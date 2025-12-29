El Feng Shui es una práctica milenaria que busca equilibrar y organizar los espacios, así como dar armonía en el hogar, con el fin de atraer energías positivas y abrir caminos en ámbitos profesionales, personales y familiares.

El significado etimológico del término es “Viento y Agua”, donde Feng es viento y Shui es el elemento agua, los cuales representan los pilares naturales que, según la filosofía taoísta, son cruciales para fortalecer la energía vital y lograr la armonía y el bienestar en el entorno.

Por esta razón, esta práctica cobra relevancia en estas fechas del año, pues las personas recurren a este tipo de rituales con el fin de atraer el amor en 2026, mejorar su nivel de vida y dar organización al hogar según los elementos que propone este arte.

Alfonso León, astrólogo y maestro del Feng Shui, compartió en su canal de TikTok los pasos que recomienda realizar, según la filosofía china, este 31 de diciembre.

Ritual para atraer el amor en 2026, según el Feng Shui

Realizar una clasificación de la ropa en su armario

Es de vital importancia realizar un inventario de la ropa que posee para sacar las prendas que no utiliza, ya que el astrólogo, explica que esta acción le permitirá renovar la energía del armario y dar paso a lo nuevo que llega en el 2026 en ámbitos asociados con el amor, la abundancia, la prosperidad y las nuevas oportunidades laborales.

¿Qué color usar para Año Nuevo para atraer el amor? Esto es lo que propone el Feng Shui

En este día es primordial recibir la apertura del nuevo año con los colores que sugiere el experto, que son tonos púrpura, dorado, rojo, amarillo o verde. Estos colores permitirán atraer la mejor energía para recibir el 2026.

¿Por qué estrenar ropa en Año Nuevo?

Es importante estrenar durante estas festividades para recibir esta temporada con una energía renovada que permita la circulación de nuevas experiencias de vida y libere la energía estancada. Otro tip que recomienda el experto en Feng Shui es usar ropa interior de color rojo para atraer el amor el próximo año, ya que este tono es símbolo del amor, la pasión y la vitalidad.