Turismo

El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

El equipaje de mano permite flexibilidad en los viajes.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de febrero de 2026, 9:55 p. m.
Hay trucos que facilitan la empacada del equipaje.
Hay trucos que facilitan la empacada del equipaje. Foto: Getty Images

Son muchas las personas a quienes les gusta viajar solo con el equipaje de mano, pues es una forma no solo de sentir una sensación de libertad, sino de tener el control sobre el equipaje, situación que no ocurre cuando la maleta se factura y envía por bodega.

No tener que documentar maletas significa pasar más rápido por aeropuertos, evitar filas en mostradores y no depender de la entrega de equipaje al llegar. Además, reduce el estrés de perderlo o que este llegue tarde o no llegue, algo especialmente valioso en viajes cortos o con conexiones.

Cuatro poderosas razones para usar bolsas al vacío al empacar la maleta de viaje; son muy útiles

A esto se suma el factor práctico y mental, pues viajar ligero obliga a llevar solo lo esencial, lo que hace el trayecto más simple y organizado. Para algunos viajeros, llevar menos cosas equivale a ganar comodidad, movilidad y flexibilidad, ya sea para cambiar de planes, moverse en transporte público o caminar sin cargas pesadas. Al final, es una forma de viajar más eficiente y consciente, donde la experiencia pesa más que las pertenencias.

Empacar una maleta
Empacar de forma adecuada la maleta es clave para ahorrar espacio. Foto: Getty Images

Sin embargo, no siempre se sabe cómo hacer para empacar un equipaje de mano y que quepa todo lo necesario, pues hay elementos que son fundamentales y clave para diferentes circunstancias en el marco de los viajes.

Turismo

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Turismo

Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Turismo

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

Turismo

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Turismo

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Turismo

Cinco aspectos que no debe pasar por alto antes de empacar una maleta de viaje; son clave para evitar “dolores de cabeza”

Turismo

Cuatro poderosas razones para usar bolsas al vacío al empacar la maleta de viaje; son muy útiles

Turismo

Cinco artículos que sí o sí deben empacarse en la maleta de viaje; son indispensables

Los zapatos adecuados

Aunque no sea algo en lo que se piensa con frecuencia, lo cierto es que el tipo de zapatos y la forma en la que se empacan es clave. Además de ser uno de los elementos que más pesa, en un equipaje de mano el calzado puede ocupar un espacio considerable, por lo que una de las recomendaciones es tener claro el tipo de actividades que se realizarán durante el viaje y llevar únicamente los que se requieran. No es buena idea incluir un par diferente para cada día si lo que se busca es ahorrar espacio.

El práctico método de 15 prendas para empacar la maleta para un viaje de una semana; así lo puede hacer

Para los expertos, lo más importante es priorizar la versatilidad y la comodidad. En la mayoría de los casos, dos pares de zapatos son suficientes; un tercero solo se justifica si el itinerario incluye eventos formales o condiciones climáticas muy distintas.

Empacar maleta
No desperdicie espacio en la maleta; hay métodos para que quepa todo lo necesario. Foto: Getty Images

Así las cosas, unos tenis deportivos que funcionen tanto para recorrer la ciudad como para realizar caminatas o senderismo ligero son una buena opción, especialmente si combinan con la mayor parte de la ropa.

También es importante considerar el contexto del viaje. Si hay planes nocturnos o compromisos más elegantes, conviene añadir un par de zapatos formales pero livianos. El clima y el tipo de terreno deben influir en la elección, así como la estrategia de usar durante el trayecto el calzado más pesado para reducir el peso y el volumen del equipaje.

Sin duda, este es un aspecto a tener en cuenta si se quiere ahorrar espacio en la maleta y que no se quede nada clave para el viaje.

Más de Turismo

Turmequé

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

El Cairo, en el Valle del Cauca y sus encantos

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Guatapé, Antioquia

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Equipaje de viaje

El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

Villagómez, Cundinamarca.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Santa Bárbara, Santander

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Varias regiones del país participaron activamente en la Vitrina Turística 2021

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Almeida, Boyacá

El pequeño destino boyacense rodeado de lagunas, perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Senderismo

Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

Noticias Destacadas