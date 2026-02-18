Tecnología

El Año Nuevo Chino está en WhatsApp y así puede activarlo en su celular para atraer buenas energías

Con la llegada del Año Nuevo Chino, muchas personas buscan personalizar su celular y sus aplicaciones con diseños alusivos a esta celebración.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
18 de febrero de 2026, 10:49 a. m.
El 17 de febrero marcó el inicio del Año Nuevo Chino, una de las celebraciones más importantes de la cultura asiática.
El 17 de febrero marcó el inicio del Año Nuevo Chino, una de las celebraciones más importantes de la cultura asiática. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El 17 de febrero se celebró uno de los eventos más importantes del calendario asiático: la bienvenida del Año Nuevo Chino. Esta festividad, que se conmemora en distintos países del mundo, marca el inicio de un nuevo ciclo cargado de energía, fortuna y profundos significados simbólicos.

La celebración se extiende durante quince días y está estrechamente ligada a la unión familiar. Este año se llevará a cabo del 17 de febrero al 3 de marzo. Durante estas fechas, los hogares se limpian y se decoran con faroles y adornos rojos, ya que este color se asocia con la buena suerte y la protección frente a las energías negativas.

Cada año está representado por uno de los doce animales del zodiaco chino, como el Dragón, el Tigre o el Conejo. Según la tradición, el animal correspondiente influye en la personalidad de quienes nacen bajo su signo y también en la energía general del año. En esta ocasión, el año estará regido por el Caballo.

Año nuevo chino 2026
Año nuevo chino 2026 Foto: Getty Images

La celebración también ha trascendido al entorno digital. Muchas personas buscan adaptar esta tradición a sus dispositivos móviles, y una de las opciones es personalizar el ícono de WhatsApp. Aunque no se trata de una función integrada directamente en la aplicación, es posible hacerlo mediante herramientas externas.

Tecnología

Una fotografía de las Cataratas de Sangre en la Antártida desconcertó a los científicos por su inusual tono rojizo

Tecnología

Un experto advirtió que la carrera por la IA pondría en peligro el futuro de la humanidad: “Estamos creando imitadores humanos”

Tecnología

Así es Orión, la nave con tecnología avanzada que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

Tecnología

Los tres electrodomésticos que todos tienen en casa y que siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados

Tecnología

Se reporta caída de YouTube a nivel global: lugares donde existe el mayor fallo de la aplicación en Colombia

Tecnología

Ni humano ni neandertal: científicos encontraron algo que nunca esperaban en un cráneo fósil

Tecnología

El ambicioso proyecto con el que investigadores buscan desvelar la región más oculta de nuestra galaxia

Mundo

Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo

Gente

¿Qué no hacer durante el Año Nuevo Chino, según la astrología?

Mejor Colombia

Así celebrará Bogotá el Año Nuevo Chino

Una experta advierte por qué enviar mensajes por WhatsApp a esta hora podría hacerlo quedar muy mal

El cambio consiste únicamente en modificar el ícono de la app y puede realizarse a través de una aplicación de terceros como Nova Launcher, que permite personalizar la interfaz del celular, incluyendo fuentes, fondos, widgets y logotipos.

Para aplicar esta personalización, es necesario descargar una imagen alusiva al Año Nuevo Chino y seleccionarla como nuevo ícono de WhatsApp. Sin embargo, al tratarse de una aplicación externa, esta no cuenta con la garantía de Meta, la empresa responsable de la plataforma. Además, el cambio es únicamente visual y se limita al logo de la aplicación.

La versión web de WhatsApp es ampliamente utilizada en el mundo.
La versión web de WhatsApp es ampliamente utilizada en el mundo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Como alternativa, también se pueden aprovechar las opciones que sí están integradas en el servicio de mensajería, como cambiar los fondos de los chats, actualizar la foto de perfil o compartir estados temáticos. La idea es utilizar tonos rojos y elementos alusivos a la festividad para sumarse a esta tradicional celebración desde el entorno digital.

Más de Tecnología

Las cataratas de sangre están ubicadas en el continente de la Antártida.

Una fotografía de las Cataratas de Sangre en la Antártida desconcertó a los científicos por su inusual tono rojizo

Experto señala que existe el riesgo de que “los propios sistemas de IA tomen el control y la civilización humana sea un daño colateral en ese proceso”.

Un experto advirtió que la carrera por la IA pondría en peligro el futuro de la humanidad: “Estamos creando imitadores humanos”

El viaje no solo implica tecnología avanzada, sino también rutinas humanas cuidadosamente planificadas.

Así es Orión, la nave con tecnología avanzada que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

Este fenómeno se conoce como “consumo fantasma” o consumo en modo standby.

Los tres electrodomésticos que todos tienen en casa y que siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados

La aplicación presentó errores para iniciar sesión en varias ciudades del país.

Se reporta caída de YouTube a nivel global: lugares donde existe el mayor fallo de la aplicación en Colombia

Investigadores reabrieron el debate sobre quién habitó Europa hace 300.000 años.

Ni humano ni neandertal: científicos encontraron algo que nunca esperaban en un cráneo fósil

El Observatorio Europeo Austral ha aprobado un ambicioso proyecto destinado a estudiar las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea.

El ambicioso proyecto con el que investigadores buscan desvelar la región más oculta de nuestra galaxia

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil.

Esto es lo que debe hacer de ahora en adelante para que nunca más le vuelvan a hacer llamadas spam

La duración de la batería es una de las mayores preocupaciones de quienes usan el celular a diario.

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

Noticias Destacadas