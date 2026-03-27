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Actualización de WhatsApp: llegan nuevas funciones que permiten organizar conversaciones y transferir chats fácilmente

Las nuevas funciones no llegan a todos los usuarios al mismo tiempo, sino que se implementan de manera gradual en las próximas semanas.

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Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 8:03 a. m.
WhatsApp lanza novedades clave para mejorar chats, almacenamiento y seguridad.
WhatsApp lanza novedades clave para mejorar chats, almacenamiento y seguridad. Foto: Getty Images

Las actualizaciones de WhatsApp van mucho más allá de simples cambios visuales. Cada nueva versión incorpora mejoras internas que permiten que la aplicación evolucione de forma constante y se adapte a las nuevas dinámicas de la comunicación digital.

Con el tiempo, la plataforma ha sumado funciones como la edición de mensajes, las reacciones, los canales y nuevas herramientas de privacidad, evidenciando que su desarrollo responde directamente a las necesidades de los usuarios.

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Además, estas actualizaciones son fundamentales para corregir errores que pueden afectar el funcionamiento diario de la app. Fallas en el envío de mensajes, inconvenientes en llamadas o problemas al cargar contenido suelen resolverse en versiones más recientes, lo que garantiza una experiencia más fluida y estable. Sin estos ajustes continuos, la aplicación podría volverse lenta o presentar fallos frecuentes.

Recientemente se dieron a conocer nuevas funciones orientadas a mejorar la organización de los chats, facilitar el cambio entre dispositivos e integrar herramientas basadas en inteligencia artificial.

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Entre las novedades, se incluyen opciones para gestionar mejor los archivos almacenados, como la posibilidad de eliminar elementos pesados sin necesidad de borrar toda la conversación, una medida pensada para optimizar el espacio y conservar lo realmente importante.

Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.
La nueva función de transferencia de chats permite migrar conversaciones entre iOS y Android. Foto: 123rf

En esta misma línea, la función de transferencia de chats permite trasladar el historial de conversaciones de iOS a Android, incluyendo fotos y videos, evitando la pérdida de información al cambiar de dispositivo.

Asimismo, en iOS se ha incorporado la opción de gestionar dos cuentas en un mismo teléfono, lo que facilita separar ámbitos personales y laborales sin necesidad de usar dos equipos.

WhatsApp es una aplicación de mensajería usada a nivel mundial.
Las nuevas funciones de WhatsApp cambiarán la forma de comunicarse. Foto: Anadolu via Getty Images

A estas herramientas se suman funciones más creativas impulsadas por inteligencia artificial, como las sugerencias automáticas de stickers al usar emojis en las conversaciones. También se destaca la integración de Meta AI, que permite retocar imágenes directamente en el chat antes de enviarlas, y la función de ayuda para escribir, capaz de generar borradores de respuesta según el contexto de la conversación.

WhatsApp ha confirmado que estas novedades ya comenzaron a implementarse de forma gradual, por lo que su disponibilidad se ampliará progresivamente en las próximas semanas.

*Con información de Europa Press