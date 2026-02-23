Nueva York decreta prohibición de viajes por histórica tormenta invernal

Una intensa tormenta invernal obligó a las autoridades de Nueva York a imponer una prohibición de desplazamientos no esenciales entre la noche del domingo y el mediodía del lunes.

El noreste de Estados Unidos enfrenta acumulaciones de nieve, vientos fuertes y condiciones de ventisca que podrían afectar a millones de personas.

Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve: habrá toque de queda

Impacto en aeropuertos, transporte aéreo y terminales

La ciudad de Nueva York decretó una prohibición de desplazamientos para vehículos no esenciales desde la noche del domingo hasta el mediodía del lunes, como respuesta al rápido fortalecimiento de un nor’easter que evolucionó hacia un ciclón bomba.

El alcalde Zohran Mamdani pidió a la población evitar cualquier desplazamiento y advirtió que las condiciones meteorológicas podrían empeorar durante la noche, mientras equipos de emergencia se preparaban para intensas nevadas y vientos dañinos.

Las terminales aéreas de Nueva York, incluidos los aeropuertos internacionales John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia, enfrentan interrupciones significativas debido a la combinación de nieve intensa, viento y visibilidad reducida.

El NWS advirtió que las condiciones de ventisca y la acumulación rápida de nieve pueden afectar las operaciones de pista y provocar retrasos prolongados y cancelaciones masivas de vuelos.

Ante la situación actual, las autoridades aeroportuarias activaron protocolos de limpieza y seguridad para la remoción de la nieve.

Según lo que se informa en un artículo de Newsweek, la prohibición de desplazamientos también cubre calles, autopistas y puentes para tráfico no esencial, lo que ha reducido drásticamente la circulación en la ciudad.

La persistencia de vientos fuertes incluso después del pico de la tormenta podría retrasar la normalización del tráfico aéreo durante varios días.

Las autoridades advirtieron que el derretimiento y recongelamiento de la nieve podría convertir las vías y aceras en superficies extremadamente resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes y dificultando el transporte terrestre.

El sistema de transporte público enfrenta interrupciones adicionales debido a las condiciones climáticas extremas, con posibles retrasos y limitaciones en autobuses y trenes, especialmente durante el periodo de mayor acumulación de nieve.

Un ciclón bomba con grandes acumulaciones de nuieve

La tormenta está asociada a un “ciclón bomba”, un sistema que se intensifica rápidamente cuando la presión atmosférica cae de forma abrupta, lo que genera vientos muy fuertes y precipitaciones extremas.

Los meteorólogos alertaron de que los efectos de la tormenta podrían prolongarse incluso después de que cesen las precipitaciones.

Esto se debe a la presencia de vientos persistentes y a los riesgos de inundaciones costeras que complicarían las tareas de limpieza y restauración del servicio.

Según lo que indican los pronósticos, las nevadas disminuirán gradualmente a partir del lunes, aunque los vientos fuertes y el riesgo de inundaciones costeras podrían persistir.

Esto mantendría las interrupciones en transporte y servicios esenciales durante más tiempo del previsto.

Meteorólogos del NWS señalaron que este tipo de tormentas invernales severas no se registraba con esta magnitud en una región tan amplia desde hace varios años.

Esto recalca el carácter excepcional del evento que afecta a millones de personas en el noreste estadounidense.