Llegó la temporada de vacaciones y con ella los planes de viaje de muchas personas. Sin embargo, hay un aspecto que debe tenerse en cuenta y que resulta clave para evitar inconvenientes durante el vuelo y es la empacada del equipaje.

Alistar de forma adecuada la maleta es fundamental para aprovechar al máximo el espacio disponible y asegurarse de llevar todo lo necesario sin exceder los límites de peso o volumen permitidos por las aerolíneas.

Una maleta organizada facilita el acceso a las pertenencias de manera fácil y adicionalmente, una buena distribución de las prendas y objetos ayuda no solo a reducir las arrugas, sino también a proteger artículos delicados y evitar que la ropa se dañe durante el transporte.

Una buena organización también le ayuda al viajero a ahorrar tiempo y reducir el estrés durante el viaje y a empacar lo que realmente se requiere para el clima y las actividades previstas para realizar durante el viaje.

Hay trucos que ayudan a optimizar el proceso de empaque de la maleta. | Foto: Getty Images

Un truco que vale la pena poner en práctica es el uso de bolsas al vacío, que otorgan una serie de beneficios. Estas son algunas de las razones que no deberían ignorarse a la hora de usar estos elementos.

Ahorro de espacio

Las bolsas al vacío permiten reducir significativamente el volumen de la ropa, ya que eliminan el aire de la bolsa, comprimiendo las prendas. Esta es una buena estrategia para ganar espacio en la maleta, permitiendo empacar más cosas sin aumentar el tamaño del equipaje. Esto es especialmente útil si solo se lleva una maleta mano o si se requiere aprovechar al máximo el espacio.

Protección contra la humedad

De igual forma, este tipo de bolsas son útiles para proteger la ropa de la humedad, el polvo y la suciedad. Si el viajero va para destinos con climas húmedos o lluviosos, mantener la ropa en bolsas herméticas puede evitar que se mojen o se ensucien. Además, al sellar la bolsa, se reduce la posibilidad de que las prendas se mezclen con otros artículos.

Hay trucos que ayudan a empacar el equipaje de mano de forma eficiente y sin que se quede nada pendiente. | Foto: Getty Images

Organización

Las bolsas al vacío permiten organizar mejor el equipaje. Se puede agrupar por tipo de ropa o por actividades y esto facilita encontrar lo que se requiere sin tener que desordenar toda la maleta.

Prevención de arrugas