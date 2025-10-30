La “lengua de suegra” (Sansevieria trifasciata), se ha consolidado como una de las plantas más preciadas en la decoración de interiores por varias razones, entre ellas su belleza y facilidad de cuidado, así como su significado simbólico y los beneficios que se le atribuyen en el Feng Shui.

Por eso, con el fin de despejar las dudas más comunes en torno a esta especie, Maite Pérez, experta esta filosofía milenaria china, compartió con SEMANA algunos datos claves sobre su significado espiritual, los mitos que la rodean y recomendaciones sobre el lugar ideal para ubicarla dentro del hogar.

Lengua de suegra: aliada o amenaza energética en el hogar, según el Feng Shui

Según Maite, “la lengua de suegra es una de las plantas más populares por su resistencia, su belleza y su capacidad para purificar el aire”. Sin embargo, también es una de las que más dudas despierta dentro del Feng Shui: ¿atrae mala suerte o puede convertirse en una protectora energética del hogar?

El simbolismo de la lengua de suegra

En el Feng Shui, las plantas representan la energía viva de la naturaleza y simbolizan crecimiento, vitalidad y prosperidad, destaca la experta.

En el caso de la lengua de suegra, que se distingue por sus hojas firmes, puntiagudas y que crecen hacia arriba, indica que “encarna una energía Yang fuerte, activa y protectora. Por eso, se la asocia con el elemento Madera, pero con una presencia de Metal en su forma (por la rigidez y punta de sus hojas)”.

Maite Pérez, experta en Feng Shui, habló sobre la lengua de suegra y dónde ubicarla correctamente. | Foto: Créditos: Maite Pérez

“Este equilibrio la convierte en una planta que protege y eleva la energía de los espacios, especialmente cuando se usa de manera consciente y en el lugar adecuado”, precisa.

¿Por qué se dice que atrae la mala suerte?

El mito de la “mala suerte”, de acuerdo con Pérez, proviene de su apariencia punzante. “En Feng Shui, las formas afiladas —llamadas flechas envenenadas o Sha Chi— pueden generar una energía demasiado directa o agresiva si apuntan hacia una persona o hacia zonas de descanso".

Teniendo en cuenta esto, no se recomienda colocarla frente a la cama, el sofá o el escritorio, ya que su forma puede cortar el flujo armonioso del Chi y generar tensión o incomodidad energética.

No obstante, “esto no significa que traiga mala suerte: solo que debe ubicarse estratégicamente para canalizar su energía protectora”.

Beneficios y energía positiva de tenerla en casa

Además de purificar el aire y absorber toxinas, Maite explica que la lengua de suegra tiene un poderoso simbolismo en Feng Shui:

Protección energética: actúa como un “escudo verde” que bloquea las energías negativas y limpia el ambiente.

actúa como un “escudo verde” que bloquea las energías negativas y limpia el ambiente. Fuerza y crecimiento: sus hojas erguidas simbolizan determinación, superación y estabilidad.

sus hojas erguidas simbolizan determinación, superación y estabilidad. Renovación constante: incluso en condiciones adversas, esta planta sigue creciendo, recordándonos la resiliencia y la capacidad de adaptarnos.

Dónde colocarla según el Feng Shui

Entrada o recibidor: ideal para proteger el hogar y mantener una energía limpia y elevada al entrar.

ideal para proteger el hogar y mantener una energía limpia y elevada al entrar. Zona de trabajo o estudio: ayuda a mantener la concentración y a disipar la energía densa del entorno.

ayuda a mantener la concentración y a disipar la energía densa del entorno. Cerca de ventanas o pasillos: canaliza y dirige el Chi de forma ascendente, promoviendo fluidez y claridad mental.

En relación a su ubicación, la experta en Feng Shui insiste en evitar ubicarla en dormitorios, especialmente cerca de la cama, ya que su energía Yang puede resultar demasiado activa para el descanso.

Hay lugares de la casa en los que es mejor evitar poner la lengua de suegra, como el dormitorio. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Mito o realidad su impacto negativo en el descanso?

No se trata de un mito, sino de una realidad energética, señala Maite: “La lengua de suegra no atrae la mala suerte, pero sí emite una energía muy activa y protectora que puede alterar la calma necesaria para dormir”,

Por eso, no se recomienda tenerla en el dormitorio: “no porque traiga infortunio, sino porque su vibración Yang puede interferir con el descanso profundo y la relajación”.

En resumen, Pérez reitera que la lengua de suegra es una planta poderosa y simbólica que no trae mala suerte, pero sí requiere ubicarse estratégicamente, ya que su energía es muy fuerte.