Así es uno de los pueblos patrimonio del Valle del Cauca, un destino cafetero ideal para el ecoturismo

El departamento del Valle del Cauca es una región ideal para visitar en unos días de vacaciones. En su territorio los viajeros disfrutan de una combinación de cultura y riqueza natural y gastronómica.

Así es uno de los municipios más jóvenes del Valle del Cauca, un lugar con historia y tradición

Alberga 42 municipios y uno de ellos destaca por su gran oferta natural y belleza paisajística, haciendo parte del Paisaje Cultural Cafetero que fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Se trata de Riofrío, un destino encantador, atravesado por el río que le da su nombre y, desde su fundación, se ha desarrollado en torno a lagos, piscinas naturales y valles que conforman su paisaje.

Información de la Gobernación del Valle indica que este municipio es considerado una gema hídrica, ubicada en el norte del departamento, siendo parte del valle y sus planicies, pero también de los altos picos de la cordillera occidental.

Riofrío es un colorido pueblo cafetero para disfrutar en el Valle del Cauca. Foto: Valle del Cauca Travel

Es un lugar que merece ser visitado por su amplia oferta ambiental, pues además de las fuentes de agua tiene una gran diversidad de flora, fauna y bosques, características que lo convierten en un escenario ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

En sus tierras se aprecian las montañas cafeteras por las que caen las aguas de sus ríos cristalinos y frescos, invitando a propios y extraños a darse un baño en medio de la vegetación.

La fuente oficial indica que este destino, ubicado a dos horas de Cali, se ha convertido en paseo obligado para los viajeros, pues no hay nada mejor que refrescarse en sus charcos y dejarse llevar por la corriente sobre los populares neumáticos.

Así es uno de los pueblos más antiguos del Valle del Cauca, encantador destino colonial inmerso entre montañas

Así mismo, uno de los planes es disfrutar de la fritanga con un buen granizado de cerveza en la plaza central, según la Gobernación.

Sitios de interés

Se dice que el Ecoparque Vayju es el lugar perfecto para los amantes del ecoturismo. Es un espacio en el que sus visitantes son testigos del ecosistema que se guarda en estas tierras y como parte del plan pueden sumergirse en sus piscinas naturales, caminar por sus enigmáticos senderos y sentir la adrenalina en medio de la naturaleza.

Riofrío destaca por su belleza natural. Foto: Cortesía: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API

Otro lugar imperdible es El Tablazo. Allí, según información de la Alcaldía, es un sitio perfecto para llegar en familia y disfrutar del río y de un buen sancocho de olla. Está a escasos cinco minutos del casco urbano, en el cruce para los corregimientos de Fenicia y Salónica.

Según Rutas del Paisaje Cultural Cafetero otro de los sitios de interés en este municipio vallecaucano es el Páramo del Duende, en donde los recorridos turísticos se realizan única­mente en la zona amortiguadora del parque.

Para quienes prefieren planes más tranquilos, en el pueblo también hay cosas para hacer. Una de ellas es recorrer el parque donde se aprecian los típicos carritos de cholados que se caracterizan por su variedad de colores, una buena excusa para probar este delicioso refresco.

En el centro del pueblo también está ubicada la Parroquia Santa María Magdalena, y la Casa de la Cultura, que se han consolidado como íconos de esta población.