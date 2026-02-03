No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

La inteligencia artificial dejó de ser un concepto asociado al futuro para convertirse en una tecnología que define la experiencia móvil actual. Esa tecnología se encuentra al alcance de millones de personas, actuando en tiempo real, por ejemplo, cada vez que toma una foto, graba un video o comparte un momento.

Los celulares emplean algoritmos avanzados para optimizar tareas cotidianas, mejorar la experiencia del usuario y anticiparse a sus necesidades. En ese contexto, estas son cinco formas en las que su celular ya utiliza la IA, incluso si usted no es consciente de ello.

Formas en que su celular usa la inteligencia artificial sin que lo note

Iluminación inteligente dependiendo del escenario

Una de las aplicaciones más notorias —aunque muchas veces imperceptibles— de la inteligencia artificial se encuentra en la gestión de la iluminación. Gracias a esta tecnología, es posible obtener rostros equilibrados y naturales incluso en escenarios complejos, como bares con luces cálidas, calles iluminadas con neón o brunchs a contraluz.

Todo el proceso se realiza sin intervención del usuario, sin necesidad de activar modos manuales ni realizar ajustes técnicos. Foto: Getty Images

Un ejemplo de ello es el vivo V60 Lite 5G, que incorpora el sistema AI Aura Light, capaz de analizar el entorno en tiempo real para ajustar de manera automática la intensidad, la temperatura y la distribución de la luz. Todo el proceso se realiza sin intervención del usuario, sin necesidad de activar modos manuales ni realizar ajustes técnicos.

Fotos limpias gracias a la eliminación inteligente de elementos

La inteligencia artificial también funciona como un editor silencioso: el sistema identifica el entorno, reconstruye el fondo y mantiene la coherencia de la escena, evitando resultados artificiales o evidentes. Algunos dispositivos, como el Samsung Galaxy A56 y A26, permiten eliminar objetos no deseados de una imagen —desde personas que aparecen al fondo hasta cables, señales u otras distracciones visuales— con un solo toque.

Sacar fotos profesionales con un celular es completamente posible hoy en día. Foto: Getty Images

Esta función responde a una necesidad cotidiana: capturar el momento ideal en escenarios reales, donde no siempre es posible controlar lo que sucede alrededor. La IA se encarga de depurar la imagen sin alterar la esencia de la fotografía.

Videos 4K con rostros siempre iluminados

La experiencia inteligente también se extiende al video. La tecnología permite mantener los rostros bien iluminados y con tonos equilibrados incluso en grabaciones en 4K, adaptándose de forma dinámica al movimiento del usuario y a las variaciones del entorno para lograr resultados más naturales y profesionales.

Esto se traduce en videos más consistentes y de mayor calidad, ideales tanto para creadores de contenido como para videollamadas o recuerdos personales, sin necesidad de equipos adicionales ni configuraciones complejas, al nivel de lo que ofrecen dispositivos como el iPhone 16 Pro y el 17 Pro Max, con grabación en 4K Dolby Vision a 120 fps.