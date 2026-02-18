El Año Nuevo Chino está en WhatsApp y así puede activarlo en su celular para atraer buenas energías

El 17 de febrero se celebró uno de los eventos más importantes del calendario asiático: la bienvenida del Año Nuevo Chino. Esta festividad, que se conmemora en distintos países del mundo, marca el inicio de un nuevo ciclo cargado de energía, fortuna y profundos significados simbólicos.

La celebración se extiende durante quince días y está estrechamente ligada a la unión familiar. Este año se llevará a cabo del 17 de febrero al 3 de marzo. Durante estas fechas, los hogares se limpian y se decoran con faroles y adornos rojos, ya que este color se asocia con la buena suerte y la protección frente a las energías negativas.

Cada año está representado por uno de los doce animales del zodiaco chino, como el Dragón, el Tigre o el Conejo. Según la tradición, el animal correspondiente influye en la personalidad de quienes nacen bajo su signo y también en la energía general del año. En esta ocasión, el año estará regido por el Caballo.

Año nuevo chino 2026 Foto: Getty Images

La celebración también ha trascendido al entorno digital. Muchas personas buscan adaptar esta tradición a sus dispositivos móviles, y una de las opciones es personalizar el ícono de WhatsApp. Aunque no se trata de una función integrada directamente en la aplicación, es posible hacerlo mediante herramientas externas.

El cambio consiste únicamente en modificar el ícono de la app y puede realizarse a través de una aplicación de terceros como Nova Launcher, que permite personalizar la interfaz del celular, incluyendo fuentes, fondos, widgets y logotipos.

Para aplicar esta personalización, es necesario descargar una imagen alusiva al Año Nuevo Chino y seleccionarla como nuevo ícono de WhatsApp. Sin embargo, al tratarse de una aplicación externa, esta no cuenta con la garantía de Meta, la empresa responsable de la plataforma. Además, el cambio es únicamente visual y se limita al logo de la aplicación.

La versión web de WhatsApp es ampliamente utilizada en el mundo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Como alternativa, también se pueden aprovechar las opciones que sí están integradas en el servicio de mensajería, como cambiar los fondos de los chats, actualizar la foto de perfil o compartir estados temáticos. La idea es utilizar tonos rojos y elementos alusivos a la festividad para sumarse a esta tradicional celebración desde el entorno digital.