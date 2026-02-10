WhatsApp ajustó recientemente sus herramientas de seguridad con el objetivo de cerrarles el paso a las llamadas sospechosas y a los intentos de fraude que circulan a diario en la aplicación.

La aplicación añadió opciones que permiten reforzar la privacidad de forma sencilla y rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos, solamente saber en dónde se encuentra y presionar un botón para activarla.

Este botón puede marcar la diferencia frente a los engaños telefónicos, pues se trata de una configuración que protege la ubicación del usuario durante las llamadas y otra que evita interrupciones de números desconocidos.

Un escudo adicional frente a llamadas sospechosas

Con el constante anuncio de estafas digitales, muchas de ellas apoyadas en herramientas de inteligencia artificial, los ciberdelincuentes buscan identificar cuentas activas para intentar engañar a sus dueños. Frente a este panorama, WhatsApp añadió una función que blinda un dato clave: la dirección IP.

Al habilitar esta opción, las llamadas no se conectan de forma directa entre los usuarios, sino que pasan primero por los servidores de Meta. Esto dificulta que terceros puedan rastrear la ubicación aproximada o identificar el proveedor de internet de la persona que recibe la llamada.

La nueva medida evita que la conexión sea directa, ya que las llamadas se canalizan a través de los servidores de Meta. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta capa adicional de privacidad resulta especialmente útil ante estrategias que intentan recopilar información para construir engaños más creíbles y personalizados.

Cómo activar el nuevo botón de seguridad

Además de la protección de la IP, la aplicación cuenta con otra herramienta que se ha convertido en aliada contra el fraude: silenciar llamadas de números que no están guardados en la agenda.

Con esta función activa, el celular no suena ni muestra alertas cuando entra una llamada desconocida, aunque el registro queda almacenado para revisarlo después.

Cuando esta opción está activa, las llamadas desconocidas no generan alerta, aunque quedan guardadas en el historial. Foto: Getty Images

Para encender estas opciones solo se necesitan unos pocos pasos:

Primero, ingresar a ‘Ajustes’ dentro de la aplicación.

Una vez dentro, seleccione el apartado ‘Privacidad’, donde se agrupan las opciones relacionadas con la protección de la cuenta.

Luego, desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección de funciones avanzadas o configuraciones adicionales. En ese espacio aparecen dos interruptores clave:

Protección de la dirección IP en llamadas, que redirige la comunicación para ocultar su ubicación aproximada.

Bloquear mensajes de cuentas desconocidas, que evita que suene el celular cuando lo contacta alguien que no está en su agenda y supera determinado volumen.

Con estas medidas, WhatsApp busca fortalecer la seguridad de millones de usuarios y reducir el impacto de las estafas que circulan a través de llamadas inesperadas. Una revisión rápida de estas opciones puede convertirse en una barrera clave frente a posibles engaños.