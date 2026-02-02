Tecnología

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Esta es una de las prácticas más comunes entre los usuarios, aunque en realidad podría resultar contraproducente para la difusión de contenidos.

Redacción Tecnología
2 de febrero de 2026, 6:16 p. m.
Una mala conexión wifi podría arruinar toda la experiencia de reproducción de contenidos.
Una mala conexión wifi podría arruinar toda la experiencia de reproducción de contenidos. Foto: Getty Images

Los avances tecnológicos han dado lugar a los famosos Smart TV, televisores capaces de ofrecer una experiencia mucho más completa que los modelos tradicionales. Estos equipos permiten acceder a aplicaciones, plataformas de streaming, juegos en línea, música y mucho más.

Además, destacan por su integración con otros dispositivos. Gracias a funciones como screen mirroring o casting, es posible compartir contenido desde un celular, una tablet o un computador, lo que resulta útil para mostrar fotos, videos, presentaciones o incluso videollamadas en una pantalla más grande.

Sin embargo, algunas prácticas comunes de los usuarios pueden afectar la experiencia, como conectar el televisor a la red inalámbrica del hogar. ¿Por qué puede ser un problema?

Los usuarios pueden instalar aplicaciones desde el celular.
Los usuarios pueden instalar aplicaciones desde el celular. Foto: Getty Images

Según Computer Hoy, conectar un televisor 4K a través de wifi puede ser contraproducente, incluso si se cuenta con fibra óptica de alta velocidad. Aunque la conexión inalámbrica es cómoda, en un televisor puede reducir el rendimiento, la estabilidad y la calidad de reproducción debido a interferencias y a que el wifi es un medio compartido.

