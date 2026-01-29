Elon Musk confirma que tomará medidas contra la difusión de imágenes falsas o manipuladas en X, su red social

Tras la polémica desatada hace algunos días, luego de que X —la red social propiedad de Elon Musk— fuera acusada de permitir la difusión de imágenes sexuales falsas generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial, y de que el escándalo escalara rápidamente a nivel internacional, se anunciaron medidas al respecto.

La plataforma planea comenzar a integrar etiquetas de advertencia en las publicaciones que incluyan imágenes falsas o editadas, con el objetivo de informar a los usuarios y frenar la difusión de contenido engañoso en la red social.

La nueva advertencia aparecerá debajo de las imágenes modificadas y llevará el nombre de “Medios manipulados”, junto a un enlace que dirigirá a una explicación sobre el significado de la etiqueta.

La red social X planea implementar etiquetas de advertencia en publicaciones que contengan imágenes falsas o editadas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La iniciativa fue dada a conocer por Elon Musk a través de una publicación en X, en respuesta al usuario DogeDesigner, con quien suele interactuar para adelantar novedades de la plataforma. Según indicó, este usuario habría tenido acceso previo a la nueva función.

La etiqueta busca ofrecer mayor transparencia y ayudar a los usuarios a identificar contenido alterado. Sin embargo, Musk no ha precisado en qué tipo de publicaciones se aplicará ni cuáles serán los criterios para determinar si una imagen es falsa o ha sido editada.

Tampoco se ha detallado el método que se utilizará para evaluar las imágenes, ni si se considerarán como “manipuladas” aquellas que hayan sido modificadas con herramientas tradicionales como Photoshop o mediante inteligencia artificial (IA). Además, la compañía no ha informado cuándo comenzará a implementarse la función de manera generalizada.

Elon Musk confirmó la novedad a través de una publicación en X. Foto: AFP

Cabe recordar que en X, al igual que en otras redes sociales, circula una gran cantidad de contenido alterado o generado con IA. La plataforma, de hecho, cuenta con su propio asistente, Grok, capaz de editar imágenes o crear contenido sintético.

Recientemente, este ‘chatbot’ estuvo envuelto en una polémica tras permitir la manipulación de imágenes de mujeres y menores para generar contenido sexualizado, llegando a producir más de tres millones de imágenes de este tipo.

*Con información de Europa Press