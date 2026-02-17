En distintos rincones del mundo, el Año Nuevo Chino se vive como una de las celebraciones más esperadas del calendario. No es solo una fiesta cultural: para millones de personas representa el inicio de un nuevo ciclo cargado de simbolismo y expectativas.

Año Nuevo Chino 2026: cinco lugares donde la celebración se vive con intensidad

En 2026, la celebración tuvo lugar este martes 17 de febrero, fecha en la que comenzó el Año del Caballo de Fuego. Según la tradición, este período estará marcado por la pasión, el dinamismo, la toma de decisiones firmes y transformaciones profundas.

Por eso, aprovechando la llegada de este nuevo ciclo, no son pocos los que buscan saber qué les depara el destino y cómo prepararse para los movimientos que traerá esta etapa.

Además, muchas personas buscan qué es lo que no se debe hacer en el Año Nuevo Chino, ya que hay algunas cosas que se consideran prohibidas en esta cultura.

Lo que debe saber del Año Nuevo Chino 2026. Foto: semana

¿Qué no se debe hacer en el Año Nuevo Chino?

No se permite lavar la ropa, el cabello ni bañarse. El primer y segundo día del año lunar son el cumpleaños del Dios del Agua, por lo que no se debe usar agua, como forma de mostrar respeto.

El primer y segundo día del año lunar son el cumpleaños del Dios del Agua, por lo que no se debe usar agua, como forma de mostrar respeto. No barrer el suelo ni sacar la basura. De hacerlo, se considera que se despilfarra la fortuna.

De hacerlo, se considera que se despilfarra la fortuna. No se deben comer gachas (plato elaborado con granos de avena) . En la antigüedad, las familias pobres consumían este alimento, así que se debe evitar esta preparación para que en el año pueda haber fortuna.

. En la antigüedad, las familias pobres consumían este alimento, así que se debe evitar esta preparación para que en el año pueda haber fortuna. No presionar a nadie para que se levante de la cama. Si se hace, podría significar que estará apurado todo el año.

Si se hace, podría significar que estará apurado todo el año. No darle el saludo de Año Nuevo a alguien que aún está en cama. De hacerse, podría significar tener enfermedades a lo largo del año.

De hacerse, podría significar tener enfermedades a lo largo del año. Se debe evitar el uso de agujas, cuchillos o tijeras, ya que pueden causar sangrado, y la sangre es considerada de mala suerte.

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes