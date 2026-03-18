Dian alerta por nuevos intentos de estafas asociadas a falsos remates de vehículos

Por medio de un comunicado de prensa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alertó a la ciudadanía sobre la detección de nuevos intentos de estafa en los que se utiliza de manera fraudulenta la imagen institucional de la entidad para promocionar supuestas ventas o remates de vehículos. Estos hechos han sido reportados en distintas regiones del país, incluyendo las ciudades de Tunja, Popayán, Barrancabermeja y recientemente en Pamplona.

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“De acuerdo con las denuncias recibidas, personas ajenas a la DIAN estarían contactando a posibles víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, principalmente Facebook y WhatsApp, presentándose como personal de la Dian. Para crear una percepción de legitimidad, utilizan logotipos institucionales, carnés y direcciones de correo electrónico falsificadas, con el fin de solicitar altas sumas de dinero a cambio de supuestos vehículos en proceso de remate”, señala la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Los remates deben realizarse siguiendo los lineamientos de la entidad. Foto: Montaje El País: Fotos de Getty / Bani Gabriel Ortega/ Getty

La entidad reitera que no adelanta remates judiciales ni procesos de venta a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o terceros, y que todos los trámites oficiales se gestionan exclusivamente a través de su portal institucional.

“Con el propósito de prevenir esta situación, la entidad recomienda a la ciudadanía verificar que los correos electrónicos provengan del dominio @dian.gov.co, desconfiar de ofertas urgentes o con precios inusualmente bajos, no compartir información personal ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite y consultar siempre los canales oficiales”, puntualiza la Dian.

Por otra parte, la Dian invita a reportar cualquier intento de fraude a través del CAI Virtual (https://caivirtual.policia.gov.co) y recuerda que la seguridad digital es responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las instituciones.

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¿Cómo participar en los procesos de subastas de la Dian?

Ingreso al portal: En primer caso, las personas deben ingresar a elmartillo.com.co y registrar la información que solicita la entidad. Un requisito esencial es contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos por PSE.

Como requisito, asegúrese de contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos por PSE. Si ya cuenta con registro en la plataforma, simplemente ingrese con su usuario y contraseña.

Miles de personas participan en los proceso de remate de la Dian. Foto: Dian

Exploración del catálogo: Revise detenidamente el catálogo para identificar los lotes de interés. Este paso es esencial para conocer las características y condiciones de la mercancía que se desea adquirir.

Proceso de ofertas:

Ingrese a la Sala de Subastas Virtuales con su usuario y contraseña.

Efectúe un depósito virtual utilizando la opción de pagos seguros en línea PSE, disponible en la sección “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”.

Seleccione el lote por el cual desea ofertar y el depósito virtual a utilizar.

Haga su oferta siguiendo las indicaciones del sistema, que le mostrará el margen mínimo de mejora.