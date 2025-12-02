Así evoluciona el comercio electrónico en Colombia: hallazgos del VTEX Grand Prix 2025

El VTEX Grand Prix Colombia celebró este año su décima edición en Medellín, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del ecosistema digital en el país. El evento, organizado por VTEX, la plataforma de comercio digital líder en Latinoamérica, reunió a más de 300 marcas, clientes, aliados y compañías interesadas en fortalecer su estrategia online, en una jornada que combinó premiación, análisis del mercado, tendencias tecnológicas y un espacio de networking entre los principales actores del comercio electrónico.

Andrés Zuluaga, líder de VTEX para Colombia | Foto: VTEX, API

Según explicó Andrés Zuluaga, Vicepresidente de Growth para VTEX Colombia, el propósito del Grand Prix es reconocer los logros alcanzados por las marcas a lo largo del año gracias al uso de la tecnología y las funcionalidades de la plataforma. La premiación reúne diferentes categorías que permiten identificar tendencias, casos de éxito y nuevas prácticas que transforman la forma en que las empresas venden y se relacionan con sus consumidores.

Uno de los principales aportes del evento es la posibilidad de ver qué están haciendo las marcas más destacadas del país y por qué están siendo reconocidas. Para Zuluaga, esta dinámica se convierte en una guía práctica que las demás compañías pueden adoptar para mejorar sus estrategias de digitalización. Además, el Grand Prix funciona como un punto de encuentro donde incluso marcas competidoras se reúnen para compartir ideas, desafíos y mejores prácticas, creando “una red de comercio colaborativo muy fuerte”.

Aunque el evento tiene un componente de celebración, también integra espacios académicos clave. Este año, VTEX invitó a Giovanni Estela, ex country manager de Google y experto en inteligencia artificial, para dictar una charla sobre la adopción responsable de la IA en los e-commerce. Además, la compañía presentó datos exclusivos del comercio digital en Colombia: cifras de crecimiento por categoría, comportamiento de ventas, avances en internacionalización y evolución general del ecosistema.

Zuluaga destacó que los ganadores de este año reflejan que la innovación no depende únicamente del tamaño de la empresa. Aunque algunas marcas grandes se llevaron premios, también sobresalieron compañías que apenas están iniciando su proceso de digitalización y ya están transformando su industria con modelos disruptivos. Sectores como salud, educación y cajas de compensación han empezado a utilizar plataformas de e-commerce para ofrecer servicios completamente digitales, desde consultas médicas hasta programas educativos, demostrando que el comercio electrónico se expande más allá de la venta de productos.

Entre las tendencias más claras se encuentran la innovación en marketplace, la omnicanalidad y la personalización de la experiencia del usuario. A esto se suman avances en automatización y postventa, especialmente con el uso de chatbots para mejorar la atención, apoyar procesos de venta y facilitar estrategias de upselling y cross-selling. Otro denominador común es la maduración de los equipos: cada vez más marcas cuentan con talento especializado tanto en tecnología como en comercio digital.

VTEX, una red de comercio colaborativo muy fuerte | Foto: VTEX, API

El Grand Prix es un evento regional que VTEX replica en países como Chile, Argentina, Perú y próximamente México. En Colombia, que hoy es el tercer país más maduro en e-commerce de la región, esta celebración busca seguir impulsando el crecimiento, atraer nuevas marcas al ecosistema y promover casos de éxito que eleven el estándar de innovación.