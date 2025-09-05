Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

En la tarde del jueves, 4 de septiembre, se llevó a cabo uno de los partidos más importantes para la Selección Colombia, pues la tricolor le ganó a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y clasificó al Mundial 2026 con un marcador final de 3-0.

Los amantes del deporte no dudaron en mostrar su emoción por medio de las redes sociales y, a través de distintas publicaciones, elogiaron a los jugadores que brillaron en el campo de juego.

Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina y exesposa de James Rodríguez, se pronunció por medio de sus historias de Instagram y compartió un importante mensaje, que llamó la atención de miles.

“Para los que nos gusta el fútbol, hoy quizás es el cierre de una era futbolera a nivel mundial que nos hizo no perder la pasión por este deporte”, escribió.

Además, afirmó que, probablemente, el próximo Mundial despedirá a algunos de los jugadores más queridos de la selección actual.

“El 2026 quizás marcará el fin de leyendas”, indicó.

Hermana de David Ospina se pronunció en redes tras reciente triunfo de la tricolor. | Foto: Instagram @daniela_ospina5

Horas más tarde, la deportista y empresaria realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que conversó con algunos de sus admiradores, quienes se mostraron interesados en saber cómo vivió el más reciente partido de la tricolor y cuál fue la relación de su hija Salomé, quien fue fruto de su amor con el centrocampista del Club León.

“Ufff, casi nos da algo. Salito lloró esos goles, impresionante”, escribió junto al video en el que se puede ver a la joven disfrutar del partido en la comodidad de su hogar.

La razón por la que Daniela Ospina evita hablar maln de James Rodríguez con su hija

En medio de una reciente conversación con Margarita Pasos, Daniela Ospina confesó cómo ha sido para ella manejar la crianza de su hija, luego de haberse separado de James Rodríguez, hace varios años.

Durante la charla, la entrevistadora resaltó un aspecto que llamó su atención, pues consideró importante la prudencia que Daniela tuvo en medio del proceso de divorcio, pese a lo polémico y mediático que fue.

“Preparándome para mi entrevista, yo voy y busco a mis invitados, los stalkeo, y yo he visto en cuanto a la parte de la separación, jamás has hablado mal de James Rodríguez, ni él de ti, o por lo menos yo no lo encontré, entonces yo digo, qué lindo que estas dos personas tienen a esa niña como prioridad”.

James Rodríguez en compañía de Daniela Ospina. | Foto: Foto: EFE

A lo que Daniela contestó: “Yo siempre he pensado en los niños porque tuve le privilegio de crecer con dos padres maravillosos y no sé qué es eso, y me genera cierta tristeza y cierta culpabilidad, porque el error es de los adultos y no es de los niños”.

La empresaria manifestó que, no quiere poner a su hija a escoger entre su padre o ella por situaciones del pasado y manifestó que está en contra de este comportamiento por parte de las familias que se separan.