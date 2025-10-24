Con frecuencia, se escucha hablar de numerología, un término al que se le pueden dar muchas interpretaciones, pero que al final permite analizar el funcionamiento energético que tiene cada ser humano de acuerdo a una carta numerológica.

La numerología va de la mano con la fecha de nacimiento de cada individuo y a esa posición numérica se le conoce como ‘misión de vida’. En esta técnica se habla de números y de ciclos.

El experto numerólogo, Miguel Salazar, le explica a SEMANA, que el ciclo aplica para cualquier cosa que tenga una fecha o un momento de partida o de nacimiento. Por ello, para determinar el ciclo en el que una persona se encuentra se debe hacer el contraste entre el número del individuo, que se encuentra sumando el número del mes, día y año de nacimiento, más el ciclo planetario.

Salazar indica que con el paso de los años se comenzó a analizar lo que la numerología representa para la humanidad y se le dio un significado a cada dígito y, de acuerdo con ello, se determinan las características o bondades que pueda número del 1 al 9 le puede brindar a un individuo. Así las cosas, estos son los significados, de acuerdo con Salazar.

En el mundo de la numerología, el fenómeno de ver números repetidos se considera un mensaje del universo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué significan los números del 1 al 9?

Número 1: Su significado se relaciona con liderazgo, con personas que destacan fácilmente entre los demás.

Número 2: Este es el número del que le encanta trabajar en equipo, el que es bueno para hacer alianzas, para trabajar de manera cooperada, es buena pareja y está marcado también como una persona fiel.

Número 3: Tiene estrecha relación con el dinero. Las personas que tienen este número de vida son, en palabras de Zalazar, como midas, que fácilmente pueden multiplicar y desarrollar el tema económico.

Número 4: Se relaciona con una persona pacificadora que busca que todo esté en armonía a su alrededor. Tiene mucho que ver con la buena comunicación y el pacifismo.

Número 5: Este número tiene que ver con la persona aventurera y exploradora, que siempre quiere hacer cosas diferentes. Aquí se incluyen los infieles.

Número 6. Tiene relación con el hogareño, que siempre pone por encima de todas las cosas, la familia, el equilibrio y la estabilidad.

Número 7: Es el espiritual y aquí se encuentran las personas que dan gran relevancia a los temas espirituales como guías y sacerdotes.

Número 8: Este dígito se relaciona con el guerrero, el incansable, el trabajador, el que lucha por lograr todo, independiente de si esto le representa beneficios como, por ejemplo, económicos.

Número 9: Este es el número del humanitario, del que vive en pro de ayudar a los demás y que entiende que esa es su misión de vida.

La numerología puede ayudar en la toma de decisiones según el número y el ciclo en el que se encuentre la persona. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los números de personalidad se contrastan con el año planetario. Según Salazar, el planeta Tierra culminó ciclo 9 el pasado 21 de septiembre de 2025, para dar paso al ciclo 1, en el que se encuentra en este momento.

Es importante tener presente, aclara Miguel Salazar, que este ciclo no es para todos, pues el de cada individuo cambia de acuerdo con el número de personalidad. Cada año tiene una información para cada persona.

¿Cuál es el significado de los ciclos?

Ciclo 1: El ciclo uno se relaciona con resurgimiento, renacer, un comenzar de nuevo.

Ciclo 2: Esta es una etapa para hacer alianzas, tener sociedades o rodearse de mejores personas.

Ciclo 3: Este es el año de los negocios, de correr riesgos, de involucrarse en situaciones que puedan mejorar la condición económica, precisa Salazar.

Ciclo 4: Se llama sanación, ya sea económica, salud, e incluso es una buena época para sanar relaciones.

Ciclo 5: Este se relaciona con la aventura. Es ideal para planear viajes, pero es un ciclo en el que también se pueden presentar situaciones de infidelidades.

Ciclo 6: Se relaciona con el hogar o con la familia. Se dice que las relaciones que inicien o tengan sus bases en este año, son duraderas y prevalecen porque tienen unos buenos cimientos.

Ciclo 7: Momento de apertura. Es un año en el que se encuentran muchas puertas que se abren, entonces es un año de aprovechamiento y para empezar a cosechar cosas positivas.

Ciclo 8: Se le conoce como el tiempo de cosecha. En este ciclo se logran los resultados de lo que se sembró, sea bueno o malo.

Ciclo 9: Para Salazar, este es el momento de poner el espejo retrovisor y de reflexionar sobre lo que se ha hecho tanto bueno como malo. Se deben soltar las cosas negativas, en todos los aspectos, ya sea en los negocios, pareja o amistades que no aportan. Es un buen año para hacer un borrón y cuenta nueva y de esta forma pasar al ciclo uno en una buena condición.

Las secuencias de números que se ven de manera repetida pueden ser mensajes a los que se debe prestar atención. | Foto: Getty y ChatGPT

¿Qué números se consideran como más poderosos?

Miguel Salazar explica que en la numerología personal hay varios dígitos que destacan. Por ejemplo, está el 1, el 3 y el 5, los cuales se caracterizan porque se relacionan con personajes que están para liderar, como es el caso de presidentes o de otro tipo de jefes que destacan.

Si se habla de ciclos, estar en el 3, 5 o 7 indica esa proyección importante. Son de los más esperados, de acuerdo con el experto numerólogo.

Salazar dice que lo bueno de los números es que permiten proyectar y cuando esto ocurre es posible evidenciar el resultado y hacerle seguimiento.

¿Qué pasa con las horas espejo?

Con frecuencia las personas hablan de las horas espejo, que son secuencias de números como 11:11, que se pueden empezar a ver con alguna frecuencia en el reloj. Frente a esto, Miguel Salazar indica que el universo habla de muchas formas y envía mensajes a través de los números. Dependiendo del número es posible que esté llegando alguna información frente a cosas que deben resolverse.