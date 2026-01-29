Una serie de canales especializados en vídeos generados con inteligencia artificial (IA) han desaparecido de YouTube apenas una semana después de que la plataforma anunciara una reducción en la difusión de contenido considerado “repetitivo y de baja calidad”.

Entre los canales que ya no aparecen se encuentra Cuentos Fascinantes, que superaba los 5,9 millones de suscriptores y acumulaba más de 1.200 millones de visualizaciones gracias a vídeos inspirados en Dragon Ball. Tampoco está disponible Imperio de Jesús, un canal de contenido religioso que contaba con más de 5,8 millones de seguidores.

Además, otros 16 canales han dejado de estar activos: algunos fueron eliminados y otros permanecen visibles, pero sin ningún vídeo publicado. Es el caso de Héroes de Fantasía, que conserva 2,48 millones de suscriptores pese a no ofrecer contenido en su página.

El cierre o vaciamiento de estos canales se produce una semana después del anuncio de YouTube de limitar la difusión de vídeos generados con IA. Foto: Getty Images

El cierre de estos canales se produce tras el anuncio de YouTube de reforzar sus medidas contra el contenido generado con IA que sea repetitivo y de escasa calidad, como parte de sus objetivos para 2026. La compañía aseguró que está desarrollando sistemas similares a los que ya utiliza para combatir el spam y el clickbait.

Un informe de la plataforma Kapwing, publicado en noviembre, reveló que entre el 21 % y el 33 % de los vídeos que aparecen en el feed de YouTube son generados por IA y presentan baja calidad, un fenómeno conocido como brainrot. Para el estudio, los investigadores crearon un perfil nuevo y analizaron los primeros 500 vídeos que la plataforma les recomendó.

El informe también destacó que España es el país con mayor número de suscriptores a este tipo de canales, con más de 20,2 millones de usuarios. En concreto, ocho de los cien canales más populares del país están especializados en contenidos de IA de baja calidad. Le siguen Egipto, con 17,9 millones de suscriptores, y Estados Unidos, con 14,4 millones.

Al menos otros 16 canales han sido eliminados o permanecen activos sin vídeos publicados. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, España ocupa el quinto lugar a nivel mundial en número de visualizaciones, con 2.520 millones, por detrás de Egipto, Estados Unidos y Corea del Sur, que lidera el ranking con 8.450 millones de reproducciones.

*Con información de Europa Press