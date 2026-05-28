Tipos de maleteros para moto: cómo elegir el mejor para ciudad o viajes largos

Utilizar la motocicleta en Colombia tiene varias razones, ya sea para ir al trabajo, dirigirse a la universidad para llevar a cabo sus estudios, hacer las respectivas vueltas en la ciudad o simplemente disfrutar de un viaje en carretera.

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Tener tantas cosas que hacer implica un desafío en el conductor, sobre todo en el aspecto logístico, ya que portar una motocicleta lleva consigo una serie de integraciones, como lo puede ser encontrar un espacio para guardar el casco, dónde dejar el impermeable sin que obstaculice o qué hacer con un equipaje para un viaje largo.

Ante ello, existe una serie de maleteros donde cada uno tiene un uso específico que permite ofrecer ventajas a los conductores cuando se movilizan por el país.

Los tipos de maleteros para motocicleta

De acuerdo con Auteco, existen varios maleteros que tienen un uso específico para la moto.

Uno de los más populares en el mundo es el Top Case, también llamado baúl trasero. Este se ubica en la parte posterior de la motocicleta, detrás del asiento del pasajero, y se apoya sobre una parrilla o soporte específico.

Dentro de sus principales virtudes está su protección reforzada, ya que están hechos en plásticos que tienen una gran resistencia y permiten una protección estructural hacia impactos o cambios climáticos.

También son seguros ante casos de robos, ya que la mayoría de los Top Case cuentan con unos sistemas de seguridad con llave que bloquean la apertura de la tapa, al igual que el anclaje a la moto.

Las maletas laterales y los baúles traseros son algunos de los accesorios más utilizados por motociclistas en Colombia. Foto: Getty Images

El maletero está capacitado para llevar uno o dos cascos integrales, tanto el kit de herramientas como el kit de despinche, un traje impermeable y guantes de repuesto e incluso pequeñas compras que se hayan realizado en un supermercado.

Otro maletero que hay en el país son las maletas laterales, cuyo diseño va hacia motociclistas que viajan afuera de las ciudades. Estas ofrecen un centro de gravedad bajo que permite tener una mayor estabilidad de la moto cuando se encuentran realizando curvas de alta velocidad.

También se encuentra la capacidad de sumar dos maletas laterales a la moto, duplicando el almacenamiento de carga cuando se hace un viaje.

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Existen dos tipos de maletas laterales: las rígidas y semirrígidas. La primera es ideal para las motos de turismo al ser duraderas, seguras e impermeables si se presentan precipitaciones climáticas.

En cuanto a las semirrígidas, tienen un diseño más ligero y económico, que es ideal para aquellas motos que tienen un cilindraje medio.

Finalmente, están las bolsas de viaje y Dry Bags. Estos maleteros son para los motociclistas que prefieren un estilo más minimalista o que hacen viajes tipo off-road o aventureros.

Las bolsas de viaje son resistentes a caídas, ya que absorben los impactos que ocurran en las carreteras sin terminar rompiéndose. También poseen un peso pluma, lo que permite que el vehículo sea más ágil al moverse.

Asimismo, son bastante adaptables, ya que pueden ser comprimidos por medio de correas si la bolsa no se encuentra llena.

¿Cómo escoger el maletero ideal para una moto?

Auteco menciona que no todos los maleteros sirven para todos los pilotos, ya que se debe tener en cuenta ciertos criterios para tomar la mejor decisión.

Uno de ellos es el entorno en donde maneja el motociclista. En caso de que este transite solamente por la ciudad, lo ideal es comprar un maletero Top Case.

En caso de realizar rutas los fines de semana, se aconseja hacer una combinación entre el Top Case y una Dry Bag, lo cual basta para llevar herramienta y ropa durante un tramo de dos días.

La distribución correcta del equipaje en la moto es clave para mantener una conducción segura y estable. Foto: Getty Images

Sin embargo, si se lleva a cabo un viaje que dura más de 4 días, lo recomendable es adquirir los tres tipos de maletero (Top Case, maletas laterales y Dry Bag).

Cabe mencionar que llevar maleteros cambia bastante la dinámica de manejo de la motocicleta; por ello se aconseja realizar un ajuste de las suspensiones del vehículo donde aumente la precarga del amortiguador trasero para prevenir que la moto se agache.

Además, se aconseja aumentar un par de libras la presión de las llantas traseras con el objetivo de compensar un peso extr.a.

También es sumamente importante distribuir de manera correcta los objetos que porte la moto. Aquellos elementos pesados deben ser colocados en el fondo de las maletas laterales o lo más cerca posible del centro de la moto.

Finalmente, es ideal revisar el ajuste de la parrilla y maletas de la moto por lo menos una vez al mes.