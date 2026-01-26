“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Elon Musk publicó un tuit que se volvió viral en redes sociales tras hablar sobre Meta ante una noticia acerca de la privacidad digital.

El empresario sudafricano, conocido por sus posturas directas y controversiales, lanzó una dura crítica contra WhatsApp y puso en duda la seguridad de algunas de las plataformas de mensajería más usadas del mundo, en medio de un nuevo frente judicial que salpica a Meta, la compañía dueña de la aplicación.

La declaración surgió luego de que circulara información sobre una demanda internacional que acusa a Meta de ofrecer garantías engañosas sobre la protección de los mensajes privados de WhatsApp.

El comentario de Musk no solo cuestionó a la app verde, sino que también aprovechó para promover su propia alternativa dentro de la red social X.

El mensaje de Musk que reavivó el debate sobre la privacidad

El detonante fue una publicación que citaba una nota del medio Bloomberg relacionada con una acción legal presentada contra Meta Platforms Inc. A partir de esa referencia, Musk reaccionó desde su cuenta oficial en X con una frase que rápidamente se viralizó.

En su mensaje, el magnate aseguró que WhatsApp no es una aplicación segura y fue más allá al poner en tela de juicio incluso a otras plataformas conocidas por priorizar la privacidad.

“WhatsApp no ​​es seguro. Incluso Signal es cuestionable. Utilice 𝕏 Chat", señaló Musk.

Elon Musk respondió desde su cuenta en X a una noticia que rápidamente escaló en la conversación digital. Foto: @elonmusk

En ese mismo comentario, invitó a los usuarios a optar por X Chat, el sistema de mensajería integrado a la red social que controla desde 2025.

La intervención de Musk se dio en un contexto especialmente sensible, ya que millones de personas utilizan WhatsApp a diario para comunicarse con familiares, amigos y colegas, confiando en que sus conversaciones permanecen protegidas frente a terceros.

La demanda contra Meta y la respuesta de la compañía

Según lo expuesto en la demanda, un grupo de denunciantes de distintos países acusa a Meta de haber construido un discurso engañoso alrededor de la seguridad de WhatsApp. La acción judicial fue presentada ante un tribunal federal en San Francisco y reúne a personas de regiones como América Latina, Asia, África y Oceanía.

Los demandantes sostienen que, pese a las promesas de privacidad, la empresa tendría la capacidad de conservar, examinar e incluso acceder al contenido de las conversaciones que los usuarios consideran privadas. En ese sentido, cuestionan que la compañía haya promovido la idea de que los mensajes solo pueden ser vistos por quienes participan en el chat.

El caso judicial sostiene que las promesas de privacidad de WhatsApp no coincidirían con el manejo real de las conversaciones. Foto: Getty Images

Meta, que compró WhatsApp en 2014, rechazó de plano estas acusaciones. A través de un portavoz, la empresa calificó la demanda como infundada y aseguró que tomará acciones legales contra los abogados que la impulsaron. Desde la compañía insisten en que el sistema de protección de los mensajes lleva años funcionando y que no permite el acceso al contenido de las conversaciones.