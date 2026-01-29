Tecnología

Elon Musk confirma que tomará medidas contra la difusión de imágenes falsas o manipuladas en X, su red social

La medida llega en un momento en el que X, al igual que otras plataformas, enfrenta una creciente circulación de imágenes manipuladas o creadas con inteligencia artificial.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
29 de enero de 2026, 12:53 p. m.
X cuenta con Grok, su asistente de IA, que recientemente estuvo envuelto en una polémica por generar millones de imágenes sexualizadas.
X cuenta con Grok, su asistente de IA, que recientemente estuvo envuelto en una polémica por generar millones de imágenes sexualizadas. Foto: Getty Images

Tras la polémica desatada hace algunos días, luego de que X —la red social propiedad de Elon Musk— fuera acusada de permitir la difusión de imágenes sexuales falsas generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial, y de que el escándalo escalara rápidamente a nivel internacional, se anunciaron medidas al respecto.

La plataforma planea comenzar a integrar etiquetas de advertencia en las publicaciones que incluyan imágenes falsas o editadas, con el objetivo de informar a los usuarios y frenar la difusión de contenido engañoso en la red social.

La nueva advertencia aparecerá debajo de las imágenes modificadas y llevará el nombre de “Medios manipulados”, junto a un enlace que dirigirá a una explicación sobre el significado de la etiqueta.

x
La red social X planea implementar etiquetas de advertencia en publicaciones que contengan imágenes falsas o editadas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La iniciativa fue dada a conocer por Elon Musk a través de una publicación en X, en respuesta al usuario DogeDesigner, con quien suele interactuar para adelantar novedades de la plataforma. Según indicó, este usuario habría tenido acceso previo a la nueva función.

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares porque sus cuentas pueden ser fácilmente despojadas

Tecnología

La Nasa ya fijó fecha en que despega el vuelo que rotará a los astronautas de la EEI

Tecnología

Advertencia científica: el océano se volverá negro por semanas y traerá consecuencias fatales

Tecnología

La combinación de números y palabras que nunca debería usar como contraseña; si la tiene, debería cambiarla ya mismo

Tecnología

OpenAI lanza nueva herramienta para la colaboración científica: así funcionará

Tecnología

Google recomendó tomar medidas ante WhatsApp desactivando una función inmediatamente: la función que considera riesgosa

Tecnología

¿De qué trata el impresionante fenómeno astronómico de los “días sin sombra” que ocurrirá en Perú?

Tecnología

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Tecnología

Elon Musk no se calló y lanzó irónica pulla sobre famosa práctica en redes sociales; se sacó espinita: “La entretenida idiotez”

Tecnología

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

La etiqueta busca ofrecer mayor transparencia y ayudar a los usuarios a identificar contenido alterado. Sin embargo, Musk no ha precisado en qué tipo de publicaciones se aplicará ni cuáles serán los criterios para determinar si una imagen es falsa o ha sido editada.

Tampoco se ha detallado el método que se utilizará para evaluar las imágenes, ni si se considerarán como “manipuladas” aquellas que hayan sido modificadas con herramientas tradicionales como Photoshop o mediante inteligencia artificial (IA). Además, la compañía no ha informado cuándo comenzará a implementarse la función de manera generalizada.

Las críticas de gobiernos europeos marcaron el tono de la polémica que rodea a X y su asistente de IA.
Elon Musk confirmó la novedad a través de una publicación en X. Foto: AFP

Cabe recordar que en X, al igual que en otras redes sociales, circula una gran cantidad de contenido alterado o generado con IA. La plataforma, de hecho, cuenta con su propio asistente, Grok, capaz de editar imágenes o crear contenido sintético.

Recientemente, este ‘chatbot’ estuvo envuelto en una polémica tras permitir la manipulación de imágenes de mujeres y menores para generar contenido sexualizado, llegando a producir más de tres millones de imágenes de este tipo.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

La combinación de creatividad y automatización ha dado lugar a un fraude que se propaga con rapidez en la red social.

Elon Musk confirma que tomará medidas contra la difusión de imágenes falsas o manipuladas en X, su red social

En un contexto donde los fraudes bancarios van en aumento, la protección de la información personal es fundamental.

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares porque sus cuentas pueden ser fácilmente despojadas

Febrero concentrará dos misiones tripuladas clave para la NASA.

La Nasa ya fijó fecha en que despega el vuelo que rotará a los astronautas de la EEI

Datos recogidos durante dos décadas revelan un fenómeno extremo que antes pasaba desapercibido.

Advertencia científica: el océano se volverá negro por semanas y traerá consecuencias fatales

Cambiar las contraseñas con frecuencia refuerza la seguridad digital.

La combinación de números y palabras que nunca debería usar como contraseña; si la tiene, debería cambiarla ya mismo

Con el tiempo, la plataforma pasó de ser un asistente a un repositorio central de su trabajo.

OpenAI lanza nueva herramienta para la colaboración científica: así funcionará

La forma en que WhatsApp descarga archivos volvió a quedar bajo observación.

Google recomendó tomar medidas ante WhatsApp desactivando una función inmediatamente: la función que considera riesgosa

El paisaje urbano cambiará por unos minutos debido a una posición especial del Sol.

¿De qué trata el impresionante fenómeno astronómico de los “días sin sombra” que ocurrirá en Perú?

Un académico alemán vio desaparecer su archivo de trabajo tras una decisión tomada en segundos.

La pesadilla de un científico: relató cómo borró dos años de trabajo por pulsar el botón que no debía en ChatGPT

El objetivo principal de estos ataques no es dañar el teléfono, sino apropiarse de información sensible.

Exponen nueva modalidad de estafa que usa mensajes persuasivos para instalar aplicaciones falsas

Noticias Destacadas