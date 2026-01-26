Tecnología

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Las declaraciones del propietario de X generaron inquietud tras cuestionar la protección de los mensajes en WhatsApp.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

27 de enero de 2026, 2:37 a. m.
La reacción de Musk incluyó cuestionamientos a WhatsApp y a otras plataformas enfocadas en la privacidad.
La reacción de Musk incluyó cuestionamientos a WhatsApp y a otras plataformas enfocadas en la privacidad. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images / Meta / Canva

Elon Musk publicó un tuit que se volvió viral en redes sociales tras hablar sobre Meta ante una noticia acerca de la privacidad digital.

El empresario sudafricano, conocido por sus posturas directas y controversiales, lanzó una dura crítica contra WhatsApp y puso en duda la seguridad de algunas de las plataformas de mensajería más usadas del mundo, en medio de un nuevo frente judicial que salpica a Meta, la compañía dueña de la aplicación.

La declaración surgió luego de que circulara información sobre una demanda internacional que acusa a Meta de ofrecer garantías engañosas sobre la protección de los mensajes privados de WhatsApp.

El comentario de Musk no solo cuestionó a la app verde, sino que también aprovechó para promover su propia alternativa dentro de la red social X.

Tecnología

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

Tecnología

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

Tecnología

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Tecnología

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Tecnología

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

Tecnología

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Tecnología

Cuidado si recibió un mensaje o alerta de su plataforma de streaming: podría ser una estafa para vaciar sus cuentas bancarias

Tecnología

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Tecnología

Profesora acusa a Grok, la IA de Elon Musk, de crear imágenes íntimas sin consentimiento: “Es un secuestro digital de tu cuerpo”

Tecnología

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

El mensaje de Musk que reavivó el debate sobre la privacidad

El detonante fue una publicación que citaba una nota del medio Bloomberg relacionada con una acción legal presentada contra Meta Platforms Inc. A partir de esa referencia, Musk reaccionó desde su cuenta oficial en X con una frase que rápidamente se viralizó.

En su mensaje, el magnate aseguró que WhatsApp no es una aplicación segura y fue más allá al poner en tela de juicio incluso a otras plataformas conocidas por priorizar la privacidad.

“WhatsApp no ​​es seguro. Incluso Signal es cuestionable. Utilice 𝕏 Chat", señaló Musk.

Un mensaje del magnate se volvió viral luego de pronunciarse sobre la seguridad de las aplicaciones de mensajería.
Elon Musk respondió desde su cuenta en X a una noticia que rápidamente escaló en la conversación digital. Foto: @elonmusk

En ese mismo comentario, invitó a los usuarios a optar por X Chat, el sistema de mensajería integrado a la red social que controla desde 2025.

La intervención de Musk se dio en un contexto especialmente sensible, ya que millones de personas utilizan WhatsApp a diario para comunicarse con familiares, amigos y colegas, confiando en que sus conversaciones permanecen protegidas frente a terceros.

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

La demanda contra Meta y la respuesta de la compañía

Según lo expuesto en la demanda, un grupo de denunciantes de distintos países acusa a Meta de haber construido un discurso engañoso alrededor de la seguridad de WhatsApp. La acción judicial fue presentada ante un tribunal federal en San Francisco y reúne a personas de regiones como América Latina, Asia, África y Oceanía.

Los demandantes sostienen que, pese a las promesas de privacidad, la empresa tendría la capacidad de conservar, examinar e incluso acceder al contenido de las conversaciones que los usuarios consideran privadas. En ese sentido, cuestionan que la compañía haya promovido la idea de que los mensajes solo pueden ser vistos por quienes participan en el chat.

La demanda señala que la compañía tendría acceso a mensajes que los usuarios consideran privados.
El caso judicial sostiene que las promesas de privacidad de WhatsApp no coincidirían con el manejo real de las conversaciones. Foto: Getty Images

Meta, que compró WhatsApp en 2014, rechazó de plano estas acusaciones. A través de un portavoz, la empresa calificó la demanda como infundada y aseguró que tomará acciones legales contra los abogados que la impulsaron. Desde la compañía insisten en que el sistema de protección de los mensajes lleva años funcionando y que no permite el acceso al contenido de las conversaciones.

Más de Tecnología

Jugadores y streamers en Colombia cuentan con nuevos equipos diseñados para alto desempeño.

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

Un breve comentario publicado en X bastó para que el debate sobre la seguridad de los chats se intensificara.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Musk describió un escenario en el que las tareas diarias dejarán de depender del esfuerzo humano.

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

El cansancio frente a los smartphones impulsa el regreso de celulares sin internet.

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Signal, la aplicación que recomienda Elon Musk para reemplazar a WhatsApp.

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Nuevos títulos y regresos conocidos coinciden en una semana clave para los jugadores.

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

Una nueva teoría propone múltiples singularidades en el espacio en lugar de materia oscura y energía oscura.

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Los mensajes y alertas fraudulentos suelen suplantar plataformas de streaming para generar confianza en sus víctimas.

Cuidado si recibió un mensaje o alerta de su plataforma de streaming: podría ser una estafa para vaciar sus cuentas bancarias

La función está disponible en los últimos modelos de iPhone: iPhone 16 y 17, incluyendo Plus, Pro y Pro Max.

El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)

Despertó el cometa 3I/ATLAS tras acercarse al Sol: liberó compuestos orgánicos con extraña característica

Noticias Destacadas