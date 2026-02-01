La generación de contenido creado con IA ha estado inundando internet; sin embargo, hay una nueva preocupación en torno a la saturación de “basura de inteligencia artificial”, la misma que ha causado que se intensifiquen los esfuerzos para frenar la gran cantidad de imágenes y videos de mala calidad.

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Imágenes de gatos pintando, celebridades en situaciones comprometedoras o personajes de dibujos animados promoviendo productos están entre el contenido generado con herramientas de IA de fácil acceso, como Veo de Google y Sora de OpenAI.

“El auge de la IA ha causado dudas sobre el contenido de baja calidad, también conocido como basura de IA”, un término que se popularizó en inglés como “AI slop”, dice el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan.

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Dicho contenido es considerado “barato, insípido y producido en masa”, dice el ingeniero suizo Yves, quien declinó dar su apellido, a la AFP.

Por su parte, Satya Nadella, el jefe de Microsoft, ha instado a las personas a superar este debate y adoptar la tecnología como una forma que sirva para amplificar la creatividad y la productividad.

Microsoft está entre los gigantes tecnológicos que invierten fuertemente en IA.

“En el fondo, la crítica a la basura de IA es la crítica a la expresión creativa individual”, argumenta Bob Doyle, un ‘influencer’ de Youtube especializado en contenido generado con IA.

Independientemente de los comentarios a favor o en contra de la generación de contenido con inteligencia artificial, grandes plataformas ya permiten a sus usuarios filtrar ese contenido.

Como es el caso de Pinterest, que explicó a la AFP que creó un filtro luego de que personas insistieran en que querían ver menos de estas imágenes. TikTok introdujo un filtro similar a finales del año pasado.

YouTube, Instagram y Facebook, propiedades del conglomerado Meta, también ofrecen formas que tienen como objetivo reducir la cantidad de este contenido que ven los usuarios, aunque no proporcionan un filtro claro.

Jugadores del sector tecnológico más pequeños, como la plataforma Coda Music (que reporta unos 2.500 usuarios), aplicaron distintas medidas para que sus usuarios reporten el contenido generado con inteligencia artificial, ofreciendo de igual modo la opción de bloquearlo completamente.

“Hasta ahora ha habido mucha participación en la identificación de artistas de IA”, dijo su director ejecutivo y fundador, Randy Fusee, a la AFP.

Cara, una red social para artistas y diseñadores con más de un millón de usuarios, implementó una combinación de algoritmos y moderación humana para filtrar el contenido que es generado por IA.

Las declaraciones de Musk sobre el futuro de Grok trascendieron rápidamente el ámbito interno de su empresa. Foto: Getty Images

“La gente quiere la conexión humana”, dijo Jingna Zhang, fundadora de Cara.

Estados Unidos se ha caracterizado por su apoyo a las herramientas de inteligencia artificial.

El mandatario norteamericano firmó una orden ejecutiva para que las regulaciones para la IA sean de manera centralizada, impidiendo de ese modo que cada estado imponga nuevas restricciones.

Regulación de la inteligencia artificial: Donald Trump firma decreto y se abre nuevo debate

“No tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas”, afirmó el presidente gringo.

*Con información de AFP.