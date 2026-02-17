Mundo

Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo

Se espera que la celebración atraiga a 9.000 millones de personas este año.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 2:19 p. m.
El festival dura 15 días y es celebrado en múltiples países de Asia.
El festival dura 15 días y es celebrado en múltiples países de Asia. Foto: Getty Images via AFP

El Año Nuevo Lunar Chino comienza con la primera luna nueva del calendario lunisolar, un sistema que combina los ciclos de la luna con el año solar. Por esa razón, la fecha no es fija en el calendario occidental y suele ubicarse entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

La celebración se extiende durante aproximadamente 15 días, iniciando con la luna nueva y culminando con el tradicional Festival de los Faroles, que coincide con la primera luna llena del nuevo año. En ese periodo se realizan reuniones familiares, ceremonias ancestrales, intercambios de sobres rojos y múltiples eventos culturales que marcan el inicio simbólico de un nuevo ciclo.


La celebración dura 15 días y finaliza con el Festival de los Faroles. Foto: AFP

Esta fiesta tiene lugar principalmente en China, pero también es celebrada por Taiwán, Singapur, Malasia y Vietnam. De este modo, se convierte en la celebración más importante de Asia, reuniendo a miles de personas y atrayendo a muchos turistas.

Se estima que este año los festivales tendrán una cifra récord de 9.500 millones de visitantes, frente a los 9.000 millones del año anterior, durante los 40 días de la Fiesta de la Primavera.

a
El ciclo completo del zodiaco chino dura 60 años. Foto: Getty Images

El Año Nuevo Chino es celebrado aproximadamente desde hace 3.000 años. Anteriormente, esta fiesta tenía el objetivo de honrar a los antepasados y a las deidades al final del invierno y al inicio de un nuevo ciclo agrícola por medio de rituales.

Asimismo, la tradición marca que todos los años se tiene a un animal para representar el inicio de este nuevo ciclo. Se usa un animal porque el calendario tradicional chino funciona con un sistema zodiacal de 12 años.

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

Este año estuvo regido por el Caballo, uno de los doce animales del zodiaco chino. Dentro de esta tradición, el caballo se asocia con energía, vitalidad y dinamismo, pero también con independencia y libertad. Este animal simboliza movimiento y progreso, cualidades vinculadas a su papel en el desarrollo de las antiguas civilizaciones asiáticas como medio de transporte y expansión territorial.

a
El color rojo domina la decoración porque simboliza fortuna y protección. Foto: Getty Images

Además del animal, cada año del calendario lunisolar chino está acompañado por uno de los cinco elementos: Madera, fuego, tierra, metal o agua. En esta ocasión, el elemento correspondiente fue el Fuego, que en la filosofía tradicional china representa energía, intensidad y liderazgo.

La combinación de un animal y un elemento forma una estructura cíclica que se repite cada 60 años

a
En China se registran cerca de miles de millones de desplazamientos durante la temporada de viajes conocida como Chunyun. Foto: AFP

El Año Nuevo Lunar no solo se celebra en Asia, sino en grandes Chinatowns en todo el mundo. Algunos de los más importantes son:

  • Nueva York: Tiene una de las celebraciones más grandes fuera de Asia, especialmente en Manhattan y Queens.
  • San Francisco: Su desfile es uno de los más antiguos (desde el siglo XIX).
  • Londres: Alberga la mayor celebración en Europa.
  • Sídney: Organiza festivales que duran varios días.
Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

