El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

Son muchas las personas a quienes les gusta viajar solo con el equipaje de mano, pues es una forma no solo de sentir una sensación de libertad, sino de tener el control sobre el equipaje, situación que no ocurre cuando la maleta se factura y envía por bodega.

No tener que documentar maletas significa pasar más rápido por aeropuertos, evitar filas en mostradores y no depender de la entrega de equipaje al llegar. Además, reduce el estrés de perderlo o que este llegue tarde o no llegue, algo especialmente valioso en viajes cortos o con conexiones.

A esto se suma el factor práctico y mental, pues viajar ligero obliga a llevar solo lo esencial, lo que hace el trayecto más simple y organizado. Para algunos viajeros, llevar menos cosas equivale a ganar comodidad, movilidad y flexibilidad, ya sea para cambiar de planes, moverse en transporte público o caminar sin cargas pesadas. Al final, es una forma de viajar más eficiente y consciente, donde la experiencia pesa más que las pertenencias.

Empacar de forma adecuada la maleta es clave para ahorrar espacio. Foto: Getty Images

Sin embargo, no siempre se sabe cómo hacer para empacar un equipaje de mano y que quepa todo lo necesario, pues hay elementos que son fundamentales y clave para diferentes circunstancias en el marco de los viajes.

Los zapatos adecuados

Aunque no sea algo en lo que se piensa con frecuencia, lo cierto es que el tipo de zapatos y la forma en la que se empacan es clave. Además de ser uno de los elementos que más pesa, en un equipaje de mano el calzado puede ocupar un espacio considerable, por lo que una de las recomendaciones es tener claro el tipo de actividades que se realizarán durante el viaje y llevar únicamente los que se requieran. No es buena idea incluir un par diferente para cada día si lo que se busca es ahorrar espacio.

Para los expertos, lo más importante es priorizar la versatilidad y la comodidad. En la mayoría de los casos, dos pares de zapatos son suficientes; un tercero solo se justifica si el itinerario incluye eventos formales o condiciones climáticas muy distintas.

No desperdicie espacio en la maleta; hay métodos para que quepa todo lo necesario. Foto: Getty Images

Así las cosas, unos tenis deportivos que funcionen tanto para recorrer la ciudad como para realizar caminatas o senderismo ligero son una buena opción, especialmente si combinan con la mayor parte de la ropa.

También es importante considerar el contexto del viaje. Si hay planes nocturnos o compromisos más elegantes, conviene añadir un par de zapatos formales pero livianos. El clima y el tipo de terreno deben influir en la elección, así como la estrategia de usar durante el trayecto el calzado más pesado para reducir el peso y el volumen del equipaje.

Sin duda, este es un aspecto a tener en cuenta si se quiere ahorrar espacio en la maleta y que no se quede nada clave para el viaje.