Año Nuevo Chino 2026: cinco lugares donde la celebración se vive con intensidad

Un plan imperdible para los amantes de la cultura y los viajes este 2026 es la celebración del Año Nuevo Chino o Festival de Primavera, que comienza el 17 de febrero, según el calendario lunar tradicional.

Esta festividad marca el inicio del año 4724, bajo el signo del caballo, transformando ciudades enteras destinos mágicos donde los rituales, desfiles y reuniones familiares son parte de la tradición.

Por eso, si es de los que desea vivir esta experiencia, a continuación se mencionan cinco destinos emblemáticos donde la Fiesta de la Primavera se vive con especial intensidad, tanto en Asia como en comunidades internacionales.

1. Pekín, China

Como capital de la República Popular China, Pekín encarna la esencia histórica del Año Nuevo chino. Debido a esto, anualmente la ciudad se transforma en un mosaico de faroles rojos, mercados tradicionales y espectáculos folclóricos en lugares como el Templo del Cielo y el Templo de la Tierra.

En estos sitios de interés se realizan rituales ancestrales, desfiles y presentaciones culturales, mientras que en los hutongs las familias suelen decorar sus puertas con pareados dorados y símbolos de buena fortuna.

A esto se suma una amplia oferta gastronómica, con platos como los jiaozi, empanadas que representan prosperidad y unión familiar.

Calle Qianmen, Beijing, China Foto: Getty Images

2. Shanghai, China

En este destino las celebraciones reflejan un balance entre tradición y espectáculo. Sitios como el Yuyuan Garden o Jardín Botánico se convierten en escenarios de impresionantes exhibiciones de faroles, y eventos públicos donde la comunidad local y visitantes se reúnen para compartir comidas festivas y asistir a funciones artísticas.

Asimismo, numerosos barrios y centros culturales organizan mercados, talleres y eventos que amplifican la experiencia festiva durante las semanas del Año Nuevo.

3. Singapur

Durante el Año Nuevo Chino, este destino vive una transformación urbana imperdible, donde las calles de Chinatown se llenan de luces rojas y doradas, bazares gastronómicos y espectáculos de danza del león y dragón.

Entre los eventos más emblemáticos se encuentra el Chingay Parade, un desfile multicultural lleno de carrozas, trajes tradicionales y música que celebra no sólo la festividad china sino también la diversidad cultural del país.

4. Hong Kong

En el marco de esta celebración, Hong Kong cautiva con su mezcla única de tradición cantonesa y modernidad global. Las festividades comienzan el 17 de febrero de 2026 y se extienden durante tres días festivos oficiales, marcados por un gran desfile nocturno en Tsim Sha Tsui.

Camino a través del mercado al aire libre Foto: Getty Images

Como parte de esta tradición, carrozas iluminadas, dragones, danzas del león y música en vivo se toman las avenidas más icónicas, atrayendo a miles de visitantes.

5. Manila, Filipinas

Binondo, considerado el barrio chino más antiguo del mundo, es uno de los destinos donde esta fiesta se vive por todo lo alto con desfiles, danzas del dragón, tambores y templos que se convierten en centro de atención.

Además, la gastronomía también es protagonista, con platos festivos como tikoy y pancit, que simbolizan la dulzura y la longevidad, integrándose en la experiencia multicultural del Año Nuevo.