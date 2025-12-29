¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

El Año Nuevo Chino, esa festividad milenaria que une a millones de personas en el mundo asiático y sus diásporas, se prepara para irrumpir con toda su magia en 2026.

En Latinoamérica, donde comunidades chinas en Perú, México o Argentina mantienen vivas estas costumbres, el sonido de tambores y dragones anuncia prosperidad en medio de la cotidianidad.

Esta celebración, conocida como Chunjie o Festival de la Primavera, no es solo un cambio de año, sino un renacer colectivo cargado de rituales que prometen limpiar el pasado y atraer fortunas futuras.

Para quienes nacieron en años del Dragón, la suerte económica podría estar en alza. La IA sugiere estos 10 números clave. Foto: Getty Images

El Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunisolar tradicional chino, un sistema ancestral que combina los ciclos de la Luna y el Sol, diferente al gregoriano que se usa en Occidente.

Surgió hace más de 4.000 años, durante la dinastía Xia, y se ajusta con meses intercalares para alinearse con las estaciones. Cada año lleva el nombre de uno de los 12 animales del zodiaco chino —rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo—, en un ciclo que se repite cada 12 años y se combina con cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, lo que genera 60 variaciones únicas.

Según la numerología china, los números de la Serpiente de Madera pueden ser la clave para acertar en la lotería. Foto: Getty Images

Las fiestas de celebración duran 15 días, desde la víspera hasta la Lámpara de Yuanxiao, con fuegos artificiales que espantan a Nian, el monstruo devorador de la mitología china.

Para ello, se debe limpiar la casa a fondo antes de la medianoche del último día del año viejo, barriendo males acumulados, pero sin desechar objetos como el arroz o dinero, los cuales son símbolos de abundancia.

La gente participa en el desfile del dragón durante las celebraciones del año Nuevo Lunar Chino del Conejo en el Barrio Chino en la Ciudad de México, México 22 de enero de 2023. Foto: REUTERS

En China, Hong Kong, Taiwán y Singapur, las calles se llenan de desfiles con leones danzantes y dragones serpenteantes, mientras en Nueva York, San Francisco o Londres, las comunidades chinas paralizan avenidas con espectáculos masivos.

En América Latina, barrios como el Barrio Chino de Lima o de Ciudad de México vibran con ferias gastronómicas y danzas, atrayendo a curiosos locales que adoptan la roja suerte.

La Fecha Exacta de 2026

Alimentos que atraen abundancia y buena suerte en el Año Nuevo Chino 2025 Foto: VCG via Getty Images

El Año Nuevo Chino 2026 inicia el martes 17 de febrero, marcando el comienzo del Año del Caballo de Fuego. Esta fecha, determinada por astrónomos chinos que observan la nueva luna, varía entre el 21 de enero y el 20 de febrero en el calendario gregoriano, y en 2026 coincide con un plenilunio posterior que cierra las festividades el 3 de marzo.