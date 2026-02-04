Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

En el mundo, la celebración del Año Nuevo Chino es de gran importancia, sobre todo porque lo relacionado con el horóscopo chino es de suma relevancia para muchos y muchas.
Una gran cantidad de personas ven en este horóscopo oriental una guía, sobre todo en cuanto a fortuna, suerte, abundancia y oportunidades.
Para este año 2026, la celebración del Año Nuevo Chino se llevará a cabo el martes 17 de febrero, día en el cual se le dará la entrada al Año del Caballo de Fuego.
Este período estará asociado con pasión, movimiento, decisión y absolutos cambios profundos.
Aprovechando esta fecha, muchas personas se enfocan en realizar rituales y también hacer gestos simbólicos que, según indica la tradición, sirven para atraer abundancia, fortuna y buena energía para los meses que están por llegar.
Rituales que hacer con la llegada del Año Nuevo Chino
Para esta fecha, lo que más destaca es hacer una limpieza profunda energética para preparar todo y recibir de excelente forma este nuevo año.
Esta limpieza no se enfoca tanto en la del hogar (ya que esto representa el barrer las oportunidades que recién llegan a la casa); por el contrario, se trata de una limpieza con la que se pueden eliminar energías negativas, preocupaciones y bloqueos del año anterior.
Estos son algunos de los rituales que sería apropiado hacer:
Decoración con colores y símbolos auspiciosos
El rojo es el color de la temporada, pues representa fortuna, alegría, protección y energía, y en cuanto a las decoraciones, se pueden poner faroles rojos en puertas y balcones o tiras de papel con mensajes escritos de buena suerte en entradas y ventanas.
Además, se puede poner dentro del hogar un jarrón con flores amarillas que simbolizan la abundancia y el crecimiento.
Ritual del sobre rojo
Este sobre, más conocido en la cultura oriental como hóngbāo, es un símbolo de buena fortuna.
Como tradición, este sobre se llena con dinero para simbolizar protección, salud y deseos de prosperidad cercana. De igual forma, también se puede hacer un sobre personal con una intención escrita que se guarda durante todo el año y que recuerda los objetivos. Se usa como amuleto de la buena suerte.
Rituales para atraer abundancia
Otra costumbre que se puede hacer es colocar monedas en bolsas rojas desde los primeros días de febrero hasta el Año Nuevo para atraer energías económicas positivas.
El arroz también se utiliza en esta fecha. Se puede poner una cucharada de arroz en una vasija durante varios días y luego se manifiesta enfocado a la prosperidad.