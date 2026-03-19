Empresas

Repetidas alertas de fraude y estafa en la Dian causan alarma en contribuyentes: la entidad se pronunció tras varios días de alarma

La entidad se pronunció tras las varias alarmas que han elevado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 11:03 a. m.
Esta fue la declaración de la entidad tras varias alarmas que han hecho ciudadanos.
Esta fue la declaración de la entidad tras varias alarmas que han hecho ciudadanos. Foto: Fotomontaje: Getty/ Semana

Hace algunas horas, a SEMANA llegaron varias denuncias sobre inconvenientes y sospechas de un posible hackeo en la Dian, que cada vez ha aumentado de tamaño y que habría puesto en riesgo la información de miles de contribuyentes en la ‘dark web’, tras denuncia de los mismos ciudadanos.

Tras la nube de polvo que ha levantado esta situación, que ha puesto en alerta a millones de colombianos, cuya información tributaria y financiera se encuentra consignada en las plataformas de la entidad, este jueves se conoció el pronunciamiento oficial de la Dian. A través de un comunicado de prensa entregaron sus declaraciones al respecto.

Dian alertó a los contribuyentes y declaró contingencia.
Dian alertó a los contribuyentes y declaró contingencia. Foto: Fotomontaje Semana: Getty Images / Foto: Bani Gabriel Ortega

“Con respecto al incidente externo de ciberseguridad que afectó el sistema de agendamiento de citas (Digiturno), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reitera que, conforme con las verificaciones técnicas practicadas, no se presentó acceso, exposición ni afectación alguna a la información tributaria, aduanera o cambiaria de los ciudadanos, lo que confirma la efectividad de los mecanismos de segmentación, control y protección de la información crítica implementados por la entidad“, precisaron en el comunicado.

Dian anuncia plan de rebajas para ciudadanos con deudas tributarias pendientes. Revise si aplica al beneficio

Ratificaron además que las contraseñas y credenciales de acceso a los sistemas institucionales se encuentran protegidas y que estas no han sido objeto de ataque y los servicios misionales de la DIAN no se han visto comprometidos.

Empresas

Banco de Bogotá cambia de presidente: César Prado sale del cargo tras presentar su renuncia

Empresas

Demandante de elección de Jorge Carrillo en ISA logró permiso de inspección en la compañía, pero no dejan realizarla

Empresas

Andi elevó alerta tras liquidación de EPS y traslado de afiliados: “Pacientes en vilo por continuidad de sus tratamientos”

Empresas

Francia apuesta por Colombia implementando proyectos de desarrollo rural, igualdad de género y transición verde

Empresas

Asambleas de copropietarios podrían cometer un error por reforma laboral y aumento del mínimo. Abogados advierten sobre riesgos

Empresas

Precio del petróleo sigue en aumento mientras acciones de las principales empresas empiezan a repuntar

Empresas

Banco de la República envió mensaje al Gobierno nacional sobre las afectaciones de mover anticipadamente los ahorros pensionales

Vehículos

Dian alerta por nuevos intentos de estafas asociadas a falsos remates de vehículos

Empresas

Hackeo a la DIAN: plataforma de citas completa varios días sin funcionar

Empresas

“Impuesto a juegos de suerte y azar en línea, para emergencia económica, tiene grandes inconsistencias”: presidente de Fecoljuegos

EE,UU,
Señal de precaución: hackers que desbloquean datos Foto: Getty Images

Como una medida de prevención, la Dian aseguró que ha decidido mantener la suspensión temporal del sistema virtual de agendamiento de citas para avanzar con pruebas de hackeo ético junto con el proveedor tecnológico externo CIEL Ingeniería y las firmas especializadas certificadas.

Estas pruebas son simulaciones y revisiones estrictas sobre el sistema de Digiturno para mitigar riesgos de ciberataques o vulnerabilidades que comprometan la confidencialidad o disponibilidad de la información.

Dian alerta por nuevos intentos de estafas asociadas a falsos remates de vehículos

“Estas acciones se desarrollan manteniendo medidas reforzadas de monitoreo y control mientras se completan las actualizaciones definitivas e indispensables para asegurar que las soluciones implementadas no generen nuevas afectaciones y satisfagan los estándares de calidad y seguridad establecidos”, agregan.

Los hackers están al acecho para robar cuentas de correo electrónico.
Los hackers están al acecho para robar cuentas de correo electrónico. Foto: Getty Images