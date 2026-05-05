E-Commerce Day: una cita obligada para empresas y emprendedores, ¿por qué?

Colombia vende hoy el 15% de sus productos y servicios a través de canales digitales. En categorías como turismo, esa cifra sube al 67%. Así lo explicó Marcos Pueyrredon, uno de los cerebros detrás del E-Commerce Day que se celebra el próximo 7 de mayo en Bogotá.

Para el experto argentino, el comercio electrónico ya no es una promesa ni un complemento, sino una fracción estructural de la economía del país, con un impacto que se estima cercano al 5 % del PIB nacional y potencial para representar mucho más. Al respecto van a dialogar más de 150 speakers invitados a este evento que desde hace dos décadas reúne a los protagonistas del ecosistema digital para tomarle el pulso a la industria.

Un ecosistema sólido

Pueyrredon es enfático al distinguir entre industria y ecosistema. “Hoy hablamos de ecosistema porque es transversal a todas las industrias”, señala. Esto significa que abarca desde emprendedores y grandes marcas hasta soluciones de logística, medios de pago, marketplaces, agencias de marketing y herramientas de inteligencia artificial: todo lo que permite que una oferta llegue al consumidor.

Ese consumidor, dice, no es uno solo. Es la misma persona actuando como jefe de familia, como individuo o como directivo de una empresa. Atenderlo bien requiere de toda una cadena articulada. Por eso el E-Commerce Day convoca al ecosistema completo en un solo espacio.

“Hace 20 años nos venían a contar cómo hacer las cosas. Hoy tenés más de 150 speakers, donde uno o dos son del extranjero y el resto son locales, porque ya el ecosistema puede hablar por sí mismo”, afirma.

Marcos Pueyrredon, presidente del E-Commerce Institute y Co-Founder de VTEX. Foto: Suministrada - API

Para Pueyrredon, Colombia dejó de absorber conocimiento para producirlo y exportarlo. Rappi y NuBank son ejemplos que evidencian cómo el talento colombiano “puede abastecer a su mercado y está exportando conocimiento y tecnología de alta calidad”.

La próxima ola

El evento llega en un momento particular. Si internet fue la primera gran disrupción —el primer gran “tsunami”, como los llama el experto refiriéndose al e-mail, los buscadores y luego a las redes sociales como olas sucesivas que transformaron el consumo—, la inteligencia artificial representa lo que Pueyrredon llama “una disrupción a la N”.

“Se monta en otra tecnología disruptiva que es internet, y genera justo eso”, insiste. A su juicio los plazos entre esas oleadas serán mucho más cortos. “No va a haber tiempo, no vamos a necesitar los 25 años que tuvo internet para cambiar la forma de hacer las cosas como lo va a hacer la inteligencia artificial”, asegura.

Su explicación se sustenta en cifras: para 2027 la capacidad de infraestructura de la IA se multiplicará por cinco, dado que hasta ahora solo se ha invertido el 7 % de lo disponible. En la práctica esto significa que la velocidad de cambio para el consumidor final se acelerará a un ritmo sin precedentes en el corto plazo.

Para el consumidor de a pie, el impacto puede ser tangible en tres dimensiones: personalización, a través de motores de recomendación que anticipan preferencias; conveniencia, con asistentes conversacionales que permiten comprar sin conocimientos técnicos; y eficiencia, con algoritmos que optimizan tiempos de entrega y precios.

“La IA se traduce en que el consumidor recibe algo más relevante, rápido y cómodo”, resume Laira, la agente de inteligencia artificial con la que Pueyrredon trabaja y que participó en la conversación como demostración en vivo de lo que viene.

Marcos Pueyrredon, presidente del E-Commerce Institute y Co-Founder de VTEX. Foto: Suministrada - API

Comercio unificado

En el horizonte, Pueyrredon anticipa la desaparición gradual del término “E-commerce” como categoría separada. “Ya no vamos a estar hablando de comercio electrónico ni de digital, sino de comercio unificado”, dice. Lo digital y lo físico se fusionarán en un modelo híbrido donde, calcula, al menos el 30 % de lo que se venda estará impactado por algún componente digital o agéntico, con variaciones significativas según la industria.

No se trata de que lo online reemplace lo offline. Al contrario, “el online necesita más al offline que el offline al online”. Es decir, la tienda física no desaparece; se transforma.

¿Por qué ir al E-Commerce Day?

Según Pueyrredon “es el punto de encuentro donde uno puede palpitar, sentir el termómetro del ecosistema en Colombia, en la región y en el mundo, contado por los propios protagonistas”. No son tendencias, precisa, sino “realidades y lo que hoy empresas y emprendedores en Colombia están usando”.

El evento está dirigido tanto a emprendedores que buscan montar los “tsunamis” actuales, como a empresas que quieren hacer sus negocios más eficientes y rentables a través de comercio conversacional, colaborativo y unificado. En un ecosistema que lleva 20 años construyéndose, el 7 de mayo es la foto del presente y el mapa de lo que sigue.

Charlas magistrales, talleres, oportunidades de networking, presentaciones especiales y hasta la premiación a lo mejor del E-Commerce hacen parte de la agenda, que puede ver en detalle aquí.

*Contenido elaborado con el apoyo de E-Commerce