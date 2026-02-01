Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Distintas plataformas ya integran diferentes herramientas para poder filtrar contenido generado con inteligencia artificial.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
1 de febrero de 2026, 3:42 p. m.
Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. Foto: deagreez - stock.adobe.com

La generación de contenido creado con IA ha estado inundando internet; sin embargo, hay una nueva preocupación en torno a la saturación de “basura de inteligencia artificial”, la misma que ha causado que se intensifiquen los esfuerzos para frenar la gran cantidad de imágenes y videos de mala calidad.

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Imágenes de gatos pintando, celebridades en situaciones comprometedoras o personajes de dibujos animados promoviendo productos están entre el contenido generado con herramientas de IA de fácil acceso, como Veo de Google y Sora de OpenAI.

El auge de la IA ha causado dudas sobre el contenido de baja calidad, también conocido como basura de IA”, un término que se popularizó en inglés como “AI slop”, dice el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan.

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.
Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Dicho contenido es considerado “barato, insípido y producido en masa”, dice el ingeniero suizo Yves, quien declinó dar su apellido, a la AFP.

Estados Unidos

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

Estados Unidos

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Estados Unidos

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Estados Unidos

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Estados Unidos

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Estados Unidos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Estados Unidos

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

Mundo

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Mundo

“No entrar en ataques personales”: Exembajador de EE. UU. ante la OEA habla del encuentro Trump-Petro en Washington

Mundo

Anuncian posibles afectaciones por cierre parcial del Gobierno Federal de EE. UU.:“Podrían suspenderse temporalmente actividades”

Por su parte, Satya Nadella, el jefe de Microsoft, ha instado a las personas a superar este debate y adoptar la tecnología como una forma que sirva para amplificar la creatividad y la productividad.

Microsoft está entre los gigantes tecnológicos que invierten fuertemente en IA.

En el fondo, la crítica a la basura de IA es la crítica a la expresión creativa individual”, argumenta Bob Doyle, un ‘influencer’ de Youtube especializado en contenido generado con IA.

Independientemente de los comentarios a favor o en contra de la generación de contenido con inteligencia artificial, grandes plataformas ya permiten a sus usuarios filtrar ese contenido.

Como es el caso de Pinterest, que explicó a la AFP que creó un filtro luego de que personas insistieran en que querían ver menos de estas imágenes. TikTok introdujo un filtro similar a finales del año pasado.

YouTube, Instagram y Facebook, propiedades del conglomerado Meta, también ofrecen formas que tienen como objetivo reducir la cantidad de este contenido que ven los usuarios, aunque no proporcionan un filtro claro.

Jugadores del sector tecnológico más pequeños, como la plataforma Coda Music (que reporta unos 2.500 usuarios), aplicaron distintas medidas para que sus usuarios reporten el contenido generado con inteligencia artificial, ofreciendo de igual modo la opción de bloquearlo completamente.

Hasta ahora ha habido mucha participación en la identificación de artistas de IA”, dijo su director ejecutivo y fundador, Randy Fusee, a la AFP.

Cara, una red social para artistas y diseñadores con más de un millón de usuarios, implementó una combinación de algoritmos y moderación humana para filtrar el contenido que es generado por IA.

Un porcentaje reducido bastó para que Elon Musk fijara una fecha concreta sobre el futuro de la inteligencia artificial.
Las declaraciones de Musk sobre el futuro de Grok trascendieron rápidamente el ámbito interno de su empresa. Foto: Getty Images

La gente quiere la conexión humana”, dijo Jingna Zhang, fundadora de Cara.

Estados Unidos se ha caracterizado por su apoyo a las herramientas de inteligencia artificial.

El mandatario norteamericano firmó una orden ejecutiva para que las regulaciones para la IA sean de manera centralizada, impidiendo de ese modo que cada estado imponga nuevas restricciones.

Regulación de la inteligencia artificial: Donald Trump firma decreto y se abre nuevo debate

No tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas”, afirmó el presidente gringo.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas.

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

x

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Las nuevas normas para solicitudes de asilo incluyen tarifas más altas y controles más severos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Jeffrey Epstein y Bill Gates.

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

x

Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

EE.UU.

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

Noticias Destacadas