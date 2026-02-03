Tecnología

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Estas situaciones suelen darse al incorporar un dispositivo, por lo que es clave revisar algunos aspectos antes de conectarlo a la red wifi.

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 2:20 p. m.
Hoy en día, la red wifi se ha convertido en el centro de la vida digital, ya que a través de ella se realizan tareas laborales y académicas, se efectúan transacciones en línea y se administran datos sensibles como cuentas bancarias y documentos personales.

Sin embargo, muchos usuarios pasan por alto que no todos los dispositivos son seguros para conectarse a la misma red doméstica. Vincular determinados aparatos sin las precauciones necesarias puede facilitar el acceso de terceros a la información privada y derivar en fraudes o fallos de seguridad que suelen pasar desapercibidos.

Si quiere evitar que otras personas se conecten a su red wifi, haga este sencillo ajuste en el router para alejar a los intrusos

Estas situaciones suelen presentarse ante la llegada de un dispositivo nuevo, ya sea comprado o recibido como obsequio, por lo que es fundamental evaluar ciertos aspectos antes de conectarlo al wifi. El propósito es garantizar un funcionamiento adecuado y reducir al máximo los riesgos de vulnerabilidad digital.

Equipos como televisores inteligentes, tablets o dispositivos de domótica requieren una configuración correcta y medidas básicas de protección, ya que un error en este proceso puede afectar no solo al aparato en cuestión, sino a toda la red del hogar.

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa sin saber lo siguiente

De acuerdo con la página Redes Zone, el primer paso antes de conectar cualquier dispositivo nuevo a la red wifi del hogar es comprobar que cuente con las últimas actualizaciones disponibles. Aunque se trate de un modelo reciente, es común que llegue sin el software más actual, lo que puede dejar abiertas brechas de seguridad aprovechables por ciberdelincuentes.

Otro aspecto fundamental es la gestión de las contraseñas. Muchos dispositivos conectados a internet vienen con claves predeterminadas que suelen ser débiles o fáciles de adivinar. Por esta razón, los expertos recomiendan cambiar de inmediato la contraseña de fábrica por una combinación segura, única y difícil de relacionar con datos personales del usuario.

La elección de la banda wifi también influye en el funcionamiento y la estabilidad del equipo. La frecuencia de 2,4 GHz es más adecuada cuando el dispositivo se encuentra lejos del router o existen obstáculos físicos, aunque ofrece menor velocidad. En contraste, la banda de 5 GHz proporciona una conexión más rápida y estable, pero su alcance es más limitado.

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Sin embargo, no todos los dispositivos permiten elegir la frecuencia de conexión. Algunos aparatos solo operan en la banda de 2,4 GHz, lo que obliga al usuario a adaptarse a esa opción. En estos casos, es importante optimizar el entorno para obtener la mejor señal posible y evitar interferencias.

Finalmente, la ubicación del dispositivo juega un papel clave en la calidad de la conexión. Colocarlo demasiado lejos del router o cerca de equipos que generen interferencias puede provocar cortes o lentitud. Estas recomendaciones ayudarán a proteger la red doméstica y a garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de los nuevos aparatos conectados.

