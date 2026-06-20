Exnovias de James Rodríguez se reunieron y grabaron inesperado video: es viral en TikTok

Daniela Ospina volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en TikTok que rápidamente comenzó a generar reacciones entre sus seguidores, pues la empresaria colombiana apareció junto a Ariadna Gutiérrez y Shannon de Lima en un clip grabado durante una estadía en República Dominicana.

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El detalle que más llamó la atención de la reunión de amigas y que no pasó desapercibido fue que tanto Shannon de Lima, como Daniela Ospina fueron parejas de James Rodríguez hace varios años.

En la publicación, las tres participaron en uno de los trends virales de TikTok. Mientras caminaban juntas y mostraban sus atuendos, escribieron la frase: “Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”.

Aunque el contenido no hace ninguna referencia al futbolista colombiano ni a relaciones pasadas, varios usuarios relacionaron rápidamente la aparición conjunta de Daniela Ospina y Shannon de Lima con el hecho de que ambas hicieron parte de distintas etapas de la vida sentimental de James Rodríguez.

Daniela Ospina y James mantuvieron una de las relaciones más conocidas del entretenimiento y el deporte colombiano. Se casaron el 24 de diciembre de 2010 y estuvieron juntos aproximadamente siete años. En julio de 2017 confirmaron públicamente su divorcio de mutuo acuerdo.

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De esa relación nació Salomé, quien también suele aparecer en redes sociales y eventos públicos junto a sus padres, pues ha compartido su gusto por la escritura, el baile y los deportes.

Tiempo después, James sostuvo una relación con la modelo venezolana Shannon de Lima. El romance comenzó hacia finales de 2018 y se extendió por cerca de dos años y medio, hasta mediados de 2021. Aunque ambos fueron reservados en algunos aspectos de su vida privada, durante ese periodo estuvieron constantemente bajo el ojo de los medios de comunicación y los portales de chismes y entretenimiento.

El futbolista colombiano fue pareja de Daniela Ospina y Shannon de Lima. Foto: Getty Images