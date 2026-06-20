Juanda regresó a redes sociales y preocupó con duro mensaje: “No soy capaz de seguir”

El creador de contenido Juanda volvió a aparecer en sus redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en el que habló abiertamente del difícil momento personal que atraviesa.

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Después de haberse alejado durante un tiempo de sus plataformas, el influenciador explicó que su regreso no estuvo motivado por retomar su actividad digital de manera normal, sino por una razón que consideró importante compartir con su comunidad.

A través de una publicación, Juanda dejó ver que actualmente enfrenta una etapa compleja a nivel emocional. Desde el inicio de su mensaje hizo una confesión que rápidamente llamó la atención de quienes lo siguen desde hace años.

“Hola amigos, me hubiera gustado hacer esto de una forma más pedagógica, pero estoy atravesando uno de los momentos más duros y tristes de mi vida, en donde todo me sabe a mie#@*”, escribió.

Juanda reapareció en sus redes sociales después de varios meses. Foto: Instagram @juandam___

“Emocionalmente no soy capaz de seguir haciendo lo que solemos hacer acá, hasta poder de alguna manera solucionar lo que estoy viviendo”, agregó.

No es la primera vez que el influenciador se refiere públicamente a temas relacionados con su bienestar emocional. Hace algunos años contó que ingresó a un proceso de rehabilitación luego de atravesar varios padecimientos relacionados con su salud mental, una experiencia sobre la que también habló en diferentes oportunidades con el objetivo de mostrar una faceta más personal de su vida y abrir conversaciones sobre estos temas.

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Sin embargo, en esta ocasión dejó claro que su regreso temporal a redes tenía otro propósito. En el mismo mensaje explicó que considera que el momento que atraviesa el país merece que exprese su posición.

“Me volví a instalar esta vaina porque mañana es un día crucial para mi país”, escribió.

El creador de contenido aseguró que pese al momento difícil que vive a nivel personal, sintió que guardar silencio no era una opción. Según explicó, quiso compartir su postura no porque considere que su voz tenga un peso determinante, sino porque buscó mantenerse fiel a sus principios.

“Y así esté pasando por un momento muy complicado, el silencio no es una opción (…) quiero estar tranquilo conmigo mismo, sabiendo que respeté mis ideales y fui coherente con lo que he vivido y poco a poco construido”, expresó.

Para finalizar, mostró su apoyo al candidato Iván Cepeda, quien se enfrentará en las urnas contra Abelardo de la Espriella, y les pidió a sus seguidores que, independientemente de sus ideologías, le contaran las razones detrás de su voto.

“Los amo, me gustaría saber sus historias y el por qué de sus votos, me lo pueden compartir por mensaje si quieren”, concluyó.