“¿Me estás amenazando?”: Alexa Torrex y Juanda Caribe protagonizaron delicada polémica en ‘La casa de los famosos’ por tema íntimo

Luego de que los habitantes de La casa de los famosos cumplieran un mes encerrados en la casa, las discusiones, polémicas y enfrentamientos no paran, pues la convivencia y el hecho de que no tengan contacto con el exterior hace que todo lo sientan tres veces más y se lo tomen personal.

En el capítulo del pasado domingo 15 de febrero, en el cual fue eliminado el puertorriqueño Jay Torres, se vivió un nuevo congelados, y en esta oportunidad fue para la creadora de contenido Alexa Torrex.

A la casa más famosa de Colombia ingresó Jhorman Toloza, quien es su prometido. En un inicio, el hombre solamente tuvo palabras llenas de amor para su pareja.

“Mi princesa hermosa, divina. No llores, no te muevas, mi angelito, por favor. Toda tu familia está orgullosa. Toda tu familia te ama, está pero feliz. La estás rompiendo, carajo. Estamos contentos... Eres hermosa. Eres preciosa, eres espectacular. Recuerda, esa mente que tienes es un regalo. Si te quieres imaginar mañana que viene un extraterrestre a hacer una prueba contigo, hazlo. Que nadie apague tu luz, que nadie apague tus sueños. Eres hermosa, eres increíble, quiero que lo sepas”, afirmó.

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

Luego de esto, Jhorman la miró a los ojos y le dijo que no se deje de nadie dentro de la casa, menos de los que no son capaces de ir a su ritmo.

“Si alguien te dice que le bajes un cambio a la vaina, es porque no es capaz de ir a tu ritmo, no es capaz de correr contigo y le queda grande esa carrera, ¿Listo?“, le dijo a Alexa.

Al decir estas palabras, Jhorman se fue directamente al hombre que en los últimos capítulos ha tenido roces con su prometida.

“Y sí, estoy hablando con usted, Juanda Caribe. Porque a usted le falta tener los de un hombre, de no meterse con el físico de nadie, mucho menos de una mujer... Aquí te pongo los cucos, papá, que se debe poner cuando quiera hablar de una mujer, ¿Listo? Cuando quiera hablar de una mujer, se los pone", dijo Jhorman mirando directamente al influencer costeño, haciendo alusión al gesto que le había hecho a su prometida relacionado con una acción de intimidad.

Respuesta de Juanda Caribe a Jhorman Toloza y Alexa Torrex

Al terminarse el congelado, Juanda no dudó en manifestar su molestia, ya que, según él, jamás hizo lo que el prometido de Alexa le acusó de hacer.

“Si usted tiene algo en contra mía o tiene que hablar algo conmigo, dígamelo a mí. Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y dónde me voy. Me voy hoy porque tengo una hija de ocho meses y jamás he hablado de sexo en esta casa”, dijo frente a todos los participantes de la casa.

Luego de esto, ambos participantes comenzaron a tener un fuerte cruce de palabras en el que Juanda tildó de “mentirosa” a Alexa porque reafirmó lo que su pareja le dijo a él.

“Como este programa se rige bajo la Constitución colombiana, te doy 24 horas para que muestres a Colombia, tu equipo y el que sea, que yo te dije que te iba a hacer sexo or... como él me acusó aquí. Escúchame, si no se retracta , que se prepare porque me voy con todo”, concluyó Juanda Caribe, a lo que Alexa respondió: “¿Me estás amenazando?”, antes de que ‘El Jefe’ les indicara que debían subir a la terraza.