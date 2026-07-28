Fraude en comercio electrónico le costaría a Colombia US$48 millones por reversiones de pagos con tarjetas de crédito en 2026

El crecimiento del comercio electrónico en Colombia sigue ganando ritmo, pero también aumenta la exposición al fraude. Un estudio de Koin, elaborado junto con Gmattos, estima que las pérdidas por chargebacks (reversiones de pagos con tarjeta de crédito) alcanzarán US$ 48 millones en 2026, frente a los US$ 43 millones de 2025.

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El informe, que analizó las principales tiendas online de Colombia y México, señala que las ventas por internet en el país crecerán 22 % este año, por encima de Brasil (10 %) y México (18 %), consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos de la región.

Según el estudio, el avance del comercio electrónico ha venido acompañado de un incremento proporcional en los riesgos de fraude. En América Latina y Europa, el 4,1 % de las ventas online, medidas por cantidad de pedidos, termina en fraude, una proporción superior a la registrada en América del Norte (3,1 %) y Asia-Pacífico (3 %).

Dieter Spangenberg, chief fraud officer de Koin. Foto: Koin

El análisis identifica dos desafíos principales para el sector. El primero son los chargebacks, mecanismo mediante el cual el banco del comprador revierte una transacción con tarjeta. En la región, los comercios solo logran recuperar poco más del 12 % de estos casos, por lo que deben asumir la mayor parte de las pérdidas.

El segundo reto corresponde a los falsos positivos, es decir, compras legítimas que son rechazadas por los sistemas de prevención de fraude. Además de afectar la experiencia del cliente, estas operaciones representan ventas perdidas para los comercios.

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Ante este panorama, Koin concluye que el fortalecimiento de los sistemas de prevención dependerá cada vez más del uso de inteligencia artificial para analizar múltiples variables y detectar anomalías en tiempo real.

La compañía sostiene que la adopción de estas tecnologías será determinante para proteger el crecimiento del comercio electrónico y mantener la confianza de consumidores y empresas.