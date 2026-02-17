Predicciones del horóscopo chino: ¿qué nos depara el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

Este martes 17 de febrero de 2026, gran parte de Asia y comunidades alrededor del mundo dan la bienvenida al Año Nuevo Lunar. En esta ocasión, el calendario tradicional chino marca el inicio del ciclo regido por el Caballo de Fuego, una combinación que, según expertos en cosmogonía oriental, no ocurría desde hace 60 años y que promete una dinámica de cambios acelerados y alta energía.

A diferencia del calendario gregoriano, el Año Nuevo Chino se rige por los ciclos lunares, iniciando con la segunda Luna Nueva tras el solsticio de invierno. Este 2026, países como China, Vietnam, Corea del Sur y Singapur celebran el paso de la Madera al Fuego, un elemento que define el carácter de los próximos 12 meses.

El significado del Caballo de Fuego en 2026

De acuerdo con la tradición y especialistas en astrología oriental, el año del Caballo suele asociarse con la libertad, el movimiento y la pasión. No obstante, al coincidir con el elemento Fuego (determinado por los años terminados en 6 y 7), la energía se intensifica.

Es importante precisar que, en la tradición china, que un año coincida con el animal de nacimiento de una persona (su Ben Ming Nian) no siempre es augurio de buena suerte, sino que suele interpretarse como un periodo de desafíos que requiere prudencia.

Predicciones por signo: ¿Qué esperar este año?

Comienza el Año del Caballo de Fuego y estas son las predicciones signo por signo Foto: EL COLOMBIANO

Rata, Buey y Tigre: Entre la renovación y el liderazgo

Para la Rata, el 2026 se perfila como un periodo de renovación. Aunque pueden surgir contratiempos profesionales y financieros, la clave residirá en la adaptabilidad. Expertos sugieren evitar inversiones de alto riesgo y priorizar el descanso para prevenir cuadros de ansiedad.

El Buey, por su parte, enfrentará un año de crecimiento constante pero con matices de preocupación. Según las proyecciones, podrían presentarse desacuerdos legales o laborales si no se gestionan las emociones. La recomendación editorial es mantener una comunicación clara para evitar malentendidos familiares.

El Tigre es uno de los signos más favorecidos. Se prevé un crecimiento impulsado por figuras de apoyo o “benefactores”. En el ámbito profesional, es un tiempo propicio para metas a largo plazo, mientras que en el plano sentimental, los solteros podrían encontrar relaciones estables.

Conejo, Dragón y Serpiente: Estrategia y magnetismo

El Conejo deberá apelar a su prudencia natural. Tras un periodo de intensidad, el 2026 demanda precaución en nuevos proyectos laborales. Por otro lado, el Dragón vivirá un año de brillo profesional y calidez emocional. Su magnetismo le permitirá abrir puertas, aunque los especialistas advierten la importancia de mantener la humildad para conservar el respeto de su entorno.

La Serpiente transitará un camino de progreso discreto. No se esperan cambios abruptos, sino una construcción sólida hacia la independencia financiera. En la salud, se recomienda prestar especial atención al agotamiento físico.

Caballo, Cabra y Mono: El centro del escenario

Para quienes nacieron bajo el signo del Caballo, este es su año, lo cual implica una carga emocional y profesional considerable. La incertidumbre podría ser un factor común, por lo que la organización será su mejor aliada.

La Cabra experimentará mejoras en áreas que anteriormente se sentían estancadas. La colaboración con mentores será vital para su éxito.

El Mono, signo adaptable por excelencia, recuperará el impulso perdido en años anteriores, siendo un excelente momento para emprender o asumir liderazgos.

Gallo, Perro y Cerdo: Consolidación y cautela

El Gallo tendrá mayor visibilidad y reconocimiento, aunque el progreso económico podría ser más lento de lo esperado. Se aconseja evitar riesgos financieros innecesarios.

El Perro disfrutará de un camino estable y gratificante, ideal para consolidar proyectos iniciados anteriormente y fortalecer vínculos de pareja.

Finalmente, el Cerdo deberá basar su 2026 en la disciplina. Aunque el potencial de ascenso es alto, el éxito dependerá de no tomar decisiones impulsivas con el dinero y cuidar la salud digestiva.