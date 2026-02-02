No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Los avances tecnológicos han dado lugar a los famosos Smart TV, televisores capaces de ofrecer una experiencia mucho más completa que los modelos tradicionales. Estos equipos permiten acceder a aplicaciones, plataformas de streaming, juegos en línea, música y mucho más.

Además, destacan por su integración con otros dispositivos. Gracias a funciones como screen mirroring o casting, es posible compartir contenido desde un celular, una tablet o un computador, lo que resulta útil para mostrar fotos, videos, presentaciones o incluso videollamadas en una pantalla más grande.

Sin embargo, algunas prácticas comunes de los usuarios pueden afectar la experiencia, como conectar el televisor a la red inalámbrica del hogar. ¿Por qué puede ser un problema?

Los usuarios pueden instalar aplicaciones desde el celular. Foto: Getty Images

Según Computer Hoy, conectar un televisor 4K a través de wifi puede ser contraproducente, incluso si se cuenta con fibra óptica de alta velocidad. Aunque la conexión inalámbrica es cómoda, en un televisor puede reducir el rendimiento, la estabilidad y la calidad de reproducción debido a interferencias y a que el wifi es un medio compartido.

La inestabilidad de la conexión inalámbrica provoca latencia y microcortes, lo que afecta gravemente el streaming en alta definición. Frente a estas fallas, las plataformas reducen automáticamente la resolución y la calidad del contenido. Como resultado, aunque el televisor soporte 4K, la señal puede terminar siendo de menor calidad.

En estos casos, la mejor solución es usar un cable Ethernet, que garantiza una conexión estable y continua al conectarse directamente al router. Esta conexión sin interferencias permite aprovechar al máximo la velocidad contratada y supera ampliamente los requisitos del streaming en 4K, que suele necesitar alrededor de 25 Mbps, asegurando además un mejor funcionamiento del sistema y del buffer.

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable. Foto: Getty Images

Al elegir un cable Ethernet para el hogar, la categoría es clave. El Cat5e es el estándar básico y soporta hasta 1 Gbps, suficiente para la mayoría de conexiones actuales. Por su parte, el Cat6 es la opción más recomendada, ya que ofrece una excelente relación calidad-precio, mayor velocidad en distancias cortas y mejor protección contra interferencias.