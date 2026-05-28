Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el viernes 29 de mayo para los 12 signos del zodiaco

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.
Para el viernes 29 de mayo, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La Luna en Escorpio llevará a Aries a mirar profundamente sus emociones. Será un momento ideal para tomar decisiones importantes y fortalecer la seguridad personal.
Números de la suerte: 9, 17 y 44.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las relaciones personales estarán bajo análisis para Tauro. Este signo podrá identificar quién aporta tranquilidad a su vida y quién representa desgaste emocional.
Números de la suerte: 6, 28 y 52.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La energía astral impulsará a Géminis a reorganizar hábitos y rutinas. Pequeños cambios podrían traer resultados positivos para la salud y el bienestar emocional.
Números de la suerte: 3, 22 y 59.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La creatividad y la intuición estarán muy fortalecidas para Cáncer. Será un día ideal para expresar sentimientos y reconocer todo el potencial personal.
Números de la suerte: 8, 19 y 41.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Leo enfrentará emociones del pasado que necesitan ser liberadas. La jornada será positiva para sanar heridas internas y recuperar estabilidad emocional.
Números de la suerte: 1, 29 y 54.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las conversaciones importantes ayudarán a Virgo a descubrir verdades necesarias para avanzar con más claridad y confianza en diferentes aspectos de la vida.
Números de la suerte: 5, 16 y 42.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La Luna en Escorpio llevará a Libra a reflexionar sobre sus emociones y autoestima. También será un momento importante para liberarse de cargas sentimentales.
Números de la suerte: 7, 23 y 31.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La presencia de la Luna en este signo potenciará el magnetismo, la intuición y la fuerza emocional de Escorpio. Será un día de transformación y renacimiento personal.
Números de la suerte: 11, 28 y 48.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Sagitario tendrá la oportunidad de cerrar ciclos y dejar atrás situaciones que ya no aportan tranquilidad. La reflexión será clave para recuperar energía.
Números de la suerte: 4, 21 y 60.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Las conversaciones profundas y las conexiones auténticas ayudarán a Capricornio a tener mayor claridad sobre sus próximos pasos y metas futuras.
Números de la suerte: 2, 18 y 37.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las energías favorecerán decisiones importantes en el ámbito profesional. Acuario sentirá mayor seguridad para avanzar hacia objetivos laborales y personales.
Números de la suerte: 10, 27 y 55.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición será la gran aliada de Piscis durante este viernes. Una señal importante podría ayudar a tomar una decisión relacionada con el futuro.
Números de la suerte: 12, 20 y 46.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.