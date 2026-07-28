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Davivienda anuncia importante cambio que se dará en los próximos días: esto dijo el banco

El cambio fue informado mediante un comunicado de información relevante publicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 1:53 p. m.
Davivienda anunció la designación de Antonio Gutiérrez Lozano como nuevo vicepresidente comercial corporativo del banco, en reemplazo de Rodrigo Arango.
Davivienda anunció la designación de Antonio Gutiérrez Lozano como nuevo vicepresidente comercial corporativo del banco, en reemplazo de Rodrigo Arango. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hace algunas horas, Davivienda, uno de los bancos más grandes del país y que acuña el mayor número de usuarios, hizo un anuncio al mercado, tras una decisión importante dentro de su estructura directiva.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado.
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Se trata de la designación de Antonio Gutiérrez Lozano como vicepresidente comercial corporativo del banco, reemplazando a Rodrigo Arango, quien dejó sus funciones en la entidad tras anunciar su retiro por jubilación, luego de más de dos décadas dentro de la entidad financiera.

Banco Davivienda de Barranquilla.
Rodrigo Arango deja sus funciones en la entidad tras anunciar su retiro por jubilación, luego de más de 20 años de trayectoria en Davivienda. Foto: Foto tomada de Google Maps.

El comunicado, publicado en información relevante de la Superfinanciera, detalló que también se autorizó para que Gutiérrez se posesione como suplente del presidente de Davivienda.

El vicepresidente entrante tiene un amplio perfil, pues tiene un título en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) y cuenta con un máster en Asesoramiento y Planificación Financiera de la misma institución.

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Adicional a ello, tiene una amplia experiencia profesional, pues durante más de 20 años ha desempeñado distintos cargos en bancos como Deutsche Bank, Ibercaja, CatalunyaCaixa, Citi y Scotiabank.

La apuesta es potenciar lo mejor de las dos organizaciones para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras con acceso a una oferta de valor global caracterizada por atributos de Davivienda: ser sencilla, confiable y amigable.
Antonio Gutiérrez cuenta con experiencia en entidades como Deutsche Bank, Citi, Scotiabank, Ibercaja y CatalunyaCaixa, y ha trabajado cerca de 12 años en el mercado colombiano. Foto: Daniel reina-semana

Trabajó cerca de 12 años dentro del mercado colombiano y, de este tiempo, 10 años estuvo en cargos de alto nivel en Scotiabank.

Es importante detallar que han sido varios los movimientos que ha vivido la entidad durante los últimos días. Esto dado que Elsa Noguera, la ministra de Transporte entrante, que se desempeñará en el cargo en el Gobierno De La Espriella, salió de la junta directiva del banco.

Noguera anunció su salida como miembro principal. Pese a que su permanencia en la junta estaba definida hasta el mes de marzo del 2027, lo cierto es que finalizará de manera anticipada dado que ingresará a la cartera, tras la designación hecha por Abelardo De La Espriella en las últimas semanas.

Elsa Noguera.
La entidad también confirmó movimientos recientes en su estructura directiva, entre ellos la salida anticipada de Elsa Noguera de la junta directiva del banco. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Con los cambios en estos cargos, se espera que haya varios movimientos estratégicos y la entrada de nuevos profesionales para que compongan la estructura directiva y administrativa del banco.