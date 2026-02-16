Jay Torres habló en SEMANA y tomó partido en la disputa de Alexa Torrex y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Un caballero”

Jay Torres, recién eliminado de ‘La casa de los famosos’, habló en entrevista con SEMANA sobre la controversia que involucra a Alexa Torrex y Juanda Caribe, luego de una fuerte acusación que ocurrió en el episodio del domingo 15 de febrero antes de la eliminación.

La situación se presentó cuando Jhorman Toloza, prometido de Alexa, ingresó a la competencia en medio de la dinámica de ‘congelados’ y confrontó a Juanda Caribe por un supuesto comentario contra la participante. El hecho generó reacciones dentro y fuera del reality.

“¿Me estás amenazando?”: Alexa Torrex y Juanda Caribe protagonizaron delicada polémica en ‘La casa de los famosos’ por tema íntimo

En diálogo con SEMANA, Torres se refirió al ambiente que se vivió durante esa semana en la casa y por este enfrentamiento donde Juanda amenazó con acciones legales contra Toloza por dicho comentario.

“Uy, no, está muy pesado, siento que el ambiente está muy cargado, entonces una semana tensa, porque fue una semana de equipo contra equipo, calma contra tormenta, entonces yo siento que, de tantas cosas, actividades físicas, yo fui atleta toda mi vida, entonces los ánimos se cargan. En este caso, pues llegó el marido, y pues él dijo lo que dijo, y yo tengo que ser congruente con lo que dijo, o sea, yo lo que vi, yo lo que viví y yo lo que escuché, yo estaba ahí”.

Jay Torres, recién eliminado de ‘La casa de los famosos’, habló en SEMANA sobre la controversia que involucra a Alexa Torrex y Juanda Caribe tras una fuerte acusación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YJD7gbA1cm — Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026

Torres explicó que, según su percepción, el comentario que desató la controversia no tenía una connotación sexual. “Él le hizo esto, botaste el chupo, que no es nada despectivo, eso en la costa es que, no sé, luciste mal, te desenmascararon, no sé realmente, pero no tiene nada que ver con la connotación sexual”.

El exconcursante también señaló en esta entrevista que no puede dar cuenta de situaciones que no haya presenciado directamente debido a que Alexa manifiesta que el supuesto comentario de Juanda se lo hizo a solas.

Polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en 'La casa de los famosos' Foto: Montaje SEMANA | Instagram RCN

“Ahora, si de casualidad él llegó a tirar ese comentario en algún momento que yo no vi, pudiera ser jugado en contra de Juanda, y pues lamentablemente está mal, y yo he cometido errores donde yo he tenido que sacar a la persona para decir, mami, te pido disculpas de este comentario, y le tocaría hacerlo, si es que lo hizo, pero yo me dejo llevar por lo que veo, por lo que viví”, detalló Jay.

Finalmente, Torres manifestó su respaldo hacia Juanda Caribe y aseguró que, según su experiencia dentro del programa, lo considera una persona respetuosa.

“A mí me parece un caballero, sé que lo están funando, o he escuchado, no sé, pero yo tengo fe en Juanda, él es una persona bien”, puntualizó el puertorriqueño en SEMANA.