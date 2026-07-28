Davivienda anuncia importante cambio que se dará en los próximos días: esto dijo el banco

Hace algunas horas, Davivienda, uno de los bancos más grandes del país y que acuña el mayor número de usuarios, hizo un anuncio al mercado, tras una decisión importante dentro de su estructura directiva.

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Se trata de la designación de Antonio Gutiérrez Lozano como vicepresidente comercial corporativo del banco, reemplazando a Rodrigo Arango, quien dejó sus funciones en la entidad tras anunciar su retiro por jubilación, luego de más de dos décadas dentro de la entidad financiera.

Rodrigo Arango deja sus funciones en la entidad tras anunciar su retiro por jubilación, luego de más de 20 años de trayectoria en Davivienda. Foto: Foto tomada de Google Maps.

El comunicado, publicado en información relevante de la Superfinanciera, detalló que también se autorizó para que Gutiérrez se posesione como suplente del presidente de Davivienda.

El vicepresidente entrante tiene un amplio perfil, pues tiene un título en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) y cuenta con un máster en Asesoramiento y Planificación Financiera de la misma institución.

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Adicional a ello, tiene una amplia experiencia profesional, pues durante más de 20 años ha desempeñado distintos cargos en bancos como Deutsche Bank, Ibercaja, CatalunyaCaixa, Citi y Scotiabank.

Antonio Gutiérrez cuenta con experiencia en entidades como Deutsche Bank, Citi, Scotiabank, Ibercaja y CatalunyaCaixa, y ha trabajado cerca de 12 años en el mercado colombiano. Foto: Daniel reina-semana

Trabajó cerca de 12 años dentro del mercado colombiano y, de este tiempo, 10 años estuvo en cargos de alto nivel en Scotiabank.

Es importante detallar que han sido varios los movimientos que ha vivido la entidad durante los últimos días. Esto dado que Elsa Noguera, la ministra de Transporte entrante, que se desempeñará en el cargo en el Gobierno De La Espriella, salió de la junta directiva del banco.

Noguera anunció su salida como miembro principal. Pese a que su permanencia en la junta estaba definida hasta el mes de marzo del 2027, lo cierto es que finalizará de manera anticipada dado que ingresará a la cartera, tras la designación hecha por Abelardo De La Espriella en las últimas semanas.

La entidad también confirmó movimientos recientes en su estructura directiva, entre ellos la salida anticipada de Elsa Noguera de la junta directiva del banco. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Con los cambios en estos cargos, se espera que haya varios movimientos estratégicos y la entrada de nuevos profesionales para que compongan la estructura directiva y administrativa del banco.