve y neblina helada, según el sitio web del Servicio de Meteorología, y los rascacielos de la zona sur de Manhattan no se veían desde Brooklyn, a un kilómetro de distancia.

A esa hora, al menos 119.347 clientes se encontraban sin electricidad en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us, lo que también puede ser problemático, ya que algunos sistemas de calefacción trabajan con energía eléctrica.

Los problemas también afectaron a los aeropuertos. Más de 5.000 vuelos han sido cancelados, según información consignada en el sitio FlightAware.

La peor tormenta en una década

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que las vías de la ciudad, de más de ocho millones de habitantes, estarán cerradas al tránsito como mínimo hasta el mediodía del lunes.

La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década. Pedimos a los neoyorquinos que eviten cualquier viaje que no sea esencial”, añadió.

La prohibición de circular en vehículo no se aplicará a los trabajadores esenciales ni a los ciudadanos que necesiten desplazarse por emergencias.

Brandon Smith, de 33 años y residente en Brooklyn, se quejó de que tenía que ir a su lugar de trabajo.

Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve: habrá toque de queda

Va a ser difícil para la mayoría de los neoyorquinos desplazarse porque seguimos teniendo que ir a trabajar. Por desgracia, aunque (las carreteras) estén cerradas, no van a dejar de llamarnos de nuestros trabajos”, lamentó.

Para Macarena González, una turista procedente de Chile, la nevada es un espectáculo: “Estoy feliz, es una gran experiencia”, dijo a la AFP mientras hacía un recorrido por Times Square.

Se esperan nevadas y bajas temperaturas
Grandes acumulaciones de nieve en Nueva York. Foto: AP

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia desde el mediodía del domingo.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Massachusetts, ordenó el cierre de las escuelas públicas y de los edificios municipales el lunes.

Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras”, dijo Wu.

*Con información de AFP.

