“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

Elon Musk expuso en un foro internacional una visión que anticipa cambios profundos en la vida cotidiana de las personas.

David Alejandro Rojas García

27 de enero de 2026, 12:36 a. m.
Una proyección sobre la economía mundial fue uno de los puntos centrales de la intervención de Elon Musk. Foto: AP

Durante un encuentro con líderes políticos y empresariales en Suiza, Elon Musk volvió a lanzar una de esas predicciones que no pasan desapercibidas.

En medio del Foro Económico Mundial, el fundador de Tesla y SpaceX habló de un avance que, según su visión, cambiará de forma radical la manera en que las personas vivirán, trabajarán y se relacionarán con su entorno.

Un futuro donde la ayuda no faltará

En una charla con el director ejecutivo de BlackRock, Laurence D. Fink, Musk aseguró que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, combinado con nuevos avances en automatización, abrirá la puerta a una etapa de prosperidad global sin precedentes. A su juicio, esta transformación permitirá que bienes y servicios estén disponibles de forma casi ilimitada para la población.

Durante una conversación con líderes económicos, el empresario habló de una tecnología que marcaría el rumbo del futuro. Foto: Anadolu via Getty Images

El empresario planteó que, cuando estas tecnologías se vuelvan accesibles y estén presentes en todos los ámbitos de la vida, la economía mundial crecerá como nunca antes. En ese escenario, muchas de las tareas que hoy requieren esfuerzo humano pasarán a manos de robots, reduciendo la carga laboral y cambiando por completo el concepto tradicional de trabajo.

Más robots que personas y una vida distinta

Musk fue más allá y describió un mundo en el que la cantidad de robots superará a la de seres humanos. Según explicó, esta realidad permitirá cubrir prácticamente cualquier necesidad cotidiana, desde labores domésticas hasta apoyo personal constante. La consecuencia directa, afirmó, será una abundancia tan grande que incluso resultará difícil pensar en qué más se podría pedir.

“Si tienes miles de millones de robots humanoides, entonces creo que todos en la Tierra van a tener uno y van a querer uno”, comentó Musk.

El empresario aseguró que la automatización masiva permitirá atender casi todas las necesidades diarias. Foto: Anadolu via Getty Images

Elon Musk sostuvo que cada persona querrá contar con su propio asistente robótico, pues, para él, no se trata de un lujo reservado para unos pocos, sino de una herramienta que se volverá común en los hogares de todo el planeta.

Musk describió un escenario en el que las tareas diarias dejarán de depender del esfuerzo humano.

