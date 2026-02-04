Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

En el mundo, la celebración del Año Nuevo Chino es de gran importancia, sobre todo porque lo relacionado con el horóscopo chino es de suma relevancia para muchos y muchas.

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Una gran cantidad de personas ven en este horóscopo oriental una guía, sobre todo en cuanto a fortuna, suerte, abundancia y oportunidades.

Para este año 2026, la celebración del Año Nuevo Chino se llevará a cabo el martes 17 de febrero, día en el cual se le dará la entrada al Año del Caballo de Fuego.

Este período estará asociado con pasión, movimiento, decisión y absolutos cambios profundos.

Aprovechando esta fecha, muchas personas se enfocan en realizar rituales y también hacer gestos simbólicos que, según indica la tradición, sirven para atraer abundancia, fortuna y buena energía para los meses que están por llegar.

Año chino 2026: Caballo de fuego Foto: Año chino 2026: Caballo de fuego

Rituales que hacer con la llegada del Año Nuevo Chino

Para esta fecha, lo que más destaca es hacer una limpieza profunda energética para preparar todo y recibir de excelente forma este nuevo año.

Esta limpieza no se enfoca tanto en la del hogar (ya que esto representa el barrer las oportunidades que recién llegan a la casa); por el contrario, se trata de una limpieza con la que se pueden eliminar energías negativas, preocupaciones y bloqueos del año anterior.

Año nuevo chino 2026. Estos son los colores para recibir el nuevo año. Foto: semana

Estos son algunos de los rituales que sería apropiado hacer:

Decoración con colores y símbolos auspiciosos

El rojo es el color de la temporada, pues representa fortuna, alegría, protección y energía, y en cuanto a las decoraciones, se pueden poner faroles rojos en puertas y balcones o tiras de papel con mensajes escritos de buena suerte en entradas y ventanas.

Además, se puede poner dentro del hogar un jarrón con flores amarillas que simbolizan la abundancia y el crecimiento.

Llega el Año del Caballo de Fuego: fecha exacta del inicio del Año Nuevo Chino 2026 y su poderoso significado

Ritual del sobre rojo

Este sobre, más conocido en la cultura oriental como hóngbāo, es un símbolo de buena fortuna.

Como tradición, este sobre se llena con dinero para simbolizar protección, salud y deseos de prosperidad cercana. De igual forma, también se puede hacer un sobre personal con una intención escrita que se guarda durante todo el año y que recuerda los objetivos. Se usa como amuleto de la buena suerte.

Rituales para atraer abundancia

Otra costumbre que se puede hacer es colocar monedas en bolsas rojas desde los primeros días de febrero hasta el Año Nuevo para atraer energías económicas positivas.

El arroz también se utiliza en esta fecha. Se puede poner una cucharada de arroz en una vasija durante varios días y luego se manifiesta enfocado a la prosperidad.