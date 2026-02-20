Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Para muchos, unirse a un nuevo grupo de WhatsApp era un problema, ya que no podían ver los mensajes anteriores. Esto hacía que, en medio de la conversación, se sintieran perdidos sobre el tema principal. Sin embargo, el servicio de mensajería ahora ha presentado una solución que facilita la integración de los nuevos miembros.

WhatsApp lanza una función que permite compartir el historial de los grupos y poner al día a quienes se acaban de unir.

La plataforma ha incorporado una nueva función que permite compartir el historial reciente de mensajes en los chats grupales, con el objetivo de facilitar que los nuevos integrantes se pongan al día rápidamente sobre las conversaciones previas.

La plataforma busca hacer los grupos más fluidos y organizados. Foto: 123RF

El servicio de mensajería continúa ampliando sus herramientas para mejorar la experiencia de usuario, especialmente en los grupos. En esta ocasión, responde a una de las solicitudes más frecuentes: ofrecer una forma rápida y privada de dar contexto a quienes se unen a un chat, sin necesidad de recurrir a capturas de pantalla o reenviar mensajes antiguos.

Según explicó la compañía en su blog oficial, esta función está diseñada para mantener la continuidad de las conversaciones. Así, los nuevos miembros podrán conocer los temas más recientes tratados antes de su incorporación al grupo.

El funcionamiento es sencillo: cuando se añade a una persona a un chat grupal, los administradores verán la opción de compartir el historial reciente. Podrán elegir entre enviar un mínimo de 25 mensajes y un máximo de 100, dependiendo del nivel de contexto que deseen proporcionar.

WhatsApp introduce una herramienta que permite enviar mensajes recientes a nuevos integrantes de un grupo. Foto: 123rf

Una vez enviado, todos los participantes del grupo podrán ver los mensajes compartidos. Estos aparecerán diferenciados del resto de la conversación, con marcas de tiempo claras e información del remitente, lo que facilita su lectura y comprensión.

Cabe señalar que esta opción es configurable: los administradores pueden desactivarla en cualquier momento desde los ajustes del grupo. La función se está implementando de forma gradual para usuarios en todo el mundo.

*Con información de Europa Press.