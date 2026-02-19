WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

Meta ha adoptado la computación confidencial de Nvidia para procesar de forma privada la inteligencia artificial (IA) en su servicio de mensajería WhatsApp. Esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica plurianual anunciada recientemente entre ambas compañías.

Como parte del acuerdo, la compañía tecnológica utilizará soluciones de Nvidia para desplegar nuevos centros de datos de hiperescala, con el objetivo de fortalecer su infraestructura de IA, tanto para el entrenamiento como para la inferencia de modelos.

El convenio contempla la instalación de millones de GPU de las arquitecturas Blackwell y Rubin, así como la implementación a gran escala de las CPU Grace, con el fin de mejorar el rendimiento energético. Además, se prevé incorporar las CPU Vera a partir de 2027, según un comunicado de Nvidia.

La integración de IA no solo será más segura, sino también más útil dentro de WhatsApp. Foto: Getty Images

Asimismo, Meta integrará los conmutadores Ethernet Nvidia Spectrum-X en su plataforma Facebook Open Switching System, un software que permite gestionar redes de conmutadores en sus centros de datos. Con esta integración, la empresa busca ofrecer un rendimiento predecible, de baja latencia, y optimizar tanto la utilización de recursos como la eficiencia operativa y energética.

El Año Nuevo Chino está en WhatsApp y así puede activarlo en su celular para atraer buenas energías

A este conjunto de avances se suma la adopción de la computación confidencial de Nvidia en WhatsApp, una tecnología diseñada para proteger los datos mientras están en uso dentro de cargas de trabajo de IA.

En concreto, su implementación permitirá reforzar el procesamiento privado de la inteligencia artificial en el servicio de mensajería, con el objetivo de garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de los usuarios.

La alianza entre Meta y Nvidia marca un paso estratégico en el desarrollo de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

La integración de la computación confidencial en WhatsApp no solo refuerza la protección de los datos de los usuarios, sino que también sienta las bases para una adopción más amplia de esta tecnología en otros servicios.

Con ello, Meta busca consolidar una infraestructura capaz de responder a las crecientes demandas de la IA, sin dejar de lado la privacidad y la confianza como pilares fundamentales.

*Con información de Europa Press