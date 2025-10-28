Si su celular hace esto de forma inesperada, quiere decir que delincuentes lo han hackeado y puede ser víctima de estafa

En la actualidad, los hackers representan una de las mayores amenazas, ya que estos ciberdelincuentes cuentan con múltiples herramientas para cumplir su objetivo: robar los datos personales y financieros de los usuarios. Con esta información, pueden cometer diversos delitos informáticos, como estafas, fraudes, suplantación de identidad o la difusión de malware, entre otros.

Por ello, cualquier descuido o vulnerabilidad puede ser aprovechado por los atacantes para actuar sin compasión. El teléfono celular, en particular, es uno de los dispositivos más propensos a sufrir un hackeo, sobre todo si no se toman las precauciones adecuadas.

“El hackeo de teléfonos puede comprometer su identidad y privacidad sin que lo note. Los estafadores trabajan sin descanso en el perfeccionamiento de los métodos de hackeo, haciéndolos cada vez más difíciles de detectar. Esto significa que el usuario promedio podría pasar por alto numerosos ciberataques. Afortunadamente, es posible mantenerse al día con los nuevos trucos de los hackers para saber cómo protegerse”, explican expertos de Kaspersky en su sitio web.

El principal peligro de ser víctima de un hackeo es el robo de información importante. | Foto: Getty Images

Este tipo de ataques no deben tomarse a la ligera, pues son más complejos de lo que parecen y exponen al usuario a riesgos significativos. Identificar cuándo un teléfono ha sido comprometido no es tarea imposible, ya que el propio dispositivo suele mostrar señales de advertencia que conviene reconocer para actuar a tiempo.

De acuerdo con lo publicado por El Economista, uno de los primeros indicios de hackeo es un cambio repentino en el comportamiento del teléfono. Por ejemplo, pueden presentarse ruidos extraños durante las llamadas —como pitidos, interferencias o sonidos inusuales—, lo que puede indicar que un atacante ha obtenido acceso al dispositivo y está grabando o manipulando las conversaciones.

Otra señal de alerta es la ralentización del sistema. Si el teléfono presenta cierres inesperados de aplicaciones, baja respuesta al ejecutar tareas, disminución inusual de la batería o aparición de apps desconocidas que el usuario no recuerda haber instalado, es probable que esté comprometido. En estos casos, la información almacenada corre un alto riesgo de ser expuesta.

Asimismo, un incremento repentino en el consumo de datos puede ser un síntoma de hackeo. Esto ocurre porque los ciberdelincuentes suelen utilizar aplicaciones maliciosas que operan en segundo plano para extraer información sensible y enviarla a servidores externos.

Retrato de un hacker irreconocible con un teléfono inteligente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Frente a esta situación, los expertos recomiendan instalar un antivirus confiable que ofrezca protección integral. También es fundamental cambiar de inmediato todas las contraseñas, especialmente las de cuentas bancarias, correos electrónicos —personales y laborales—, redes sociales y accesos del teléfono. Estas acciones son esenciales para mitigar el impacto de un posible ataque.