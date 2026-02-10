Tecnología

Tras el reforzamiento de WhatsApp, se añadió un nuevo botón que puede salvar de estafas: así lo puede activar rápido

Meta habilitó una herramienta contra contactos sospechosos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 8:34 p. m.
La plataforma añadió un ajuste para frenar fraudes telefónicos.
La plataforma añadió un ajuste para frenar fraudes telefónicos. Foto: Anadolu via Getty Images

WhatsApp ajustó recientemente sus herramientas de seguridad con el objetivo de cerrarles el paso a las llamadas sospechosas y a los intentos de fraude que circulan a diario en la aplicación.

La aplicación añadió opciones que permiten reforzar la privacidad de forma sencilla y rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos, solamente saber en dónde se encuentra y presionar un botón para activarla.

Este botón puede marcar la diferencia frente a los engaños telefónicos, pues se trata de una configuración que protege la ubicación del usuario durante las llamadas y otra que evita interrupciones de números desconocidos.

Un escudo adicional frente a llamadas sospechosas

Con el constante anuncio de estafas digitales, muchas de ellas apoyadas en herramientas de inteligencia artificial, los ciberdelincuentes buscan identificar cuentas activas para intentar engañar a sus dueños. Frente a este panorama, WhatsApp añadió una función que blinda un dato clave: la dirección IP.

Tecnología

Meteorito marciano de 4.480 millones de años revela señales que son de alto valor para la Nasa

Tecnología

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

Tecnología

Biólogos están sorprendidos por la aparición en video de un “organismo casi legendario” en el océano

Tecnología

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

Tecnología

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

Tecnología

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Tecnología

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Tecnología

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

Tecnología

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

Tecnología

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Al habilitar esta opción, las llamadas no se conectan de forma directa entre los usuarios, sino que pasan primero por los servidores de Meta. Esto dificulta que terceros puedan rastrear la ubicación aproximada o identificar el proveedor de internet de la persona que recibe la llamada.

Con este ajuste, se reduce la posibilidad de que terceros identifiquen la ubicación o el proveedor de internet del usuario.
La nueva medida evita que la conexión sea directa, ya que las llamadas se canalizan a través de los servidores de Meta. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta capa adicional de privacidad resulta especialmente útil ante estrategias que intentan recopilar información para construir engaños más creíbles y personalizados.

Si le llega este archivo por WhatsApp, no lo descargue y elimínelo porque sus cuentas bancarias estarían en peligro

Cómo activar el nuevo botón de seguridad

Además de la protección de la IP, la aplicación cuenta con otra herramienta que se ha convertido en aliada contra el fraude: silenciar llamadas de números que no están guardados en la agenda.

Con esta función activa, el celular no suena ni muestra alertas cuando entra una llamada desconocida, aunque el registro queda almacenado para revisarlo después.

El historial puede revelar más datos privados de los que muchos usuarios imaginan.
Cuando esta opción está activa, las llamadas desconocidas no generan alerta, aunque quedan guardadas en el historial. Foto: Getty Images

Para encender estas opciones solo se necesitan unos pocos pasos:

  • Primero, ingresar a ‘Ajustes’ dentro de la aplicación.
  • Una vez dentro, seleccione el apartado ‘Privacidad’, donde se agrupan las opciones relacionadas con la protección de la cuenta.

Luego, desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección de funciones avanzadas o configuraciones adicionales. En ese espacio aparecen dos interruptores clave:

Protección de la dirección IP en llamadas, que redirige la comunicación para ocultar su ubicación aproximada.

Bloquear mensajes de cuentas desconocidas, que evita que suene el celular cuando lo contacta alguien que no está en su agenda y supera determinado volumen.

Con estas medidas, WhatsApp busca fortalecer la seguridad de millones de usuarios y reducir el impacto de las estafas que circulan a través de llamadas inesperadas. Una revisión rápida de estas opciones puede convertirse en una barrera clave frente a posibles engaños.

Más de Tecnología

Un fragmento expulsado por un gran impacto vuelve al centro del debate científico.

Meteorito marciano de 4.480 millones de años revela señales que son de alto valor para la Nasa

Una nueva función protege la privacidad dentro de la aplicación.

Tras el reforzamiento de WhatsApp, se añadió un nuevo botón que puede salvar de estafas: así lo puede activar rápido

El abogado de la demandante aseguró que las tecnológicas "lo hicieron a propósito" al diseñar sus plataformas.

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

Investigadores documentaron a uno de los invertebrados más raros del océano.

Biólogos están sorprendidos por la aparición en video de un “organismo casi legendario” en el océano

Bluesky es una red social de mensajes cortos.

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

La cercanía de la Luna volvió a posicionarse como ventaja clave en los planes de exploración.

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, es esencial evitar respuestas que puedan comprometer la seguridad.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Un hallazgo en aguas argentinas sorprendió a los científicos.

Científicos se alertaron por gigantesca criatura que hallaron en las profundidades del océano nunca antes vista

Grokipedia, la enciclopedia creada por IA que divide a expertos y amenaza el modelo de Wikipedia.

Grokipedia vs. Wikipedia: la nueva batalla por el conocimiento en la era de la inteligencia artificial

Noticias Destacadas