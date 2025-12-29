Rituales

El sencillo ritual del Feng Shui que debe realizar para atraer amor y abundancia en 2026

Los tres pasos recomendados por la filosofía china para llevar a cabo este 31 de diciembre.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 4:23 p. m.
En la búsqueda de una forma sencilla de atraer amor y abundancia en esta Navidad, muchos se sumergen en el místico mundo del Feng Shui.
En la búsqueda de una forma sencilla de atraer amor y abundancia en esta Navidad, muchos se sumergen en el místico mundo del Feng Shui.

El Feng Shui es una práctica milenaria que busca equilibrar y organizar los espacios, así como dar armonía en el hogar, con el fin de atraer energías positivas y abrir caminos en ámbitos profesionales, personales y familiares.

Según el Feng Shui, este es el mejor momento del día para hacer la limpieza del hogar y renovar las energías

El significado etimológico del término es “Viento y Agua”, donde Feng es viento y Shui es el elemento agua, los cuales representan los pilares naturales que, según la filosofía taoísta, son cruciales para fortalecer la energía vital y lograr la armonía y el bienestar en el entorno.

Por esta razón, esta práctica cobra relevancia en estas fechas del año, pues las personas recurren a este tipo de rituales con el fin de atraer el amor en 2026, mejorar su nivel de vida y dar organización al hogar según los elementos que propone este arte.

Alfonso León, astrólogo y maestro del Feng Shui, compartió en su canal de TikTok los pasos que recomienda realizar, según la filosofía china, este 31 de diciembre.

@alfonsoleontv

✨ El atuendo que eliges es más que moda… es energía, propósito y vibración cósmica. Durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año, tu vestimenta puede ser un poderoso imán de prosperidad, amor y protección. 💫 🌠 Consejo astral: Vístete con la conciencia de quien honra su energía. Cuando eliges tus colores desde el alma, el Universo también se viste de ti. 🔗 Visita www.vidaenfengshui.com y lleva el poder del #FengShui a tu vida. 👁 Para más información, visita mi canal en YouTube: AlfonsoleonTV. ¡No olvides suscribirte y activar la campanita! 🔔 #AlfonsoLeón #ArquitectoDeSueños #VidaenFengShui #FengShuiStyle

♬ sonido original - Alfonso Leon

Ritual para atraer el amor en 2026, según el Feng Shui

  • Realizar una clasificación de la ropa en su armario

Es de vital importancia realizar un inventario de la ropa que posee para sacar las prendas que no utiliza, ya que el astrólogo, explica que esta acción le permitirá renovar la energía del armario y dar paso a lo nuevo que llega en el 2026 en ámbitos asociados con el amor, la abundancia, la prosperidad y las nuevas oportunidades laborales.

  • ¿Qué color usar para Año Nuevo para atraer el amor? Esto es lo que propone el Feng Shui

En este día es primordial recibir la apertura del nuevo año con los colores que sugiere el experto, que son tonos púrpura, dorado, rojo, amarillo o verde. Estos colores permitirán atraer la mejor energía para recibir el 2026.

  • ¿Por qué estrenar ropa en Año Nuevo?

Es importante estrenar durante estas festividades para recibir esta temporada con una energía renovada que permita la circulación de nuevas experiencias de vida y libere la energía estancada. Otro tip que recomienda el experto en Feng Shui es usar ropa interior de color rojo para atraer el amor el próximo año, ya que este tono es símbolo del amor, la pasión y la vitalidad.

Feng Shui: lo que jamás debe tener en la entrada del hogar si busca armonía y abundancia

Noticias Destacadas