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Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el viernes 29 de mayo para los 12 signos del zodiaco

Los astros muestran que la fortuna estará del lado de los signos del zodiaco, los cuales tendrán un golpe de suerte en futuros sorteos.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de mayo de 2026 a las 5:37 p. m.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el viernes 29 de mayo, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna en Escorpio llevará a Aries a mirar profundamente sus emociones. Será un momento ideal para tomar decisiones importantes y fortalecer la seguridad personal.

Números de la suerte: 9, 17 y 44.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones personales estarán bajo análisis para Tauro. Este signo podrá identificar quién aporta tranquilidad a su vida y quién representa desgaste emocional.

Números de la suerte: 6, 28 y 52.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía astral impulsará a Géminis a reorganizar hábitos y rutinas. Pequeños cambios podrían traer resultados positivos para la salud y el bienestar emocional.

Números de la suerte: 3, 22 y 59.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La creatividad y la intuición estarán muy fortalecidas para Cáncer. Será un día ideal para expresar sentimientos y reconocer todo el potencial personal.

Números de la suerte: 8, 19 y 41.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo enfrentará emociones del pasado que necesitan ser liberadas. La jornada será positiva para sanar heridas internas y recuperar estabilidad emocional.

Números de la suerte: 1, 29 y 54.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las conversaciones importantes ayudarán a Virgo a descubrir verdades necesarias para avanzar con más claridad y confianza en diferentes aspectos de la vida.

Números de la suerte: 5, 16 y 42.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna en Escorpio llevará a Libra a reflexionar sobre sus emociones y autoestima. También será un momento importante para liberarse de cargas sentimentales.

Números de la suerte: 7, 23 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La presencia de la Luna en este signo potenciará el magnetismo, la intuición y la fuerza emocional de Escorpio. Será un día de transformación y renacimiento personal.

Números de la suerte: 11, 28 y 48.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario tendrá la oportunidad de cerrar ciclos y dejar atrás situaciones que ya no aportan tranquilidad. La reflexión será clave para recuperar energía.

Números de la suerte: 4, 21 y 60.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las conversaciones profundas y las conexiones auténticas ayudarán a Capricornio a tener mayor claridad sobre sus próximos pasos y metas futuras.

Números de la suerte: 2, 18 y 37.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las energías favorecerán decisiones importantes en el ámbito profesional. Acuario sentirá mayor seguridad para avanzar hacia objetivos laborales y personales.

Números de la suerte: 10, 27 y 55.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será la gran aliada de Piscis durante este viernes. Una señal importante podría ayudar a tomar una decisión relacionada con el futuro.

Números de la suerte: 12, 20 y 46.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.