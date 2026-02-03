Tecnología

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

La numerología sostiene que la fecha de nacimiento trasciende el azar, actuando como un factor determinante que moldea el destino y los ciclos vitales de cada individuo.

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 9:00 p. m.
Cómo saber si los tienes en tu fecha de nacimiento y qué significan.
Cómo saber si los tienes en tu fecha de nacimiento y qué significan. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un cambio de tendencia puede marcar la diferencia y hacer pensar en lo afortunado que llega a ser una persona. Por ejemplo, en numerología, ciertas fechas de nacimiento revelan información sobre la suerte y fortuna que alguien puede recibir, especialmente después de los 60 años.

En ese contexto, la numerología sostiene que la fecha de nacimiento trasciende el azar, actuando como un factor determinante que moldea el destino y los ciclos vitales de cada individuo. Según esta disciplina, los números asociados al natalicio ofrecen claves fundamentales para comprender las etapas venideras.

El sedentarismo es una de las causas por las cuales en los adultos mayores van apareciendo enfermedades.
Además, es posible hallar "números maestros" (cifras dobles como 11, 22 o 33) al examinar las sumas intermedias antes de la reducción final. Foto: 123rf

Para identificar el “Camino de Vida”, expertos de la escuela Mariló Casals indican que se deben sumar todos los dígitos del día, mes y año completo, reduciendo el resultado a una sola cifra que define la misión principal, como podría ser el estudio o la introspección.

Sin embargo, el análisis posee matices: la combinación del día y el mes refleja la “Psique” o las tendencias más inmediatas y cercanas, mientras que los dígitos del año proyectan la influencia a largo plazo y la evolución futura.

Además, es posible hallar “números maestros” (cifras dobles como 11, 22 o 33) al examinar las sumas intermedias antes de la reducción final. Estos números poseen una vibración energética singular vinculada a la enseñanza y la transmisión, aunque su presencia no es garantía de facilidad; a menudo conllevan retos complejos.

De acuerdo con los expertos, este resultado concluye que, tengan o no vibraciones maestras, todas las fechas y números poseen una importancia vital intrínseca y presentan sus propios desafíos.

Desde la perspectiva de la astrología, los nodos lunares ofrecen una mirada profunda a las vidas pasadas de una persona, delineando los desafíos kármicos y las lecciones aprendidas en esta existencia a partir de la posición de Rahu y Ketu en la carta natal.
La numerología, con su enfoque en los números y su influencia en nuestras vidas, sugiere que la fecha de nacimiento revela pistas sobre las experiencias pasadas de un individuo, brindando una ventana única hacia su historia espiritual. Foto: Getty Images

El análisis detallado de las cifras intermedias permite descubrir matices profundos, como en el caso de una “Psique” influenciada por el 11, que orienta a la persona hacia la transmisión de sabiduría, o una proyección a largo plazo marcada por el 5, que sugiere aprendizaje a través de la superación de obstáculos vitales.

Estas vibraciones especiales provienen de los llamados “números maestros” —cifras repetidas como el 11, 22, 33 y sucesivos—, los cuales otorgan una carga energética distintiva. Sin embargo, su presencia no es universal en todas las fechas de nacimiento, ni su ausencia disminuye el valor de los números simples, pues cada dígito aporta un significado crucial al perfil integral del individuo.

