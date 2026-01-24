Tecnología

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Elon Musk sorprendió al compartir una visión optimista sobre el futuro de la vida en la Tierra.

David Alejandro Rojas García

25 de enero de 2026, 12:15 a. m.
El empresario planteó un escenario donde la tecnología cambiaría por completo la rutina diaria.
El empresario planteó un escenario donde la tecnología cambiaría por completo la rutina diaria.

En medio de debates sobre crisis, guerras y tensiones económicas, Elon Musk sorprendió con un mensaje poco habitual en su discurso público.

Durante su participación en uno de los encuentros globales más influyentes del planeta (World Economic Forum), el empresario dejó de lado los escenarios catastróficos y planteó una visión optimista del futuro: un mundo donde la tecnología no quite, sino que multiplique las posibilidades de vida para las personas.

Un planeta atendido por máquinas, no dominado por ellas

“Mi predicción es, en el escenario benigno del futuro, que se harán tantos robots en la Inteligencia Artificial, que en realidad saturarán todas las necesidades humanas”, comentó Musk.

Para Musk, el avance acelerado de la inteligencia artificial y la robótica llevará a una transformación profunda de la vida cotidiana. En su visión, llegará un momento en el que la cantidad de robots será mayor que la población humana, lo que cambiará por completo la lógica de la producción y los servicios.

“Habrá tantos robots que realmente cubrirán todas las necesidades humanas”, afirmó durante su intervención. Según explicó, la automatización alcanzaría tal nivel que las personas incluso tendrían dificultades para pensar qué más pedir, debido a la enorme disponibilidad de bienes y asistencia.

“Es decir, que no podrás ni pensar en algo para pedirle al robot, en un cierto punto. Como que habrá tanta abundancia de productos y servicios, porque mi predicción es que habrá más robots que personas”, señaló el magnate.

En ese escenario, la abundancia no sería una promesa abstracta, sino una realidad palpable. Musk sostuvo que este cambio solo sería posible cuando las tareas esenciales ya no dependan de un número limitado de personas, sino de sistemas capaces de operar de forma constante y masiva.

“Me siento humillada”: La persona que menos esperaba Elon Musk lo ha demandado

El gran dilema: trabajo, propósito y una vida más libre

Esa abundancia total, sin embargo, abre una pregunta incómoda: ¿qué lugar ocupará el ser humano cuando ya no sea imprescindible trabajar para que el mundo funcione?

Musk reconoce que no es una ecuación perfecta. Para que todos tengan de todo, el trabajo tradicional pierde sentido, y con él, la forma en la que históricamente se ha construido el propósito personal.

Aun así, el empresario cree que el balance termina siendo positivo. Imagina hogares donde cada familia cuente con asistentes robóticos capaces de cuidar niños, acompañar mascotas o asistir a personas mayores, una tarea que hoy resulta costosa, demandante y, en muchos países, difícil de cubrir por falta de personal.

“Pero si tienes billones de robots humanoides, y creo que habrá, creo que todos en la Tierra van a tener uno, y van a querer uno”, comenta.

Tesla muestra las últimas habilidades de su robot humanoide Optimus Gen 2, que ya puede cocinar y pasar la aspiradora.
En su visión, la tecnología permitiría liberar tiempo para lo verdaderamente importante en la vida cotidiana. Foto: TESLA

Desde su perspectiva, esa ayuda constante no solo aliviaría cargas económicas, sino también emocionales. La tecnología, lejos de deshumanizar, permitiría a las personas dedicar más tiempo a lo que realmente importa. Por eso, Musk insiste en que el futuro que se avecina no es oscuro ni amenazante, sino uno marcado por una prosperidad nunca antes vista.

Durante un foro internacional, Musk dejó un mensaje inesperadamente esperanzador.

