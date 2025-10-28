Suscribirse

Tecnología

Si le llega este archivo por WhatsApp, no lo descargue y elimínelo porque sus cuentas bancarias estarían en peligro

Los ciberdelincuentes se aprovechan de la popularidad de los servicios de mensajería y engañan a los usuarios que los utilizan para comunicarse.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
28 de octubre de 2025, 4:14 p. m.
A través de WhatsApp, los delincuentes pueden coordinar sus movimientos, compartir información de manera instantánea y llegar a un gran número de personas.
A través de WhatsApp, los delincuentes pueden coordinar sus movimientos, compartir información de manera instantánea y llegar a un gran número de personas. | Foto: Getty Images

WhatsApp es una aplicación de mensajería que, si bien ha traído numerosos beneficios en materia de comunicación, también se ha convertido en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. A través de ella, estos actores malintencionados logran robar información sensible como contraseñas, números de cuentas bancarias, contactos y otros datos personales. Además, utilizan la plataforma para distribuir malware con el propósito de comprometer o vaciar cuentas bancarias.

De acuerdo con el portal Enter, una nueva modalidad está siendo utilizada por los criminales para engañar a los usuarios de WhatsApp. Se trata de archivos comprimidos en formato ZIP que aparentan ser documentos legítimos con nombres como “comprobante”, “presupuesto” o “factura”.

La trampa radica en que estos mensajes hacen creer a la víctima que se trata de un archivo importante, e incluso señalan que solo puede visualizarse desde un computador, lo que incrementa la curiosidad y el riesgo.

Para reducir el riesgo de instalar aplicaciones maliciosas, descárguelas siempre desde tiendas oficiales como Google Play o la App Store de Apple.
Los archivos maliciosos son el fin de instalar malware que afecten los dispositivos de los usuarios. | Foto: Getty Images

Según detalla la fuente, este modus operandi tuvo origen en Brasil, pero con el paso de los días ha logrado expandirse a otros países, poniendo en peligro a millones de usuarios, especialmente aquellos que utilizan la versión web del servicio.

Contexto: Si su celular hace esto de forma inesperada, quiere decir que delincuentes lo han hackeado y puede ser víctima de estafa

El archivo ZIP contiene un acceso directo (.LNK) que ejecuta comandos PowerShell en segundo plano para descargar e instalar un troyano bancario. Este malware roba credenciales financieras, accede a las cuentas y realiza operaciones no autorizadas. En cuestión de minutos, también se replica enviando el mensaje original a los contactos de la víctima, lo que amplifica la propagación del ataque.

Es fundamental entender que los ciberdelincuentes, gracias a los avances tecnológicos, cuentan con todas las herramientas para ejecutar ataques sofisticados. Sin embargo, gran parte de su éxito depende del descuido o la confianza excesiva de las personas, considerada uno de los puntos más vulnerables en materia de ciberseguridad.

Por este motivo, los expertos recomiendan no confiar en mensajes o llamadas provenientes de remitentes desconocidos. También se aconseja evitar abrir o descargar archivos sospechosos, incluso si vienen de contactos conocidos, ya que estos podrían estar comprometidos sin saberlo.

WhatsApp ofrece varias opciones de seguridad y privacidad.
WhatsApp ofrece varias opciones de seguridad y privacidad. | Foto: LightRocket via Getty Images

En caso de recibir un archivo de este tipo, lo mejor es eliminarlo de inmediato en todos los dispositivos y respaldos donde pudiera haberse alojado. Esta precaución puede evitar pérdidas económicas o el robo de información personal.

Asimismo, es clave mantenerse en alerta constante, no solo en WhatsApp, sino también en otras plataformas digitales, como el correo electrónico, que son frecuentemente utilizadas para ejecutar ataques similares.

Contexto: Sale a la luz nueva modalidad de estafa que desocupa cuentas bancarias en minutos con solo ver falsos videos tutoriales

Aunque muchos de estos modus operandi se originan en un país específico, es innegable que logran expandirse rápidamente a otras regiones. Los criminales informáticos cuentan con los medios para actuar sin ser detectados. Por ello, cada usuario debe seguir las recomendaciones de los expertos y adoptar medidas preventivas para proteger su información.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquía sobre el presidente Petro y Daniel Quintero

2. Pacto Histórico toma primera decisión en disputa entre María José Pizarro y Carolina Corcho

3. Así fue el mitin de Mamdani en Nueva York, promete impuestos para los ricos y resistencia contra Trump. Hay expectativa en la ciudad

4. Netanyahu ordena bombardear de nuevo Gaza. Acusa a Hamás de violar el cese al fuego

5. Se conoce la mentira que le dijeron a Iván Mordisco tras el asesinato de alias Jenny: tenían miedo de represalias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsapparchivosMalwareciberdelincuenciaEstafas en WhatsApp

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.