Predicciones del horóscopo chino: ¿qué depara el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

Esto es lo que viene para los 12 animales en este nuevo Año Chino.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

18 de febrero de 2026, 12:45 p. m.
Nuevo año Chino 2026: Caballo de fuego
Nuevo año Chino 2026: Caballo de fuego Foto: Nuevo año Chino 2026: Caballo de fuego

Cada año, el Año Nuevo Chino se convierte en una de las fechas más esperadas del calendario. Para millones de personas no se trata solo de una tradición cultural, sino del arranque de un nuevo ciclo lleno de significado, rituales y expectativas renovadas.

En 2026, la celebración se dio el martes 17 de febrero, día en que comenzó el Año del Caballo de Fuego.

De acuerdo con la tradición, esta etapa estará atravesada por la pasión, el movimiento constante, decisiones firmes y cambios profundos que pueden marcar un antes y un después.

Con la llegada de este nuevo período, muchos aprovechan para preguntarse qué les tiene preparado el destino y cómo encarar lo que viene.

Por eso, muchos recurren al horóscopo chino en busca de señales y consejos para transitar los desafíos y oportunidades que traerá este ciclo.

Año nuevo chino, es el año del caballo de fuego Foto: AFP

Predicciones en el horóscopo chino por el Año del Caballo de Fuego

  • Rata

En 2026, la Rata atravesará una transformación emocional profunda: deberá soltar vínculos, trabajos y hábitos que ya no aportan. El primer trimestre será decisivo. En el amor, podría vivir una relación intensa con Caballo. Dragón y Mono serán aliados clave.

  • Búfalo

En este año, el Búfalo tendrá oportunidades laborales clave, siempre que se adapte a nuevos métodos. El descanso será esencial para evitar el desgaste. En lo económico, habrá estabilidad si innova. En el amor, se fortalecerán parejas y los solteros buscarán vínculos sólidos.

  • Tigre

Para el año 2026, el Tigre atravesará un año de expansión con viajes, mudanzas y proyección internacional. Habrá ingresos variados, pero también mayores gastos. En salud, predominará la recuperación. En el amor, surgirán conexiones intensas y una marcada inquietud emocional.

  • Conejo

El Conejo optará por la estabilidad ante la intensidad del Caballo. Deberá evitar el estrés y cuidar su sistema respiratorio. En lo económico, mantendrá solidez gracias a su buena administración. En el amor, buscará protección, afecto y seguridad emocional.

El Parque de los Novios será el escenario de una jornada cultural que destaca el significado de esta tradición milenaria y su mensaje de renovación y energía.
El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, es la festividad más relevante del calendario tradicional chino y se celebra desde hace más de cuatro mil años. Foto: Getty Images
  • Dragón

En 2026, el Dragón vivirá un año de oportunidades y proyectos innovadores, con avances económicos frente a etapas anteriores. La salud se mantendrá estable. En el amor, su lealtad será clave y podría consolidar o iniciar una relación significativa.

  • Serpiente

Para este tiempo, la Serpiente vivirá una pausa tras un año exigente: quienes sembraron verán resultados y quienes no, deberán reordenar su rumbo. Será clave recuperar energías. En el amor, su intensidad y estrategia favorecerán la consolidación de vínculos importantes.

  • Caballo

En su propio año, el Caballo enfrentará desafíos en trabajo, salud y amor. Será un período exigente, con pruebas constantes y necesidad de cuidar cada detalle. Aunque nada resultará sencillo, 2026 traerá crecimiento, madurez y definiciones clave. En pareja, deberá evitar descuidos.

  • Cabra

En 2026, la Cabra se sentirá respaldada bajo la energía del Caballo. Será un año de crecimiento emocional y mayor valentía para expresar sentimientos. En el amor, se verán favorecidas las relaciones honestas, con estabilidad y seguridad afectiva.

Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo
  • Mono

El Mono deberá equilibrar su astucia con ética, bajo la mirada del Caballo. La salud y economía serán favorables si evita conflictos. En el amor, su carisma atrae, aunque la estabilidad sentimental podría ser un desafío.

  • Gallo

Para este año, el Gallo tendrá gran visibilidad, pero deberá moderar su franqueza y apostar por la diplomacia. Su atractivo abrirá puertas en el amor, aunque el carácter directo puede complicar relaciones; cultivar inteligencia emocional será clave.

  • Perro

En el presente año, el Perro vivirá un año más optimista, con oportunidades reales en el amor y estabilidad laboral. Su lealtad y sentido de justicia serán valorados, y será un momento propicio para abrirse a nuevas experiencias y aprendizajes.

  • Cerdo

En este nuevo Año Chino, el Cerdo experimentará paz y avances en todos los ámbitos. Deberá controlar impulsos emocionales. Buscará cambios laborales significativos, priorizará su bienestar y, en el amor, disfrutará de un año más armonioso, amable y equilibrado.

