Tecnología

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Esta opción elimina la necesidad de enviar capturas de pantalla o reenviar múltiples mensajes, lo que antes hacía las conversaciones más desordenadas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 7:51 a. m.
La herramienta puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde los ajustes del grupo.
La herramienta puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde los ajustes del grupo. Foto: Getty Images

Para muchos, unirse a un nuevo grupo de WhatsApp era un problema, ya que no podían ver los mensajes anteriores. Esto hacía que, en medio de la conversación, se sintieran perdidos sobre el tema principal. Sin embargo, el servicio de mensajería ahora ha presentado una solución que facilita la integración de los nuevos miembros.

WhatsApp lanza una función que permite compartir el historial de los grupos y poner al día a quienes se acaban de unir.

La plataforma ha incorporado una nueva función que permite compartir el historial reciente de mensajes en los chats grupales, con el objetivo de facilitar que los nuevos integrantes se pongan al día rápidamente sobre las conversaciones previas.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores .
La plataforma busca hacer los grupos más fluidos y organizados. Foto: 123RF

El servicio de mensajería continúa ampliando sus herramientas para mejorar la experiencia de usuario, especialmente en los grupos. En esta ocasión, responde a una de las solicitudes más frecuentes: ofrecer una forma rápida y privada de dar contexto a quienes se unen a un chat, sin necesidad de recurrir a capturas de pantalla o reenviar mensajes antiguos.

Tecnología

¿Por qué el cable del cargador siempre se daña en el mismo punto? Trucos para protegerlo y evitar riesgos eléctricos

Tecnología

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

Tecnología

Presidente Donald Trump ordena publicar toda información oficial relacionada con vida extraterrestre, FANI y OVNI

Tecnología

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

Tecnología

Starlink provocó sustos en el cielo: video captó cómo se presencia la tecnología de internet satelital

Tecnología

‘Los Simpson’: el episodio que se adelantó a los ‘Therian’

Tecnología

Astrónomos de la NASA explican el origen de los objetos espaciales con forma de muñeco de nieve

Tecnología

La nueva función de WhatsApp que permitiría ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto

Tecnología

WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

Tecnología

El Año Nuevo Chino está en WhatsApp y así puede activarlo en su celular para atraer buenas energías

WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

Según explicó la compañía en su blog oficial, esta función está diseñada para mantener la continuidad de las conversaciones. Así, los nuevos miembros podrán conocer los temas más recientes tratados antes de su incorporación al grupo.

El funcionamiento es sencillo: cuando se añade a una persona a un chat grupal, los administradores verán la opción de compartir el historial reciente. Podrán elegir entre enviar un mínimo de 25 mensajes y un máximo de 100, dependiendo del nivel de contexto que deseen proporcionar.

WhatsApp recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.
WhatsApp introduce una herramienta que permite enviar mensajes recientes a nuevos integrantes de un grupo. Foto: 123rf

Una vez enviado, todos los participantes del grupo podrán ver los mensajes compartidos. Estos aparecerán diferenciados del resto de la conversación, con marcas de tiempo claras e información del remitente, lo que facilita su lectura y comprensión.

Cabe señalar que esta opción es configurable: los administradores pueden desactivarla en cualquier momento desde los ajustes del grupo. La función se está implementando de forma gradual para usuarios en todo el mundo.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Contar con un servicio estable es esencial para mantener la productividad, el entretenimiento y la comunicación sin interrupciones.

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Uno de los mayores peligros de utilizar cargadores con cables rotos es el riesgo de incendio.

¿Por qué el cable del cargador siempre se daña en el mismo punto? Trucos para protegerlo y evitar riesgos eléctricos

Un tiburón de hasta cuatro metros apareció en una zona considerada inhóspita para la especie.

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.

Presidente Donald Trump ordena publicar toda información oficial relacionada con vida extraterrestre, FANI y OVNI

Expertos advierten que la detección temprana es la principal herramienta de defensa.

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

Durante algunos minutos, una hilera resplandeciente fue visible a simple vista antes de desaparecer en el horizonte.

Starlink provocó sustos en el cielo: video captó cómo se presencia la tecnología de internet satelital

La viralización reabre el debate sobre las supuestas predicciones de Los Simpson.

‘Los Simpson’: el episodio que se adelantó a los ‘Therian’

¿Por qué algunos objetos en el espacio parecen muñecos de nieve? Astrónomos lo aclaran.

Astrónomos de la NASA explican el origen de los objetos espaciales con forma de muñeco de nieve

La exclusión puede tardar hasta un mes en hacerse efectiva.

Deje de rechazar las molestas llamadas spam: esta es la forma correcta de frenarlas para siempre

Noticias Destacadas