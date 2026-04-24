El departamento de Caldas es uno de los tres que conforman el Eje Cafetero, una de las regiones con mayor potencial turístico de Colombia.

Uno de sus municipios es La Dorada, ubicado en el oriente de esta región del país, a 165 kilómetros de Manizales.

Esta población tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados y una altura de 178 metros sobre el nivel del mar.

Ubicado a las orillas del río Magdalena, es un epicentro para la pesca, especialmente durante la subienda, a principios de año. El bocachico, el bagre, el capaz y el nicuro son algunos de los pescados que hacen parte de la rica gastronomía de la región, los cuales se consumen en diversas preparaciones, como en sancocho o frito.

Pescadores. Foto: Guillermo Torres

“El corazón de Colombia”

Según señala la Gobernación de Caldas, su clima cálido es un factor diferenciador que le da una importante proyección turística.

La Alcaldía destaca que en el municipio, que es apodado ‘el corazón de Colombia’, se puede realizar turismo rural y urbano. En relación con el primero, se puede llevar a cabo en centros poblados como Buenavista, La Atarraya, Guarinocito y La Habana.

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de departamento y ha sido poco explorado, un acogedor destino con grandes atractivos

En ese sentido, el portal Caldas es natural; destaca uno de los sitios más relevantes de esta zona rural: la charca de Guarinocito, la cual ofrece a sus visitantes aguas tranquilas y un ambiente sereno. “Podrá explorar senderos que rodean la charca, acampar, navegar en lancha, ver aves y se sumergirá en la calma de este lugar mágicamente natural”, subraya.

“En Guarinocito podrá disfrutar del humedal más grande que tiene el municipio, con diversas actividades como avistamiento de avifauna nativa y migratoria, balsaje, cabalgatas, caminatas ecológicas, carretaje, paseos por los cuerpos de agua, entre otras actividades”, agrega la Alcaldía sobre este lugar.

Otro sitio imperdible es el río La Miel, que permite la realización de actividades como el senderismo, rafting o el kayak. Asimismo, bañarse en cascadas y apreciar la fauna de esta región del país.

En cuanto al turismo urbano, la Alcaldía afirma que se puede disfrutar de diferentes paseos por el río Magdalena y visitar los diferentes parques del municipio y compartir con los habitantes del municipio.

Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar en este inicio de 2026

“La Dorada cuenta con un servicio hotelero de calidad, restaurantes en diversas especialidades, zona bancaria y cajeros automáticos, así como también supermercados de cadena y locales, todos aptos para prestar el mejor servicio a nuestros visitantes”, subraya la entidad en su portal web.