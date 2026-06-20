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Exnovias de James Rodríguez se reunieron y grabaron inesperado video: es viral en TikTok

El clip fue publicado por Daniela Ospina y suma cientos de reproducciones en la aplicación.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de junio de 2026 a las 3:24 p. m.
James Rodríguez fue pareja de Daniela Ospina.y Shannon de Lima.
James Rodríguez fue pareja de Daniela Ospina.y Shannon de Lima. Foto: 1: Instagram @shannondelima / Foto 2: Getty Images

Daniela Ospina volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en TikTok que rápidamente comenzó a generar reacciones entre sus seguidores, pues la empresaria colombiana apareció junto a Ariadna Gutiérrez y Shannon de Lima en un clip grabado durante una estadía en República Dominicana.

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El detalle que más llamó la atención de la reunión de amigas y que no pasó desapercibido fue que tanto Shannon de Lima, como Daniela Ospina fueron parejas de James Rodríguez hace varios años.

En la publicación, las tres participaron en uno de los trends virales de TikTok. Mientras caminaban juntas y mostraban sus atuendos, escribieron la frase: “Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”.

@dani_ospina5

🤭💋 @Ariadna @Shannon De Lima

♬ Loba - Shakira

Aunque el contenido no hace ninguna referencia al futbolista colombiano ni a relaciones pasadas, varios usuarios relacionaron rápidamente la aparición conjunta de Daniela Ospina y Shannon de Lima con el hecho de que ambas hicieron parte de distintas etapas de la vida sentimental de James Rodríguez.

Daniela Ospina y James mantuvieron una de las relaciones más conocidas del entretenimiento y el deporte colombiano. Se casaron el 24 de diciembre de 2010 y estuvieron juntos aproximadamente siete años. En julio de 2017 confirmaron públicamente su divorcio de mutuo acuerdo.

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De esa relación nació Salomé, quien también suele aparecer en redes sociales y eventos públicos junto a sus padres, pues ha compartido su gusto por la escritura, el baile y los deportes.

Tiempo después, James sostuvo una relación con la modelo venezolana Shannon de Lima. El romance comenzó hacia finales de 2018 y se extendió por cerca de dos años y medio, hasta mediados de 2021. Aunque ambos fueron reservados en algunos aspectos de su vida privada, durante ese periodo estuvieron constantemente bajo el ojo de los medios de comunicación y los portales de chismes y entretenimiento.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: James Rodriguez #10 of Colombia arrives at the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by David Ramos/Getty Images)
El futbolista colombiano fue pareja de Daniela Ospina y Shannon de Lima. Foto: Getty Images

Hasta el momento, la publicación ya supera las 100 mil reproducciones en TikTok y los comentarios frente al inesperado encuentro no se hicieron esperar. Entre las reacciones hubo usuarios sorprendidos por ver reunidas a Daniela Ospina y Shannon de Lima, mientras otros dejaron mensajes destacando los looks y la complicidad que mostraron durante el video.