Gente

¿Qué no hacer durante el Año Nuevo Chino, según la astrología?

Estos son los hábitos prohibidos en esta cultura mientras se da la bienvenida al nuevo año lunar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de febrero de 2026, 1:37 p. m.
Prepárese para el Año Nuevo Chino 2026.
Prepárese para el Año Nuevo Chino 2026. Foto: Getty Images

En distintos rincones del mundo, el Año Nuevo Chino se vive como una de las celebraciones más esperadas del calendario. No es solo una fiesta cultural: para millones de personas representa el inicio de un nuevo ciclo cargado de simbolismo y expectativas.

Año Nuevo Chino 2026: cinco lugares donde la celebración se vive con intensidad

En 2026, la celebración tuvo lugar este martes 17 de febrero, fecha en la que comenzó el Año del Caballo de Fuego. Según la tradición, este período estará marcado por la pasión, el dinamismo, la toma de decisiones firmes y transformaciones profundas.

Por eso, aprovechando la llegada de este nuevo ciclo, no son pocos los que buscan saber qué les depara el destino y cómo prepararse para los movimientos que traerá esta etapa.

Además, muchas personas buscan qué es lo que no se debe hacer en el Año Nuevo Chino, ya que hay algunas cosas que se consideran prohibidas en esta cultura.

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

Flora Martínez habló sobre el sueño premonitorio que tuvo días antes de la muerte de Jaime Garzón, su expareja: “No la escuchamos”

Hermana de Karol G rompió en llanto y destapó angustiante situación que vive con su hija: “No me importa qué pase con mi vida”

Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

¿Sofía Vergara, enamorada de un español? Las imágenes que despiertan rumores de un nuevo romance en Los Ángeles

Equipo del hijo de Diomedes Díaz destapó su verdadero estado de salud tras seguir hospitalizado: “Ha sido fundamental”

Así celebrará Bogotá el Año Nuevo Chino

Año Nuevo Chino 2026: cinco lugares donde la celebración se vive con intensidad

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

Año nuevo chino 2026. Los colores para recibir el nuevo año
Lo que debe saber del Año Nuevo Chino 2026. Foto: semana

¿Qué no se debe hacer en el Año Nuevo Chino?

  • No se permite lavar la ropa, el cabello ni bañarse. El primer y segundo día del año lunar son el cumpleaños del Dios del Agua, por lo que no se debe usar agua, como forma de mostrar respeto.
  • No barrer el suelo ni sacar la basura. De hacerlo, se considera que se despilfarra la fortuna.
  • No se deben comer gachas (plato elaborado con granos de avena). En la antigüedad, las familias pobres consumían este alimento, así que se debe evitar esta preparación para que en el año pueda haber fortuna.
  • No presionar a nadie para que se levante de la cama. Si se hace, podría significar que estará apurado todo el año.
  • No darle el saludo de Año Nuevo a alguien que aún está en cama. De hacerse, podría significar tener enfermedades a lo largo del año.
  • Se debe evitar el uso de agujas, cuchillos o tijeras, ya que pueden causar sangrado, y la sangre es considerada de mala suerte.
Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes
  • No se deben tomar siestas en la tarde, porque eso solo sería el augurio de tener pereza todo el año.
  • En cuanto a las mujeres casadas, no pueden visitar la casa de sus padres. Esto solo lo pueden hacer el segundo o tercer día.
  • Si se regala dinero de la suerte, la cantidad debe siempre ser par y jamás impar, ya que los números pares se consideran de buena suerte.
  • Las personas jóvenes deben inclinarse ante las personas mayores. La postura de las manos es muy importante; la mano izquierda debe cubrir el puño izquierdo, esto debido a que en la antigua China se consideraba que la mano izquierda era más respetuosa. Además, se debe conocer que la postura opuesta se usa para mostrar respeto por los muertos.

Noticias Destacadas