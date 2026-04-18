Primeras imágenes de la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel; Salomé fue parte esencial de la ceremonia

Entre preparativos y románticos mensajes, Daniela Ospina y Gabriel Coronel compartieron algunos detalles de su tan anhelada boda este sábado, 18 de abril de 2026, a través de sus redes sociales.

Minutos antes de compartir las primeras imágenes de la ceremonia, que se llevó a cabo en Medellín, la empresaria presumió el hermoso ramo de rosas con el que su prometido la sorprendió antes de llegar al altar, acompañado de un mensaje que dejó en evidencia el profundo amor que los une en este día especial.

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“Daniela, si algún día dudé de los milagros, fue antes de encontrarte, porque desde que llegaste entendí que hay amores que no necesitan alas para volar… solo verdad para quedarse. Eres mi calma, mi certeza y el lugar al que siempre quiero volver. Gracias por existir en mi vida como ese amor que no se explica, pero se siente en todo. Siempre tuyo, Gabriel”, decía la nota.

Detalle de Gabriel Coronel a Daniela Ospina antes de su boda. Foto: Instagram @daniela_ospina5

Después, la pareja decidió compartir el momento con sus seguidores mediante una transmisión en vivo, en la que mostraron la llegada de los invitados, entre ellos su hermano, el arquero David Ospina, quien muchos creían sería el encargado de llevarla al altar.

Sin embargo, quien cumplió ese papel tan esencial fue su hija Salomé, quien en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos juntas con la frase: “te amo”.

A esta publicación, Daniela Ospina respondió: “Te amo tanto, muñeca mía, gracias por acompañarme en tantos momentos de mi vida y ser esa persona incondicional”.

En la transmisión en vivo también se pudo ver la llegada de Gabriel y, por supuesto, de la empresaria, quien apareció con un vestido blanco de escote corazón, corte princesa y el tradicional velo de novia cubriendo su rostro.

Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel Foto: Instagram @daniela_ospina5

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“Gracias por estar conmigo en cada momento, por su cariño constante y por acompañarme siempre, incluso en los días más especiales de mi vida; ustedes también hacen parte de esta historia”, escribió Daniela Ospina en sus historias de Instagram emocionada por su boda que marca un nuevo capítulo en su relación con Coronel.

Aunque ambos han optado por ser discretos, la emoción de esta celebración fue tan grande que decidieron compartir con sus seguidores su llegada a la iglesia, dejando ver no solo la felicidad que los embarga, sino también la cercanía y el apoyo de sus seres queridos, reflejando una unión familiar que se fortalece aún más con este compromiso.